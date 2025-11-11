Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год

Химическая промышленность Германии переживает глубочайший кризис за последние три десятилетия. Объём производства в отрасли откатился к уровням середины 1990-х годов, а выручка компаний продолжает снижаться, говорится в материале агентства Bloomberg.

Согласно данным Ассоциации химических предприятий Германии (VCI), в третьем квартале текущего года производство сократилось на 4,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, вернувшись примерно к показателям 1995 года.

Особенно заметным стало падение продаж в Северной Америке — на одну пятую, что связано с ценовым давлением и действиями властей США, усиливших тарифную защиту внутреннего рынка.

Основной причиной структурного спада в немецкой химической промышленности стал энергетический кризис, начавшийся после резкого сокращения поставок энергоресурсов из России.

Эта отрасль, исторически зависящая от стабильных и доступных поставок природного газа, утратила ключевое конкурентное преимущество после 2022 года, когда энергоносители стали дороже и менее доступны.

Повышенные издержки на энергию сделали производство химических продуктов в Германии значительно менее рентабельным по сравнению с предприятиями в США и Азии, где цены на энергию остаются существенно ниже.

Параллельно с ростом энергетических затрат усилились и внешнеэкономические трудности. Американские пошлины, введенные в последние годы, ограничили экспорт немецких химических товаров на один из крупнейших внешних рынков.

В Европе спрос также ослаб, особенно со стороны автомобильной промышленности, которая традиционно является одним из основных потребителей химической продукции — от пластиков до лакокрасочных материалов. Сокращение заказов со стороны автоконцернов усугубило общую стагнацию и привело к накоплению избыточных мощностей.

По данным VCI, в прошедшем квартале немецкие химические заводы работали лишь на 70 процентов от возможного уровня загрузки. Это значение немного выше минимума, зафиксированного во время мирового финансового кризиса 2009 года, но значительно ниже уровня 82 процентов, который необходим для выхода на безубыточность.

В результате ряд предприятий был вынужден временно останавливать производственные линии или снижать объём выпуска. Наиболее уязвимыми оказались средние компании, не имеющие возможности компенсировать рост издержек за счет масштабов производства или переноса производств за рубеж.

Несмотря на обещания правительства Германии направить миллиарды евро на модернизацию инфраструктуры и стимулирование промышленности, ощутимых улучшений в химическом секторе пока не наблюдается.

Компании сталкиваются не только с высокими внутренними затратами, но и с неопределённостью в отношении будущего энергетической политики. Многие предприятия, зависимые от природного газа, до сих пор не адаптировались к новым условиям, а переход на альтернативные источники энергии требует значительных инвестиций и времени.

Некоторую поддержку отрасли обеспечивает фармацевтический сегмент, где падение оказалось менее резким. Однако и здесь отмечается замедление роста: позитивный эффект от временного увеличения производства в начале года, связанного с созданием запасов на случай чрезвычайных ситуаций, полностью исчерпан.

Ценовое давление и американские тарифы оказывают влияние даже на фармацевтические компании, которые до недавнего времени считались наиболее устойчивыми внутри сектора.

По оценке Bloomberg, нынешний кризис химической промышленности Германии отражает более широкий процесс деиндустриализации, с которым сталкивается вся немецкая экономика.

Потеря дешёвого российского энергосырья, усиление протекционистской политики США и снижение конкурентоспособности на внешних рынках поставили под вопрос саму модель промышленного роста, на которой десятилетиями держался экономический успех страны.

Отраслевые эксперты предупреждают, что восстановление немецкой химической промышленности в обозримом будущем маловероятно. Высокие цены на энергоносители сохраняются, а внутренний спрос в Европе остается слабым.

При этом США продолжают поддерживать собственные компании субсидиями и защитными мерами, что ещё сильнее ослабляет позиции немецких производителей. Даже если мировая конъюнктура улучшится, отрасли потребуется время, чтобы восстановить инвестиции, адаптировать производство к новым энергетическим реалиям и вернуть утраченные рынки.