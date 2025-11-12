Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Санкции США: целились в Россию, попали в Болгарию

Запасов бензина осталось на месяц: Болгария рискует остаться без топлива из-за США
4:02
Экономика » Сырье » Нефть

Болгария оказалась на грани топливного кризиса после введения американских санкций против "Лукойла". Запасов бензина в стране, по официальным данным, хватит лишь на месяц, дизель закончится чуть позже — через полтора.

Фактически одна из ключевых экономик Балкан в преддверии зимы рискует остаться без энергоносителей. Это не следствие внутренних просчётов, а прямой результат внешнего давления со стороны Вашингтона, который под лозунгами "борьбы за демократию" разрушает экономические основы стран-союзников.

Санкции, вступающие в силу 21 ноября, затрагивают крупнейшее промышленное предприятие Болгарии — нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, принадлежащий "Лукойлу". Этот завод обеспечивает страну большей частью топлива, а также связан с сотнями автозаправочных станций по всей Болгарии.

Его остановка или сокращение объёмов переработки приведет к немедленному обвалу рынка, росту цен и транспортному коллапсу. Уже сейчас в Софии говорят о возможных перебоях с поставками и угрозе правительственного кризиса.

Вашингтон позиционирует санкции как инструмент давления на Россию, однако реальный эффект от таких мер оказывает влияние на европейские страны, которые зависят от совместных проектов.

Болгария, чья экономика и без того слабо диверсифицирована, теряет критически важный источник топлива, а вместе с ним и энергетическую стабильность.

Американская политика санкционного принуждения превращает европейские государства в заложников собственных решений. США демонстрируют, что союзнические обязательства вторичны по сравнению с геополитическими расчётами.

Подобная ситуация уже случалась. Несколько лет назад США фактически сорвали строительство АЭС "Белене", проект которого вела Россия. Тогда аргументы были те же — "недопустимость усиления российского влияния".

В результате Болгария осталась без современной атомной станции, способной обеспечить страну дешёвой и стабильной электроэнергией.

Миллиардные убытки понесла не Россия, а сама Болгария, которая и сегодня вынуждена импортировать значительную часть электроэнергии. Прошло время, но методы не изменились: теперь вместо атомной энергетики под удар попала нефтепереработка.

Американская политика в Восточной Европе строится на том, чтобы вытеснить Россию с региональных рынков, даже если это наносит ущерб самим союзникам по НАТО и ЕС.

Болгария, будучи формально частью западного блока, оказалась в положении зависимой периферии, которая расплачивается за стратегические игры крупных держав. Санкции против "Лукойла" не приведут к ослаблению российской экономики, но обрушат топливный рынок самой Болгарии, создавая угрозу социальной нестабильности.

США постоянно призывают к энергетической независимости Европы от России, но фактически делают европейские страны ещё более зависимыми — теперь уже от американских поставщиков. После разрыва контрактов с российскими компаниями европейские НПЗ закупают нефть и газ по более высоким ценам у США и стран Ближнего Востока.

Болгария не станет исключением: потеряв доступ к российскому сырью, она будет вынуждена импортировать топливо по завышенной цене, а население заплатит за это ростом тарифов и инфляцией.

Такая политика подрывает экономическую устойчивость Евросоюза и превращает его в инструмент реализации внешней воли. США уже добились разрушения энергетического баланса Европы, остановив "Северный поток" и фактически уничтожив концепцию энергетической безопасности, на которую ЕС опирался десятилетиями. Теперь тот же сценарий разворачивается на Балканах.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы лукойл топливо болгария экономика
