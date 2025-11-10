Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Открыто движение по восточной ветке коридора Север — Юг 

В РЖД сообщили, что состав включает 62 контейнера с сульфатной целлюлозой, он проследовал из Москвы через территории России, Казахстана и Туркмении и прибыл в "сухой порт" Ирана Априн за 13 дней, что на 40% быстрее по сравнению с морскими перевозками через Суэцкий канал при аналогичной дальности маршрута. Ожидается, что поезда в Априн будут ходить с периодичностью два-три рейса в неделю.

Как подчеркнул генеральный директор "РЖД Логистики" Олег Полеев, клиенты проявляют растущий интерес к направлению, а компания готова предлагать надёжные и технологичные решения для экспорта, импорта и транзита. Эксперты прогнозируют в ближайшие три года рост годового грузопотока по маршруту на 15-20% и снижение транспортных издержек экспортёров на 10-15%. Расширение номенклатуры перевозимых товаров позволит включать в поставки скоропортящиеся и высокотехнологичные грузы.

"Сухой порт" Априн был запущен в мае 2025 года. Это большой сортировочный терминал, где сосредоточены перегрузочные мощности с быстрым электронным оформлением грузов, его растаможиванием и стыковкой документов разных стран. Далее из Априна грузы отправляются или в Китай, или в на юг, в иранский порт Бендер-Аббас, а оттуда в Индию.

Азербайджан признан ненадёжным партнёром

Таким образом, реализуется полный логистический цикл сухопутно-морского маршрута в рамках коридора "Север — Юг" Россия — Индия по восточной ветке. Ранее более перспективным считался западный маршрут — через Азербайджан, и туда Россия направляла инвестиции. Но после того, как Баку полностью переориентировался на западные структуры, в том числе на НАТО, а также затеял с Москвой выяснение отношений, эту концепцию Россия пересмотрела.

Санкции Запада перестали действовать

Тегеран стремится стать региональным центром экспорта, импорта и транзита на Ближнем Востоке и Центральной Азии. И это его гарантия безопасности. По данным иранского правительства, транзитная мощность Ирана увеличена с 8 до 20 млн тонн в год, а при дальнейшем развитии коридора возможно доведение этого показателя до 300 млн тонн.

Отметим, что это происходит в условиях возвращения западных санкций на Иран из-за его отказа выполнять немотивированные требования о прекращении мирной ядерной программы. Однако РФ и Китай отказались их поддержать. В итоге, за последние четыре недели Иран в среднем экспортировал около 2,3 млн баррелей нефти в день, что является рекордом с середины 2018 года, когда действовало ядерное соглашение. 

Ситуация красноречиво говорит о том, что добиться результатов от санкций можно лишь тогда, когда они поддержаны большинством стран мира. Россия, Китай, Индия, Иран и десятки других государств Глобального Юга организовали альтернативный западному мир, сохраняя торговлю и финансовые связи. В итоге западная "изоляция” ударила больше по её организаторам, погрузив их экономики в стагнацию.

Россия модернизирует свои порты

Между тем, Россия будет развивать и другую логистику в Азию по Северному морскому пути. В РФ стартует масштабное обновление портовой инфраструктуры — под обновление попадают Мурманск, Архангельск, Магадан, Корсаков, Петропавловск‑Камчатский, Анадырь и др. Ориентировочные инвестиции — более 10 трлн рублей.  Мощности портов к 2036 году могут вырасти на 166 млн тонн с целью увеличить экспорт в Китай, Индию и Азию.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
