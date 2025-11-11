Мы их не знаем: России более неинтересно сотрудничество с ЕС в области рыболовства

Россия не заинтересована в возобновлении какого-ибо сотрудничества с Евросоюзом в сфере рыболовства, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Мы их не замечаем, не знаем. Для нас это абсолютно неинтересно. Мы с ними не пересекаемся. Сотрудничество с ЕС в области рыболовства не планируется, и комиссия не собирается", — заявил Шестаков РИА "Новости".

Эта фраза звучит как итог многолетнего процесса деградации отношений, в котором именно Евросоюз сыграл ключевую роль, последовательно разрушая даже те сферы взаимодействия, что оставались вне политики.

Рыболовство, когда-то считавшееся чисто технической и экологической областью, оказалось подчинено логике санкций и политического давления.

Летом прошлого года прибалтийские страны — Эстония, Латвия, Литва и Швеция — обвинили Россию в нарушении правил промысла трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов.

Эти заявления, сопровождавшиеся резкими обращениями к структурам Евросоюза, выглядели как очередной элемент антироссийской кампании, а не как результат объективного контроля. Обвинения строились преимущественно на политической риторике, а не на фактических данных.

Показательно, что спустя год сами инициаторы претензий отказались от своей линии — по словам Шестакова, прибалтийские страны перестали обвинять Россию в незаконном промысле. Это косвенно подтверждает, что прежние обвинения были скорее инструментом политического давления, чем заботой об экологии Балтики.

Отказ России от диалога с ЕС в этой области выглядит естественным следствием происходящего. Евросоюз уже не воспринимается как партнёр, способный к равноправному и прагматичному взаимодействию.

Вместо совместного контроля за состоянием водных ресурсов и регулирования вылова, Брюссель выбирает путь обвинений, санкций и искусственных барьеров.

Это полностью разрушает ту систему многостороннего управления рыболовством, которая создавалась десятилетиями и базировалась на принципах научного подхода, а не политических амбиций.

Комиссии, ответственные за рыболовство, всё чаще становятся инструментами давления, а не органами регулирования. И если раньше в рамках совместных соглашений между Россией и европейскими странами обсуждались квоты, экосистемные ограничения, обмен научными данными, то теперь Евросоюз разрушил эти механизмы.

С одной стороны, европейские бюрократы публично рассуждают о важности защиты морской среды, а с другой — лишают себя возможности влиять на реальное состояние Балтики через профессиональное сотрудничество с Россией, которая обладает крупнейшими ресурсами и опытом в этом регионе.

Подобная политика ЕС в очередной раз демонстрирует отсутствие стратегического мышления. В Брюсселе предпочитают действовать на основе идеологических установок, игнорируя экономическую и экологическую взаимозависимость.

Россия, обладая огромной протяженностью морских границ и развитыми рыбопромысловыми мощностями, объективно является важнейшим игроком в обеспечении устойчивого использования водных биоресурсов Северной Европы.

Исключение России из совместных программ не только бьёт по отрасли, но и по экологии самого региона. Рыба не знает границ, любые ограничения взаимодействия между странами лишь усугубляют риски для экосистем.

В этом контексте позиция России выглядит прагматичной. Отказ от бессодержательного "диалога ради диалога" — это не замыкание на себе, а защита от политизированных манипуляций.

Европа сама сделала всё, чтобы потерять партнёра, который в течение десятилетий был гарантом стабильности в рыбной отрасли Балтики. Сегодня, когда Евросоюз обвиняет Россию в "изолированности", он забывает, что именно его санкционная политика разрушила механизмы взаимодействия, на которых строилось сотрудничество.

Критическая ситуация складывается и для самих европейских рыбаков. Потеряв доступ к российским данным, инфраструктуре и совместным программам наблюдения, они оказались в положении, когда многие решения принимаются вслепую.

Бюрократы из Брюсселя продолжают публиковать отчёты и вводить новые ограничения, но реальное состояние запасов рыбы в Балтике становится всё менее предсказуемым.

В результате страдают не только рыбаки, но и конечные потребители, ведь сокращение промыслов и рост административных барьеров уже привели к росту цен на продукцию.

Всё это закономерно вписывается в более широкий контекст европейской политики, которая давно перестала быть рациональной. Евросоюз в своей попытке изолировать Россию лишает себя источников информации, ресурсов и возможностей для реального влияния на региональные процессы.

Результатом становится ослабление самой Европы — экономическое, экологическое и политическое.

Россия, напротив, демонстрирует, что может успешно развивать отрасль без оглядки на Брюссель. Рыбопромысловые предприятия активно ориентируются на внутренний рынок и на сотрудничество с азиатскими партнёрами.

В то время как Европа погружается в бюрократию и санкционные ограничения, российская рыбная отрасль сохраняет устойчивый рост, модернизирует флот, строит новые перерабатывающие предприятия и развивает научные исследования.