Французы злорадствуют: Си Цзиньпин одержал первую победу над Трампом. И это только начало

Во время первой с 2019 года встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа 30 октября китайский лидер одержал верх над американским президентом, говорится в материале Le Monde.

798 арт у лица в Пекине

Хотя встреча в южнокорейском Пусане имела скорее символическое значение, она стала важным моментом в продолжающемся соперничестве Китая и США за мировое господство, отмечается в материалефранццузского издания (перевод "ИноСМИ").

Центральный вопрос остаётся неизменным — кто из двух держав сможет утвердить стратегическое и экономическое превосходство в XXI веке.

Отношения между двумя странами строятся на постоянном соперничестве, но при этом ограничены взаимной экономической зависимостью. Несмотря на разговоры о "разъединении" экономик, реальная ситуация далека от этого: объём двусторонней торговли достиг в 2024 году 600 миллиардов долларов.

В ходе переговоров вновь проявилось противостояние, начавшееся еще во времена торговой войны, инициированной Трампом. Китайская позиция была предсказуема: отказ продавать редкоземельные металлы и закупать сою в ответ на запрет поставок передовых микропроцессоров.

В итоге Вашингтон пошёл на уступки, осознав, что американская экономика по-прежнему зависит от Китая. Издание напомнило, что времена холодной войны годовой товарооборот между США и СССР не превышал двух миллиардов долларов, тогда как теперь между США и Китаем он достигает этой суммы ежедневно.

После введения Трампом новых пошлин весной Китай оказался единственной страной, отказавшейся от переговоров с Вашингтоном, предпочтя отвечать экономическими мерами.

В основе конфликта лежат два ключевых ресурса современного технологического мира — микропроцессоры и редкоземельные металлы.

США сохраняют преимущество в производстве чипов, необходимых для искусственного интеллекта, тогда как Китай контролирует 60 процентов мировой добычи редкоземельных металлов и 90 процентов мощностей по их переработке.

Трамп продолжил политику Джо Байдена, ограничив экспорт американских микропроцессоров двойного назначения в Китай. Он пригрозил расширить список китайских компаний, лишенных доступа к этим технологиям.

В ответ Пекин объявил о фактическом эмбарго на экспорт редкоземельных металлов, поставки которых должны были прекратиться в декабре, что грозило США серьёзными экономическими и оборонными последствиями.

Китай также приостановил закупки американской сои, от поставок которой зависят американские фермеры, поскольку половину урожая обычно приобретал именно Пекин.

Как отмечает Le Monde, Трамп считал, что его страна находится в выигрышной позиции, поскольку Китай экспортирует в США значительно больше, чем покупает.

Однако китайская сторона имеет решающее преимущество, контролируя ресурсы, без которых американская промышленность не может существовать.

Кроме того, Пекин способен заменить американскую сою поставками из других регионов, что делает его положение более устойчивым.

В Пусане стороны договорились о временном перемирии сроком на один год. Китай согласился возобновить закупки американской сои, а США понизили уровень таможенных тарифов, хотя и сохранили их на отметке 45 процентов.

Ещё важнее, по мнению Le Monde, стало то, что Си Цзиньпину удалось добиться обсуждения возможного смягчения американского экспортного контроля за поставками высокотехнологичных товаров.

Этот вопрос, ранее считавшийся делом национальной безопасности США, теперь был включен в рамки торгового диалога, что вызвало тревогу в Вашингтоне среди представителей обеих партий.

Согласно источнику, обсуждение не вышло за пределы экономической тематики. Не поднимались вопросы Тайваня, противостояния на Тихом океане, кибербезопасности и роли Китая в поддержке России.

Тем не менее, Le Monde подчёркивает, что Трамп затронул ключевую проблему, стоящую перед Западом: возможно ли сохранять открытые торговые отношения со страной, экономика которой построена на масштабных государственных субсидиях и стремлении к мировому технологическому доминированию.

Французское издание цитирует мнение канадского экономиста Дэна Вана, охарактеризовавшего китайскую экспортную систему как мощный государственный "дорожный каток", устремленный к лидерству не только в промышленности, но и в энергетике, фармацевтике и машиностроении.

Но собственно, как ещё оправдывать западным политикам, чиновникам и экспертам свою протекционистскую политику. Ведь европейским, да и американским компаниям сложно конкурировать с китайскими.

Вот и приходится списывать преимущество конкурентов на якобы государственную поддержку.