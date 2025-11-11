Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В ЕС хотят запретить технологии Huawei и заставить отказаться от них другие страны

6:00
Экономика » Правила игры » Бизнес

Еврокомиссия вновь предпринимает шаги, свидетельствующие о все более выраженной зависимости от политических указаний, исходящих не столько из внутренних интересов Европы, сколько из внешних геополитических расчётов.

Huawei
Фото: commons.wikimedia.org by seblinux78 from France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Huawei

На этот раз под прицелом оказались китайские компании Huawei и ZTE Corporation, чьи технологии уже давно составляют значительную часть инфраструктуры связи в ряде европейских стран.

Еврокомиссия рассматривает возможность обязать страны Евросоюза полностью отказаться от использования оборудования этих компаний в телекоммуникационных сетях, сообщает агентство Bloomberg.

Речь идёт не о новой инициативе, а о попытке юридически закрепить ранее существовавшую рекомендацию 2020 года, согласно которой государства ЕС должны были воздерживаться от привлечения так называемых "рискованных поставщиков".

Теперь еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии, вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен намерена превратить этот совет в обязательное требование.

Тем самым Брюссель стремится не просто координировать, а навязать странам-членам единый подход, что неизбежно ограничит их самостоятельность в вопросах национальной технологической политики.

Парадокс заключается в том, что официально решения по инфраструктуре остаются за национальными правительствами. Однако на практике, как отмечает Bloomberg, предложение Еврокомиссии фактически вынудит их следовать спущенным сверху рекомендациям.

Такой подход в очередной раз ставит под сомнение принципы, на которых строился Евросоюз, — прежде всего уважение к суверенитету государств-участников и учет их экономических интересов. Заявления о "технологическом суверенитете", звучащие из уст еврокомиссаров, в действительности выглядят как признание того, что этот суверенитет уже утрачен, а ЕС стремится лишь формально оправдать зависимость от решений, принимаемых в Брюсселе под давлением внешних партнёров.

Ещё более показательной выглядит инициатива комиссии лишить финансирования страны, не входящие в ЕС, если они используют оборудование Huawei при реализации проектов в рамках европейской программы Global Gateway.

Таким образом, Еврокомиссия не только ограничивает собственных членов, но и пытается распространять политическое влияние за пределы союза, используя финансовые рычаги для давления на третьи государства. Это превращает экономические инструменты в средства политического шантажа, ставя под сомнение саму идею открытой и взаимовыгодной международной кооперации.

Примечательно, что кампания против Huawei в Европе началась не с технических или юридически доказанных фактов, а с обвинений в возможных рисках и предположениях.

Издание Politico в марте сообщало о временном запрете для лоббистов Huawei посещать Европарламент на фоне обвинений в коррупции, которые так и не нашли подтверждения.

Вместо того чтобы добиваться прозрачного расследования, европейские депутаты призвали ограничить деятельность парламентариев, предположительно связанных с китайской компанией. Подобная реакция свидетельствует скорее о политической нервозности, чем о стремлении к объективности.

На фоне этого давление со стороны Еврокомиссии выглядит как продолжение линии, начатой Вашингтоном. США в 2019 году внесли Huawei в чёрный список министерства торговли, фактически перекрыв компании доступ к американским технологиям и компонентам.

Google, владеющая операционной системой Android, прекратила сотрудничество с китайским производителем, лишив его возможности получать обновления системы.

Европа, следовавшая до недавнего времени более прагматичному курсу, теперь повторяет ту же политику, что и американская администрация, не имея при этом собственных технологических гигантов, способных заменить китайские решения.

Такой подход не только подрывает конкурентоспособность европейского телекоммуникационного сектора, но и угрожает самой идее технологической независимости, о которой так часто говорят в Брюсселе.

Отказ от технологий Huawei и ZTE не приведёт к созданию собственных аналогов, а лишь усилит зависимость Европы от ограниченного числа поставщиков из США и нескольких азиатских стран. В результате под лозунгами защиты безопасности ЕС фактически лишает себя альтернатив и технологического разнообразия.

Еврокомиссия, превращающаяся из института координации в инструмент политического давления, демонстрирует всё более выраженную тенденцию к бюрократическому контролю, не подкрепленному ни экономической логикой, ни доказательной базой.

Попытка узаконить отказ от технологий Huawei и ZTE выглядит не как рациональное решение, основанное на анализе угроз, а как элемент идеологического противостояния, где безопасность подменяется политической лояльностью. Для европейских стран это оборачивается не укреплением, а ослаблением их позиций на мировом технологическом рынке.

Под предлогом защиты от внешних рисков Евросоюз сам создаёт внутренние угрозы для своей экономической устойчивости. Усиление контроля со стороны Еврокомиссии, давление на партнёров и попытки диктовать условия третьим странам свидетельствуют о том, что Европа утрачивает способность к самостоятельному стратегическому выбору.

Политика исключения, которой следуют европейские институты, превращает ЕС из пространства открытого сотрудничества в замкнутую систему, всё более отдаляющуюся от собственных принципов и интересов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы европа технологии еврокомиссия
