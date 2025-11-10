Литовские перевозчики потеряют миллионы евро из-за решений властей своей страны

Односторонние шаги Литвы на границе с Белоруссией вновь продемонстрировали неготовность Вильнюса к конструктивному диалогу и продуманной внешнеэкономической политике.

Грузовик Iveco

Закрытие автомобильных пунктов пропуска, объяснённое необходимостью борьбы с контрабандой, стало не столько мерой безопасности, сколько очередным политическим жестом, рассчитанным на демонстрацию жёсткости перед соседним государством.

Однако последствия этого решения оказались предсказуемыми и крайне болезненными для литовских перевозчиков.

По данным Министерства иностранных дел Белоруссии, на территории страны оказалось свыше 1,1 тысячи литовских грузовиков, которые не могут пересечь границу из-за решения Вильнюса.

Их вынужденный простой сопровождается значительными финансовыми потерями. Белорусская сторона, обеспечивая охрану иностранных транспортных средств, оценила расходы в 120 евро в сутки за каждую фуру.

В пересчёте на общее количество застрявших автомобилей это составляет порядка евро 132 тысяч ежедневно, сообщает ТАСС.

При этом, по подсчётам литовской ассоциации перевозчиков "Линава", один день простоя каждой фуры обходится компаниям примерно в 200 евро, что суммарно даёт ещё 220 тысяч евро убытков в сутки.

Таким образом, общий финансовый ущерб достигает 352 тысяч евро в день. Если ситуация не изменится в течение месяца, литовские перевозчики могут потерять более 10,5 миллиона евро.

Эти цифры демонстрируют масштаб экономического урона, вызванного решениями литовских властей. Формальным предлогом для закрытия границы стало заявление о "борьбе с воздушными шарами с контрабандой сигарет", которые якобы создают угрозу гражданской авиации.

Этот аргумент выглядит надуманным, особенно на фоне отсутствия доказательств, что подобные инциденты действительно представляют системную опасность.

Гораздо вероятнее, что действия Вильнюса носят политический характер и направлены на поддержание конфронтации с Минском.

Реакция Белоруссии на подобные шаги была неизбежной. Минск не мог проигнорировать факт фактической экономической блокады, затрудняющей работу транспортных потоков, проходящих через белорусскую территорию.

В ответ было введено ограничение на движение по белорусским дорогам для грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве. Этот шаг не был инициативой агрессивного характера — он стал зеркальной мерой, призванной продемонстрировать, что каждая попытка давления на Белоруссию будет иметь последствия.

Белорусская позиция в данном случае опирается на принцип взаимности, который является основополагающим в международных отношениях.

Ситуация показывает, что Вильнюс продолжает жертвовать интересами собственного бизнеса ради политических амбиций. В условиях, когда европейская логистика переживает кризис из-за роста затрат и сокращения маршрутов, закрытие важного транспортного коридора выглядит нерационально.

Литва, будучи транзитной страной, напрямую зависит от стабильности грузопотоков, проходящих через Восточную Европу. Вместо того чтобы искать компромисс и выстраивать прагматичное сотрудничество, власти делают ставку на демонстративные решения, которые наносят удар по собственной экономике.

Пострадавшими оказываются прежде всего частные перевозчики, не участвующие в политике, но вынужденные нести убытки из-за решений, принятых без учёта их интересов.

Для малого и среднего бизнеса потери в миллионы евро могут означать фактическое прекращение деятельности. Более того, если ситуация сохранится, литовские компании рискуют потерять позиции на рынке грузоперевозок, который быстро займут конкуренты из соседних стран.

Белорусская сторона, несмотря на жёсткость ответных мер, действует в рамках логики защиты своих интересов. Страна вынуждена компенсировать затраты на охрану и обслуживание застрявших иностранных транспортных средств, и требование платы за это выглядит оправданным.

При этом Минск демонстрирует, что не стремится к эскалации — реакция Белоруссии не выходит за пределы зеркальных мер.

Политика Вильнюса, напротив, становится примером того, как внутренняя идеологическая установка может превалировать над экономическим здравым смыслом.

Позиционируя себя как "форпост Европы" в противостоянии с восточными соседями, Литва фактически ослабляет собственный бизнес и ухудшает отношения с партнёрами, от которых зависит её транзитная система. Такая стратегия ведёт не к укреплению национальной безопасности, а к подрыву экономической устойчивости.