Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Брюсселе заявили, что санкции США против Лукойла Европы не касаются

5:12
Экономика » Сырье » Нефть

После введения США санкций против "Лукойла" и ряда его дочерних структур, европейские государства вновь оказались перед знакомым выбором — между экономической рациональностью и необходимостью следовать политической линии Вашингтона.

Отношение стран
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отношение стран

Формально ограничения носят "точечный" характер и распространяются исключительно на американские компании, однако фактическое воздействие оказывается куда шире.

Несмотря на заверения еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса о том, что санкции не имеют экстерриториального действия, реальность демонстрирует обратное: европейский бизнес, опасаясь вторичных последствий, предпочитает перестраховываться и ограничивать любые контакты с подсанкционными структурами.

Этот феномен подчеркивает зависимое положение Европы в санкционной политике. США официально заявляют, что их меры не должны распространяться на другие страны, но в итоге именно европейские компании несут экономические издержки. Американский рынок для них является стратегически важным, и рисковать потерей доступа к нему никто не хочет.

Поэтому, когда Вашингтон вводит санкции, Европа, хотя и не обязана, практически всегда следует тому же курсу.

Таким образом, создается иллюзия самостоятельных решений, тогда как фактически Брюссель и национальные правительства действуют в рамках внешнеполитической повестки, заданной за океаном.

Последствия подобной политики заметны на примере "Лукойла". В Румынии, где российская компания занимает заметную долю рынка, после объявления санкций возникли проблемы с поставками сырья и сбытом продукции. Местные подразделения столкнулись с трудностями при работе с банками и логистическими партнёрами: многие из них, опасаясь репутационных и юридических рисков, начали отказываться от сотрудничества.

В результате страдает не только российский бизнес, но и экономика страны, где предприятие обеспечивает рабочие места и налоговые поступления.

Возникает парадоксальная ситуация, при которой европейские страны добровольно наносят ущерб собственной промышленности, чтобы избежать гипотетических претензий со стороны американских регуляторов.

Сходные процессы наблюдаются и в Финляндии, где дочерние компании "Лукойла" столкнулись с ограничением доступа к финансовым услугам и с трудностями при обновлении контрактов. Финские банки, действуя с оглядкой на международные санкционные списки, начали требовать дополнительные подтверждения источников средств и владельческой структуры, что замедлило или вовсе парализовало текущие операции.

При этом сами США формально не предъявляют к финским контрагентам никаких требований. Тем не менее эффект самоцензуры и страха оказался достаточным, чтобы создать барьеры для нормальной деятельности энергетического бизнеса.

Наиболее острая ситуация сложилась в Болгарии. Завод "Лукойл нефтохим Бургас" — ключевой элемент энергетической системы страны, обеспечивающий внутренний рынок нефтепродуктами.

Несмотря на исключение, позволявшее Болгарии некоторое время импортировать российскую нефть, власти в 2024 году под давлением Брюсселя и внутренней политической конъюнктуры приняли решение о прекращении поставок.

С тех пор завод функционирует с перебоями, испытывая сложности с заменой сырьевой базы и логистикой. Вместо стабильной работы стратегически важного предприятия страна получила рост цен на топливо и снижение энергетической безопасности. Таким образом, политическая лояльность оказалась выше экономической целесообразности.

Еврокомиссия утверждает, что кризиса на рынке топлива в ЕС пока нет. Однако подобные заявления носят успокаивающий характер и не отражают нарастающих системных проблем. Европейская энергетика, лишившись крупных и стабильных поставщиков, продолжает зависеть от внешних факторов — прежде всего от США и ближневосточных стран.

При этом сама логика санкционной политики ставит европейские компании в неравные условия конкуренции: американские фирмы, не испытывающие прямых ограничений в своей юрисдикции, продолжают действовать гибко, в то время как европейский бизнес вынужден постоянно балансировать между соблюдением санкционных требований и сохранением экономической эффективности.

Таким образом, история с санкциями против "Лукойла" — лишь очередной пример того, как европейская политика в энергетической сфере становится заложницей геополитических решений, принятых в Вашингтоне.

Формально Европа пытается сохранить видимость независимости, но на практике вынуждена подчиняться американской логике давления и изоляции.

Это приводит к стратегической уязвимости: промышленность теряет партнёров, логистические цепочки рушатся, а энергетическая безопасность подменяется политической лояльностью.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы лукойл европа санкции экономика
Новости Все >
Смертоносное наследие штормов: циклоны оставляют за собой больше, чем руины — это только начало
Встреча Роберто Де Ниро с Папой Франциском: почему это событие так важно для актёра
Горячий чай не всегда на пользу: когда полезный напиток становится испытанием для желудка
Анну Седокову атаковала соседка: что стоит за странным конфликтом из-за женатого мужчины
В Киеве запахло переменами: кто претендует на кресло Зеленского
Антипригарное покрытие сдаётся без боя: один привычный жест сокращает жизнь сковороды вдвое
Паста, которая согревает душу: в каждом ингредиенте — уют, аромат и воспоминания о доме
Потап и Настя Каменских в Америке: почему их новые концерты — это тень былой славы
Глава BBC ушёл в отставку из-за манипуляций с речью Трампа: детали скандала
Осенняя перекопка без боли: как помочь почве, не превратив себя в инвалида сезона
Сейчас читают
Солнце ударило дважды: мощнейшие вспышки парализовали связь на Земле
Наука и техника
Солнце ударило дважды: мощнейшие вспышки парализовали связь на Земле
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Глава BBC ушёл в отставку из-за манипуляций с речью Трампа: детали скандала
Осенняя перекопка без боли: как помочь почве, не превратив себя в инвалида сезона
Дорога ровная — аварии нелепые: как дорожный гипноз крадёт секунды реакции и километры памяти
Трое детей перевернули мир Камбербэтча: актёр раскрыл сокровенную тайну
Сидеть больно, лежать невозможно: симптомы, которые выдают ишиас
Алмаз, в котором спрятан океан: случайная находка изменила представление о недрах планеты
Домашняя тренировка без оборудования меняет фигуру быстрее абонемента в зал: как работает табата
Отворачивается — не значит виновата: как понять, что на самом деле чувствует собака
Москва вызывает на ковёр: неработающие граждане попали под прицел налоговой
Домашний уход, способный пробудить сияние: средства, что делают волосы живыми и гладкими без салона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.