Олег Артюков

Нидерланды готовы отступить: спор с Китаем из-за чипов оказался слишком накладным

Экономика » Правила игры » Бизнес

История вокруг голландской компании Nexperia, принадлежащей китайской Wingtech Technology, стала очередным примером того, как Нидерланды, некогда воспринимавшиеся как оплот прагматизма и экономического либерализма, превращаются в арену политических игр под флагом "национальной безопасности".

Чипы памяти под микроскопом
Фото: Flickr by Micah Elizabeth Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чипы памяти под микроскопом

Формально действия голландского правительства можно объяснить желанием защитить стратегически важные отрасли и обезопасить цепочки поставок. Однако за этим благопристойным объяснением всё отчетливее просматривается политический мотив — подчинение интересов национальной экономики логике геополитического давления Запада на Китай.

Когда Амстердам объявил о намерении взять под контроль Nexperia, власти представили это как вынужденную меру, якобы направленную на предотвращение рисков, связанных с возможной недоступностью выпускаемых чипов в чрезвычайных ситуациях.

Но в действительности этот шаг стал сигналом для Пекина, что Нидерланды готовы действовать не как независимый игрок, а как часть более широкой антикитайской стратегии, сформированной в Брюсселе и Вашингтоне.

Вместо того чтобы защищать интересы собственных производителей и партнёров по цепочке поставок, голландское правительство решило вмешаться в работу компании, которая, по сути, являлась частным предприятием с долгосрочными обязательствами перед мировыми автопроизводителями.

Политизация технологического сектора — явление, от которого Европа вроде бы намеревалась уберечься. В последние годы ЕС не раз заявлял, что его цель — "технологический суверенитет" и независимость от давления США и Китая.

Однако ситуация с Nexperia показала, что под лозунгом "суверенитета" скрывается противоположная тенденция: стремление встроиться в американскую стратегию по сдерживанию Китая, даже ценой ущерба для собственных компаний.

Нидерланды, где расположена одна из ключевых компаний мировой микроэлектроники — ASML, — оказались в эпицентре давления со стороны Вашингтона, требующего ограничить экспорт оборудования для китайских производителей чипов.

И по всей видимости, правительство страны решило продолжить ту же линию, распространив контроль на компанию, формально работающую в Европе, но принадлежащую китайскому инвестору.

Официальные лица объясняли этот шаг заботой о стабильности цепочек поставок, но результат оказался обратным. Решение Амстердама вызвало немедленную реакцию Китая — Пекин ввёл запрет на экспорт ряда компонентов, производимых Nexperia.

Таким образом, вместо защиты европейских интересов Нидерланды фактически спровоцировали кризис, который грозил остановкой поставок критически важных полупроводников для автомобильной промышленности.

Угроза перебоев быстро заставила голландскую сторону идти на попятную: уже через несколько недель власти начали говорить о "конструктивных переговорах" и готовности приостановить действие указа.

Иными словами, политический жест, призванный продемонстрировать решимость, закончился вынужденным отступлением под давлением экономической реальности.

Этот случай показывает, насколько шаткой стала позиция Нидерландов в мировой технологической политике. С одной стороны, страна стремится сохранить имидж открытой экономики, опирающейся на инновации и международное сотрудничество.

С другой — всё чаще поддается геополитическим страхам и внешнему влиянию. Принятие решений, подобных указу о контроле над Nexperia, разрушает доверие к стране как к надежному партнеру.

Ведь если правительство может в любой момент вмешаться в деятельность частной компании по политическим соображениям, то как инвесторы могут быть уверены в неприкосновенности собственности и предсказуемости правил игры?

Не менее тревожен и сигнал, который этот эпизод посылает европейской промышленности. Автопроизводители, зависящие от поставок Nexperia, оказались заложниками политического конфликта, не имеющего прямого отношения к их бизнесу.

При этом Пекин, в отличие от Амстердама, действовал прагматично: запрет на экспорт стал ответом, но временным — как только Нидерланды показали готовность смягчить позицию, китайская сторона немедленно возобновила лицензии на поставки.

Это говорит о том, что Китай использует инструменты давления не как самоцель, а как средство для возвращения диалога в конструктивное русло. В то время как Нидерланды, двигаясь в фарватере американской политики, сами ставят под угрозу собственную промышленность.

События вокруг Nexperia демонстрируют общее смещение баланса в европейской политике. Нидерланды, как и другие страны ЕС, предпочитают действовать под лозунгом "обеспечения безопасности поставок", но на деле подрывают ту самую устойчивость, о которой говорят.

Контроль над компанией, производящей миллиарды микрочипов для глобального рынка, выглядит не как защита, а как акт недоверия, порождающий нестабильность.

И если Европа продолжит воспринимать технологические компании не как инструменты развития, а как элементы геополитической борьбы, она рискует остаться на обочине мировой экономики, зависимой и от США, и от Китая одновременно.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай технологии нидерланды
