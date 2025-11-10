Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
США хотят лишить Китай рычагов влияния на рынке редкоземов

Мировой рынок редкоземельных металлов переживает период структурных изменений, отражающих перераспределение влияния между ключевыми экономическими центрами.

Фото: Skutterudite (vein in a fault system in the Bou Azzer-El Graara Ophiolite; Tamdrost Mine, Bou Azzer Mining District, Morocco) 2 by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
В США прогнозируют постепенное ослабление монополии Китая, который на протяжении последних десятилетий контролировал большую часть добычи и переработки этих стратегически важных ресурсов, говорится в материале британского издания The Financial Times.

Министр финансов США Скотт Бессент в октябре отметил, что влияние Пекина на отрасль редкоземельных металлов снизится в течение ближайших двух лет.

По оценкам американской администрации, глобальный рынок в ближайшее время станет более конкурентным, а рычаги воздействия Китая — менее значимыми.

Редкоземельные металлы играют ключевую роль в современных технологиях: они используются в производстве смартфонов, электромобилей, систем навигации, бытовой техники и военного оборудования.

На долю Китая сегодня приходится свыше 60 процентов мирового производства и около 90 процентов переработки редкоземов. Такое положение позволяет Пекину сохранять контроль над цепочками поставок, что в условиях торговых напряжений вызывает беспокойство у других участников рынка.

В ответ на рост геополитической конкуренции Китай в прошлом месяце ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы и магниты, но реализация ограничительных мер была отложена на год по решению руководства страны.

Для Вашингтона эти шаги стали сигналом к ускорению усилий по снижению зависимости от китайского импорта. Эскалация торговых разногласий подтолкнула США к пересмотру стратегической политики в отношении критически важных минералов.

В последние два года американская администрация активизировала программы по стимулированию внутреннего производства и расширению международных партнёрств в этой сфере. Правительство оказывает поддержку компаниям, занимающимся добычей и переработкой редкоземов, не только на своей территории, но и за рубежом.

В частности, США финансируют строительство нового рудника Serra Verde в Бразилии и совместно с Австралией реализуют инвестиционные проекты на сумму свыше трёх миллиардов долларов, направленные на развитие критической минеральной базы в течение ближайших шести месяцев.

Дополнительно Вашингтон и Токио запустили совместные исследования по разведке редкоземельных ресурсов у острова Минамиторисима. Эти инициативы указывают на формирование сети международного сотрудничества, которая должна обеспечить диверсификацию поставок и снизить риск зависимости от одного источника.

В то же время аналитики предупреждают, что структурные изменения в отрасли требуют значительных ресурсов, времени и политической согласованности между странами.

По оценкам специалистов Eurasia Group и Project Blue, создание устойчивой альтернативы китайскому доминированию невозможно в краткосрочной перспективе. Разработка месторождений, строительство перерабатывающих предприятий и получение разрешений на эксплуатацию связаны с высокими издержками и экологическими ограничениями.

Даже при активной государственной поддержке срок в два года, обозначенный Бессентом, многие эксперты считают чрезмерно оптимистичным. После ввода в эксплуатацию новых мощностей США предстоит решить вопрос конкурентоспособности, поскольку себестоимость производства и переработки в стране остаётся значительно выше, чем в Китае, где действует комплексная система субсидий и налоговых стимулов.

На внутреннем рынке США ключевыми игроками в переработке редкоземов остаются компании Energy Fuels и MP Materials. Они планируют увеличить выпуск NdPr — смеси, используемой для производства высокоэффективных магнитов.

Европейские предприятия, такие как Solvay и eVAC, также наращивают объёмы, однако их вклад пока не способен существенно изменить мировой баланс.

При этом спрос американской промышленности на постоянные магниты — около 42 тысяч тонн в год, включая автопром, электронику и возобновляемую энергетику — значительно превышает текущее предложение. Даже с учётом планов Vulcan Elements и Noveon Magnetics по увеличению мощностей до десяти тысяч тонн ежегодно дефицит остаётся значительным.

Большинство новых проектов находятся на ранней стадии реализации и напрямую зависят от дальнейшего притока инвестиций, господдержки и стабильной конъюнктуры на рынке.

При этом развитие собственной производственной базы должно сопровождаться созданием инфраструктуры для переработки и утилизации редкоземов, чтобы минимизировать экологическую нагрузку и зависимость от внешних поставок.

В целом, динамика мирового рынка редкоземельных металлов свидетельствует о постепенном смещении акцентов в сторону более распределённой модели поставок.

Китай, несмотря на сохраняющееся преимущество в объёмах производства, сталкивается с усилением конкуренции со стороны международных альянсов, формирующихся под эгидой США.

Однако процесс диверсификации носит эволюционный характер и будет зависеть от совокупности экономических, технологических и политических факторов.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
