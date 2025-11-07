Узбекистан инвестирует в экономику США десятки миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Узбекистан намерен вложить почти 35 миллиардов долларов в американскую экономику в течение ближайших трех лет, а за десять лет — более 100 миллиардов.

По словам Трампа, речь идёт о закупках американской продукции и инвестициях в стратегические отрасли — энергетику, авиацию, инфраструктуру, производство автозапчастей, химическую промышленность, сельское хозяйство и IT.

Американский лидер подчеркнул, что США готовы к "долгим и продуктивным отношениям" с Ташкентом и поблагодарил президента Шавката Мирзиёева за "готовность укреплять сотрудничество".

Это заявление прозвучало на фоне переговоров Трампа с лидерами пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Вашингтон активно демонстрирует интерес к региону, который рассматривается как площадка для экономического и политического взаимодействия в противовес растущему влиянию Китая и России.

Однако цифры, озвученные Трампом, вызывают вопросы. Сумма в 35 миллиардов долларов за три года — это больше десяти миллиардов в год, что во много раз превышает текущий объём торгово-экономических связей между двумя странами.

В 2024 году, по данным Министерства торговли США, объем торговли с Узбекистаном составил менее одного миллиарда долларов.

С другой стороны, у Ташкента действительно есть предпосылки для расширения сотрудничества. В последние годы Узбекистан проводит масштабные реформы, направленные на либерализацию экономики и привлечение иностранных инвестиций.

В 2024 году объём прямых иностранных инвестиций в страну вырос более чем на 50 процентов, до почти 12 миллиардов долларов. Правительство активно развивает добычу полезных ископаемых, модернизирует инфраструктуру и расширяет партнерство с иностранными компаниями.

В рамках сотрудничества с США уже подписаны меморандумы о взаимопонимании в энергетической сфере, о поставках авиационной техники, а также соглашения с американскими IT-компаниями. Часть будущих вложений, вероятно, будет связана с поставками оборудования и промышленной продукции, что Трамп мог включить в общую сумму "инвестиций".

Тем не менее, заявления подобного масштаба часто носят декларативный характер. Реальные инвестиции, как правило, реализуются постепенно и в меньших объёмах, чем обещано публично.

Узбекистан, несмотря на растущую экономику, остается страной с ограниченными возможностями по выводу капитала. Для осуществления проектов на десятки миллиардов долларов необходимы внешние источники финансирования, участие международных банков и американских компаний, готовых к долгосрочному партнёрству.

К тому же часть упомянутых средств может относиться не к прямым инвестициям, а к закупкам товаров, которые не создают новых производственных мощностей в США.

Контекст заявления Трампа позволяет предположить, что оно было рассчитано не только на экономический, но и на политический эффект. Он активно подчеркивает успехи своей экономическойполитики и стремится показать, что его внешнеэкономические инициативы приносят реальные результаты.

Привлечение инвестиций из стран, ранее не считавшихся ключевыми партнёрами США, выгодно вписывается в риторику "возвращения рабочих мест" и "укрепления американского производства".

Следует также учитывать, что Трамп в последние месяцы неоднократно говорил о готовности Японии и Южной Кореи увеличить свои вложения в американскую экономику.

В частности, японские компании, по его словам, планируют направить до 150 миллиардов долларов в развитие высокотехнологичных производств и инфраструктуры в США, включая проекты по строительству заводов по выпуску микрочипов и аккумуляторов.

Южная Корея, по оценкам Белого дома, готовит пакет инвестиций в размере около 100 миллиардов долларов, значительная часть которых приходится на автомобильную и полупроводниковую отрасли.

Эти заявления также сопровождались громкими цифрами, однако многие из них остаются в стадии переговоров или предварительных соглашений.

Слова Трампа отражают скорее стратегическое направление экономической политики, чем конкретные финансовые обязательства. Вашингтон стремится показать, что США остаются центром притяжения мирового капитала, а страны, ранее воспринимавшиеся как периферийные, становятся активными партнёрами.

Однако масштаб обещанных инвестиций требует осторожной интерпретации: даже при благоприятных условиях их реализация потребует не месяцев, а лет, а возможно, и пересмотра планов.

Узбекистан, в свою очередь, получает возможность укрепить имидж страны, способной играть заметную роль на международной арене. Планы инвестировать в США — это не столько вопрос реальных потоков капитала, сколько символический жест, подчеркивающий стремление страны к равноправным отношениям с крупными мировыми экономиками.

Но пока нет подтверждений о подписанных контрактах на суммы, близкие к заявленным Трампом. Реальные инвестиции могут оказаться на порядок меньше.

Таким образом, заявление Трампа следует рассматривать как политико-экономический сигнал, направленный на укрепление связей между США и странами Центральной Азии, а также на демонстрацию способности американской экономики оставаться привлекательной для капитала.

Цифры в десятки и сотни миллиардов долларов пока выглядят как ориентир, а не как подтвержденная финансовая реальность. Реальные результаты можно будет оценить лишь через несколько лет, когда станет ясно, какие из объявленных соглашений воплотятся в конкретные проекты и вложения.