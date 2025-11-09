Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением

Исследование Кильского института мировой экономики, подготовленное по заказу "Инициативы новой социальной рыночной экономики" и опубликованное в издании Focus, начинается с констатации того, что на протяжении последних пяти лет экономика Германии не демонстрирует заметного роста.

Валовой внутренний продукт остаётся на уровне, наблюдавшемся до пандемии COVID-19. Поскольку ВВП отражает экономическое развитие и уровень благосостояния, его стагнация означает отсутствие улучшений в материальном положении страны.

Авторы подчёркивают, что столь продолжительный спад уникален для послевоенной истории Германии.

При этом население за этот период увеличилось на 1,6 миллиона человек, что привело к снижению ВВП на душу населения на полтора процента, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Это, по оценке исследователей, вызвало падение среднего уровня благосостояния граждан и обострение конфликтов, связанных с распределением социальной помощи. Ситуация усугубляется старением населения и низкой рождаемостью.

По мере выхода на пенсию многочисленного поколения "бэби-бумеров" в течение ближайших десяти лет трудовой вклад на одного человека сократится примерно на два процента. Неопределёнными остаются влияние иммиграции и уровень занятости, от которых во многом будет зависеть развитие экономического спада.

Исследование отмечает прямую зависимость между ростом ВВП и заработными платами: при падении ВВП снижаются и доходы. К 2040 году рост числа пенсионеров по отношению к числу работающих создаст дополнительное давление на социальную систему.

Авторы прогнозируют, что уже к 2024 году взносы в пенсионное страхование возрастут с 18,6 процентов до 22,3 процентов, в медицинское — с 17,1 процентов до 18,6 процентов, а взносы на уход — с 3,6 процентов до 4,35 процентов. При этом предполагается сохранение стабильных ставок по взносам на безработицу и подоходному налогу, а также фиксированный уровень пенсий на уровне 48 процентов.

В Кильском институте мировой экономики подчёркивают, что реальный рост доходов возможен только при ускорении темпов роста производительности труда. С 2026 по 2035 год, по расчётам института, производительность должна увеличиваться примерно на два процента ежегодно, чтобы избежать дальнейшего роста пенсионных взносов и необходимости сокращения выплат.

Основной вывод заключается в том, что слабость роста экономики Германии носит структурный характер. Без повышения производительности труда, как отмечают авторы, под угрозой оказываются доходы населения, устойчивость систем социального страхования и состояние государственных активов.

Заказчик исследования Торстен Альслебен из INSM в беседе с Focus online указал, что в Германии наблюдаются серьёзные структурные проблемы, тормозящие экономический рост, однако, поскольку их причины лежат в сфере политики, их можно устранить политическими средствами.

Он подчеркнул необходимость срочных реформ, отметив, что, если "осень реформ" не состоялась, то перемены должны начаться зимой.

В исследовании предлагается целый комплекс мер, направленных на ускорение роста производительности труда. Среди них — реформы, призванные упростить процедуры согласований, сократить бюрократию, снизить издержки, улучшить условия для образования и науки, а также повысить участие в трудовой деятельности женщин и пожилых людей.

Исследование предполагает постепенные, последовательные изменения вместо единого крупного шага. По мнению Альслебена, рост продуктивности и инновационности предприятий возможен только при снижении избыточного регулирования со стороны государства.

Он считает, что именно повышение производительности труда позволит в долгосрочной перспективе сохранить уровень благосостояния и устойчивость социального государства.