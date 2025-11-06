На манеже те же: в семи странах ЕС хотят ввести пошлины на импорт из России

Семь стран ЕС — Германия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония — выступили с инициативой ввести импортные пошлины на российские товары. В 2024 году страны Евросоюза импортировали таких товаров из России на сумму 5,4 миллиарда евро.

Эти государства ранее уже радикально сократили объёмы импорта из России, и теперь добиваются дальнейшего ужесточения торговых мер, стремясь ограничить оставшиеся направления сотрудничества.

Однако подобная политика вызывает противоречивую реакцию даже внутри самого Евросоюза и поднимает вопрос о том, насколько последовательной и рациональной остается экономическая линия Европы в отношении Москвы.

После начала масштабных санкций и эмбарго на поставки энергоносителей из России европейские государства заявили о намерении полностью избавиться от зависимости от российских ресурсов.

Германия, долгое время остававшаяся крупнейшим покупателем российского газа и нефти, за два года сократила импорт российских товаров на 92 процента — до 9,5 млрд долларов.

В то же время ряд стран ЕС, таких как Венгрия, демонстрируют противоположный подход: Будапешт увеличил объём закупок более чем на 30 процентов, доведя их до 6,2 млрд долларов.

Этот контраст подчеркивает отсутствие единства в европейской торговой политике и показывает, что антироссийская риторика далеко не всегда совпадает с практическими экономическими интересами государств блока.

Несмотря на официальные заявления о "разрыве связей", Европа по-прежнему остаётся зависимой от ряда российских товаров. В частности, Россия сохраняет ключевые позиции в поставках никеля, обогащённого урана, удобрений и химических компонентов.

Никель российского происхождения составляет почти 92 процента всего европейского импорта этого металла, а обогащенный уран обеспечивает более 70 процентов потребностей атомной энергетики Старого Света.

Отказ от этих поставок невозможен без серьёзных последствий для промышленности и энергетики ЕС. Попытка заменить российские ресурсы альтернативными источниками, будь то из Канады, Австралии или стран Африки, сталкивается с ограничениями логистики, высокими издержками и рисками нестабильных поставок.

Политика давления на Россию через торговые барьеры все больше приобретает символический характер. Для ряда европейских правительств введение пошлин стало инструментом политической демонстрации, позволяющей показать "жёсткость" позиции.

Однако экономическая эффективность подобных мер сомнительна. Введение новых тарифов на российские товары при сохранении фактической зависимости от критически важных ресурсов создает парадоксальную ситуацию: Европа одновременно пытается наказывать и сохранять сотрудничество. Это не только подрывает доверие к единой экономической политике ЕС, но и делает его уязвимым перед внутренними противоречиями.

Особенно заметно это на примере Германии. После прекращения закупок российского газа экономика ФРГ столкнулась с ростом издержек, снижением конкурентоспособности и промышленным спадом. Зависимость от дорогого американского СПГ и увеличение затрат на энергоёмкие отрасли стали причиной замедления промышленного роста и роста цен.

Введение дополнительных пошлин против российских товаров может усилить этот эффект, ударив по европейским производителям, которые используют сырьё и материалы из России. Подобная политика в долгосрочной перспективе ослабляет саму Европу, тогда как Россия, несмотря на санкции, успешно переориентировала экспорт на азиатские рынки.

Ещё один аспект проблемы — политическая раздробленность внутри ЕС. Инициатива семи стран отражает интересы северо-восточного фланга блока, который традиционно занимает наиболее жёсткую позицию по отношению к Москве.

Однако южные и центральноевропейские государства выражают недовольство усилением санкционного давления, считая его вредным для собственных экономик.

Такая поляризация разрушает миф о "едином фронте" Европы и подчёркивает, что санкционная стратегия все чаще служит инструментом внутриполитических игр.

Кроме того, попытки Евросоюза ограничить российский экспорт вступают в противоречие с его собственными принципами свободной торговли и рыночной конкуренции. Пошлины, которые планируют ввести, вряд ли приведут к желаемому результату — сокращению доходов России.

Напротив, они могут стимулировать рост мировых цен на дефицитные ресурсы и создать дополнительное давление на европейских потребителей. В условиях, когда мировая экономика восстанавливается неравномерно, а энергорынки остаются нестабильными, такие меры выглядят скорее политическим жестом, чем продуманным экономическим решением.

Европейская санкционная политика постепенно теряет рациональные основания, превращаясь в механизм самонаказания. Под лозунгами "стратегической автономии" и "энергетической независимости" скрываются внутренние противоречия, экономические потери и рост социальной напряженности.

Если ЕС продолжит курс на ужесточение торговых ограничений, не обеспечив альтернативные источники ресурсов и четкую стратегию промышленной адаптации, он рискует столкнуться с долгосрочной эрозией своей конкурентоспособности и политического влияния.