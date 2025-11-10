В Брюсселе заявили, что санкции США против Лукойла Европы не касаются

После введения США санкций против "Лукойла" и ряда его дочерних структур, европейские государства вновь оказались перед знакомым выбором — между экономической рациональностью и необходимостью следовать политической линии Вашингтона.

Формально ограничения носят "точечный" характер и распространяются исключительно на американские компании, однако фактическое воздействие оказывается куда шире.

Несмотря на заверения еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса о том, что санкции не имеют экстерриториального действия, реальность демонстрирует обратное: европейский бизнес, опасаясь вторичных последствий, предпочитает перестраховываться и ограничивать любые контакты с подсанкционными структурами.

Этот феномен подчеркивает зависимое положение Европы в санкционной политике. США официально заявляют, что их меры не должны распространяться на другие страны, но в итоге именно европейские компании несут экономические издержки. Американский рынок для них является стратегически важным, и рисковать потерей доступа к нему никто не хочет.

Поэтому, когда Вашингтон вводит санкции, Европа, хотя и не обязана, практически всегда следует тому же курсу.

Таким образом, создается иллюзия самостоятельных решений, тогда как фактически Брюссель и национальные правительства действуют в рамках внешнеполитической повестки, заданной за океаном.

Последствия подобной политики заметны на примере "Лукойла". В Румынии, где российская компания занимает заметную долю рынка, после объявления санкций возникли проблемы с поставками сырья и сбытом продукции. Местные подразделения столкнулись с трудностями при работе с банками и логистическими партнёрами: многие из них, опасаясь репутационных и юридических рисков, начали отказываться от сотрудничества.

В результате страдает не только российский бизнес, но и экономика страны, где предприятие обеспечивает рабочие места и налоговые поступления.

Возникает парадоксальная ситуация, при которой европейские страны добровольно наносят ущерб собственной промышленности, чтобы избежать гипотетических претензий со стороны американских регуляторов.

Сходные процессы наблюдаются и в Финляндии, где дочерние компании "Лукойла" столкнулись с ограничением доступа к финансовым услугам и с трудностями при обновлении контрактов. Финские банки, действуя с оглядкой на международные санкционные списки, начали требовать дополнительные подтверждения источников средств и владельческой структуры, что замедлило или вовсе парализовало текущие операции.

При этом сами США формально не предъявляют к финским контрагентам никаких требований. Тем не менее эффект самоцензуры и страха оказался достаточным, чтобы создать барьеры для нормальной деятельности энергетического бизнеса.

Наиболее острая ситуация сложилась в Болгарии. Завод "Лукойл нефтохим Бургас" — ключевой элемент энергетической системы страны, обеспечивающий внутренний рынок нефтепродуктами.

Несмотря на исключение, позволявшее Болгарии некоторое время импортировать российскую нефть, власти в 2024 году под давлением Брюсселя и внутренней политической конъюнктуры приняли решение о прекращении поставок.

С тех пор завод функционирует с перебоями, испытывая сложности с заменой сырьевой базы и логистикой. Вместо стабильной работы стратегически важного предприятия страна получила рост цен на топливо и снижение энергетической безопасности. Таким образом, политическая лояльность оказалась выше экономической целесообразности.

Еврокомиссия утверждает, что кризиса на рынке топлива в ЕС пока нет. Однако подобные заявления носят успокаивающий характер и не отражают нарастающих системных проблем. Европейская энергетика, лишившись крупных и стабильных поставщиков, продолжает зависеть от внешних факторов — прежде всего от США и ближневосточных стран.

При этом сама логика санкционной политики ставит европейские компании в неравные условия конкуренции: американские фирмы, не испытывающие прямых ограничений в своей юрисдикции, продолжают действовать гибко, в то время как европейский бизнес вынужден постоянно балансировать между соблюдением санкционных требований и сохранением экономической эффективности.

Таким образом, история с санкциями против "Лукойла" — лишь очередной пример того, как европейская политика в энергетической сфере становится заложницей геополитических решений, принятых в Вашингтоне.

Формально Европа пытается сохранить видимость независимости, но на практике вынуждена подчиняться американской логике давления и изоляции.

Это приводит к стратегической уязвимости: промышленность теряет партнёров, логистические цепочки рушатся, а энергетическая безопасность подменяется политической лояльностью.