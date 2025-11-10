США хотят лишить Китай рычагов влияния на рынке редкоземов

Мировой рынок редкоземельных металлов переживает период структурных изменений, отражающих перераспределение влияния между ключевыми экономическими центрами.

Фото: Skutterudite (vein in a fault system in the Bou Azzer-El Graara Ophiolite; Tamdrost Mine, Bou Azzer Mining District, Morocco) 2 by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Редкоземельный металл

В США прогнозируют постепенное ослабление монополии Китая, который на протяжении последних десятилетий контролировал большую часть добычи и переработки этих стратегически важных ресурсов, говорится в материале британского издания The Financial Times.

Министр финансов США Скотт Бессент в октябре отметил, что влияние Пекина на отрасль редкоземельных металлов снизится в течение ближайших двух лет.

По оценкам американской администрации, глобальный рынок в ближайшее время станет более конкурентным, а рычаги воздействия Китая — менее значимыми.

Редкоземельные металлы играют ключевую роль в современных технологиях: они используются в производстве смартфонов, электромобилей, систем навигации, бытовой техники и военного оборудования.

На долю Китая сегодня приходится свыше 60 процентов мирового производства и около 90 процентов переработки редкоземов. Такое положение позволяет Пекину сохранять контроль над цепочками поставок, что в условиях торговых напряжений вызывает беспокойство у других участников рынка.

В ответ на рост геополитической конкуренции Китай в прошлом месяце ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы и магниты, но реализация ограничительных мер была отложена на год по решению руководства страны.

Для Вашингтона эти шаги стали сигналом к ускорению усилий по снижению зависимости от китайского импорта. Эскалация торговых разногласий подтолкнула США к пересмотру стратегической политики в отношении критически важных минералов.

В последние два года американская администрация активизировала программы по стимулированию внутреннего производства и расширению международных партнёрств в этой сфере. Правительство оказывает поддержку компаниям, занимающимся добычей и переработкой редкоземов, не только на своей территории, но и за рубежом.

В частности, США финансируют строительство нового рудника Serra Verde в Бразилии и совместно с Австралией реализуют инвестиционные проекты на сумму свыше трёх миллиардов долларов, направленные на развитие критической минеральной базы в течение ближайших шести месяцев.

Дополнительно Вашингтон и Токио запустили совместные исследования по разведке редкоземельных ресурсов у острова Минамиторисима. Эти инициативы указывают на формирование сети международного сотрудничества, которая должна обеспечить диверсификацию поставок и снизить риск зависимости от одного источника.

В то же время аналитики предупреждают, что структурные изменения в отрасли требуют значительных ресурсов, времени и политической согласованности между странами.

По оценкам специалистов Eurasia Group и Project Blue, создание устойчивой альтернативы китайскому доминированию невозможно в краткосрочной перспективе. Разработка месторождений, строительство перерабатывающих предприятий и получение разрешений на эксплуатацию связаны с высокими издержками и экологическими ограничениями.

Даже при активной государственной поддержке срок в два года, обозначенный Бессентом, многие эксперты считают чрезмерно оптимистичным. После ввода в эксплуатацию новых мощностей США предстоит решить вопрос конкурентоспособности, поскольку себестоимость производства и переработки в стране остаётся значительно выше, чем в Китае, где действует комплексная система субсидий и налоговых стимулов.

На внутреннем рынке США ключевыми игроками в переработке редкоземов остаются компании Energy Fuels и MP Materials. Они планируют увеличить выпуск NdPr — смеси, используемой для производства высокоэффективных магнитов.

Европейские предприятия, такие как Solvay и eVAC, также наращивают объёмы, однако их вклад пока не способен существенно изменить мировой баланс.

При этом спрос американской промышленности на постоянные магниты — около 42 тысяч тонн в год, включая автопром, электронику и возобновляемую энергетику — значительно превышает текущее предложение. Даже с учётом планов Vulcan Elements и Noveon Magnetics по увеличению мощностей до десяти тысяч тонн ежегодно дефицит остаётся значительным.

Большинство новых проектов находятся на ранней стадии реализации и напрямую зависят от дальнейшего притока инвестиций, господдержки и стабильной конъюнктуры на рынке.

При этом развитие собственной производственной базы должно сопровождаться созданием инфраструктуры для переработки и утилизации редкоземов, чтобы минимизировать экологическую нагрузку и зависимость от внешних поставок.

В целом, динамика мирового рынка редкоземельных металлов свидетельствует о постепенном смещении акцентов в сторону более распределённой модели поставок.

Китай, несмотря на сохраняющееся преимущество в объёмах производства, сталкивается с усилением конкуренции со стороны международных альянсов, формирующихся под эгидой США.

Однако процесс диверсификации носит эволюционный характер и будет зависеть от совокупности экономических, технологических и политических факторов.