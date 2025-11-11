В Европе началась драка за активы Лукойла

5:08 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

В Европе разворачивается борьба за активы "Лукойла", говорится в материале агентства Bloomberg.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Добыча нефти

Несколько стран Евросоюза добиваются от Вашингтона отсрочки вступления в силу американских санкций против российской нефтяной компании, пытаясь сохранить доступ к стратегически важным предприятиям на своей территории.

По сути, европейские правительства, оказавшиеся в энергетической ловушке собственных антироссийских мер, сегодня вынуждены открыто признавать: без российской инфраструктуры нефтепереработка и снабжение топливом в ряде регионов могут оказаться под угрозой.

Особенно остро вопрос стоит в Восточной Европе. Болгария уже предприняла шаги к установлению полного контроля над крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим заводом, чтобы не допустить его остановки и сохранить рабочие места.

В Финляндии сообщается о нехватке топлива на некоторых автозаправках.

В Румынии власти допускают возможность выкупа активов "Лукойла", признавая, что национализация будет крайней мерой. Источники, знакомые с ситуацией, не исключают, что Бухарест попытается добиться продления срока до начала действия санкций, чтобы избежать дестабилизации внутреннего рынка.

В публикации Bloomberg подчеркивается, что несколько стран оказывают давление на США, добиваясь лицензии, которая позволила бы предприятиям "Лукойла" продолжить работу после 21 ноября — срока, установленного американским Минфином.

Подобные исключения Вашингтон уже делал в прошлом для других российских активов, но на этот раз ситуация выглядит более напряжённой. Агентство отмечает, что отказ продлить лицензию способен вызвать заметные колебания на рынке нефти и нефтепродуктов.

"Идёт настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами "Лукойла", особенно после того, как министерство финансов США отклонило предложение Gunvor о их полном поглощении", — заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз.

По его словам, мировые рынки сырой нефти располагают солидным резервом, способным компенсировать перебои с поставками, однако в секторе нефтепереработки ситуация "совершенно иная".

Этот комментарий лишь подтверждает: западные санкционные решения строятся не на экономической логике, а на политических догмах, которые теперь начинают бить по самим инициаторам.

Фактически Европа столкнулась с тем, что экономическая взаимозависимость не исчезает по политическому указу. За годы сотрудничества российские компании, включая "Лукойл", стали частью европейской энергетической инфраструктуры.

Их активы обеспечивали не только поставки сырья, но и переработку, хранение и транспортировку топлива. Санкционное давление разрушает эти связи, но заменить их в краткосрочной перспективе невозможно.

Европейские правительства, действуя в русле американской политики, теперь вынуждены искать обходные пути — от временных лицензий до государственных выкупов предприятий.

Показательно, что Болгария и Румыния, входящие в ЕС и НАТО, фактически идут на открытый диалог с Вашингтоном о смягчении санкционного режима.

По данным Politico, обе страны хотят отложить вступление в силу новых ограничений, чтобы найти альтернативные источники топлива.

Однако такие источники остаются скорее теоретическими. Болгарский НПЗ "Лукойла" обеспечивает до 80 процентов потребностей страны в нефтепродуктах. Потеря этого производства ударит не только по экономике, но и по социальной стабильности, что в Софии прекрасно понимают.

Западные СМИ осторожно признают, что вопрос о судьбе активов "Лукойла" превратился в испытание для санкционной политики в целом.

Вашингтон требует последовательности и "жёсткости" по отношению к России, но союзники в Европе уже не готовы платить за это собственными экономическими потерями. Попытки США навязать единый курс приводят к фрагментации внутри блока, где каждая страна теперь ищет спасение по-своему.

Ситуация вокруг "Лукойла" демонстрирует двойственность западного подхода: публично осуждая Москву и вводя санкции, европейские лидеры в частном порядке добиваются послаблений, чтобы не обрушить собственные рынки.

Когда в конце октября США объявили о санкциях против "Лукойла" и его дочерних компаний, дав месяц на сворачивание операций, в Вашингтоне явно недооценили последствия.

Попытка быстрого обострения привела к цепной реакции: компании не готовы отказаться от активов, покупатели вроде Gunvor отозвали предложения, а национальные правительства оказались перед дилеммой — либо нарушить санкционный режим, либо остаться без топлива.