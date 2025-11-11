Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Климатический разворот: Россия является бенефициаром провала глобального курса на декарбонизацию

"Зелёный курс" глобалистов был задуман для того, чтобы ограничить Россию в доходах, спровоцировать внутренние проблемы и заставить отказаться от суверенитета. Повестка рушится, оставляя РФ бенефициаром.

Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелёная повестка придумана, чтобы разорить Россию

О подрывной деятельности Запада навязыванием "чистой энергетики" заявил, например, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде" в 2021 году. Он отметил, что "всё чаще выявляются факты вмешательства Запада во внутренние дела стран, где под благовидным предлогом субсидирования развития "альтернативной" генерации навязывается тактика поведения этих государств в отношении стран-экспортёров углеводородов". Патрушев добавил, что на Украине Запад "намерено субсидирует появление ветряков и солнечных батарей, заставляя Киев отказываться от дешёвого российского газа".

Нефть и газ исторически вносят значительный вклад в ВВП и федеральный бюджет России (около 27-30%, по плану на 2026 год — 22%,), и конечно, "зелёный курс" Запада, или декарбонизация, являлся ещё одним негативным фактором для российского энергетического экспорта и углеродоёмких отраслей, включая чёрную металлургию. Согласно директивам ЕС, европейские компании обязаны устранять "неблагоприятные воздействия на окружающую среду", возникающие в результате собственной деятельности компании, её "дочек" и партнёров. Среди потенциально грозящих юрлицам мер — штрафы в размере не менее чем 5% от годовой выручки, против чего недавно возмутился Катар, пригрозив ЕС прекратить продажу СПГ.

В этом контексте борьбы с Россией даже ядерная энергетика была объявлена "грязной".

Зелёная энергетика не вписалась в капитализм

Однако выяснилось, что "зелёная повестка" существует только на дотациях государства, так как конкуренцию с ископаемым топливом не выдерживает. Но после того, как в США от субсидий отказались, "зелёный курс" стал утрачивать актуальность, К тому же выяснилось, что "чистая энергетика" не справляется с пиковыми нагрузками, после летнего блэкаута в Испании и Португалии. Сам её вдохновитель Билл Гейтс устал слушать бред о конце света в результате потепления и недавно эффектно вышел из "климатической церкви", объявив о закрытии своего фонда.

Изменения идут в ускоренном темпе. Атомная энергетика выведена из "грязных источников", природный газ больше не считается "переходным топливом", а международные финансовые организации возобновляют финансирование разработок углеводородных месторождений.

Европа пока настаивает, но тоже отойдёт от "зелёного курса", потому что её экономика испытывает острый стресс. И уже сейчас стыдливо члены ЕС стали заниматься добычей всех видов ископаемого топлива, особенно угля, и ввозят его со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Закупают огромные количества СПГ в США и увеличивает объёмы закупок российского СПГ. Не за горами и возврат к российскому трубопроводному газу, иначе системные политики будут отстранены от власти.

Россия выиграла и эту войну, не произведя ни единого выстрела

Проходящая в эти дни Конференция по климату в Белене (Бразилия) посвященная 10-й годовщине Парижского соглашения, стала самой малочисленной за последние шесть лет. В ней примет участие 31 делегация, что почти вдвое меньше, чем в прошлом году, и примерно на 100 стран меньше, чем в 2023 году. Отсутствуют делегации из России, США, Индии, Китая, а делегация Германии уехала, так и приняв участие в финансировании "зелёного курса". Диагноз — неутешительный для глобалистов: то финансирование, которое есть, позволяет сократить прогнозируемые выбросы всего на 4% к 2035 году, при том что для поддержания целевого показателя температуры потепления в 1,5°C требуется сокращение на 60%.

Но и это тоже обман. На графиках повышения концентрации парниковых газов невозможно даже с микроскопом обнаружить эффект от Киотского протокола и даже от Парижского соглашения. Да и сам климат, по новым данным учёных, не меняется, а испытывает периоды колебаний.

Политизация климатического процесса привела к тому, что мейнстримная повестка постоянно колеблется и приспосабливается к экономическим, энергетическим и геополитическим потребностям стран, которые эту повестку задают. Россия будет бенефициаром провалившейся декарбонизации, являясь крупнейшим производителем и экспортёром нефти и газа, используемого для производства удобрений, а значит, и продовольствия. С растущим на горизонте глобальным дефицитом этих ресурсов, а также электроэнергии для цифровой инфраструктуры, страны не могут позволить себе прекратить импорт из России, а также будут покупать у "Росатома" АЭС. А те, кто будет упорствовать, проиграют гонку не только за симпатии населения, но и за технологический прогресс.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
