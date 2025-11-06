В Германии на годы откладывают ремонты мостов из-за нехватки денег

Министерство транспорта Германии оказалось перед одной из самых серьёзных инфраструктурных проблем последних десятилетий — из-за дефицита бюджета страна не сможет выполнить план ремонта автодорожных мостов в установленный срок.

Выполнение программы восстановления затянется почти вдвое: вместо десяти лет на модернизацию потребуется не менее 19, говорится в материале Der Spiegel.

Правительство Германии ранее поставило перед собой амбициозную задачу — за десять лет обновить около четырех тысяч мостов по всей стране. Это означало необходимость ремонта примерно четырехсот сооружений ежегодно.

Однако реальность оказалась гораздо менее оптимистичной. В 2025 году планируется восстановить лишь около двухсот мостов, что даже меньше показателей предыдущего года.

По предварительным данным, к концу 2025 года будет модернизировано всего 170 сооружений. При сохранении подобных темпов на завершение всей программы уйдет почти два десятилетия.

В Минтрансе ФРГ объясняют столь медленное продвижение работ финансовыми трудностями, связанными с нестабильностью бюджета после распада предыдущего правительства и досрочными парламентскими выборами в 2025 году.

Отмечается, что именно политическая неопределённость и перераспределение средств между министерствами затруднили долгосрочное планирование и реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Проблема приобретает особую остроту, если учитывать состояние мостов, особенно тех, длина которых превышает 30 метров. По данным Der Spiegel, из 271 подобного сооружения 185 находятся в критическом состоянии, и их, возможно, придётся полностью заменить, а не ремонтировать.

Ещё для 150 мостов введены ограничения на движение тяжеловесного транспорта. Это не только осложняет логистику и работу грузоперевозчиков, но и увеличивает нагрузку на соседние транспортные маршруты, ускоряя износ дорожного полотна и других инфраструктурных элементов.

Ситуацию усугубляет техническая сложность проверки состояния старых мостов. Речь идёт, прежде всего, о контроле за состоянием стальных элементов конструкций, которые подвержены усталостным разрушениям.

Современные методы диагностики, такие как метод акустической эмиссии, пока применяются лишь на единичных объектах. Этот метод позволяет выявлять микротрещины и зоны напряжения в металле, что дает возможность заблаговременно предотвратить аварии.

Однако его внедрение требует специализированного оборудования и квалифицированных инженеров, чего в данный момент катастрофически не хватает.

С точки зрения безопасности и стратегического планирования, положение дел вызывает серьезные опасения. Германия — одна из ключевых транспортных артерий Европы, и устойчивость её дорожной сети напрямую влияет на экономику всего Евросоюза.

Состояние мостов отражает не только качество инфраструктуры, но и эффективность управления государственными инвестициями. Замедление ремонтных работ грозит цепной реакцией: ростом транспортных издержек, снижением конкурентоспособности немецкой промышленности и даже ухудшением экологической ситуации из-за увеличения пробок и перенаправления грузопотоков.

Проблема недофинансирования инфраструктуры в Германии назревала давно. Многие мосты были построены ещё в 1960–1970-х годах, когда транспортные нагрузки и стандарты безопасности существенно отличались от нынешних.

За последние десятилетия грузопотоки выросли в несколько раз, а системное обновление инженерных сооружений не успевало за потребностями экономики.

В целом, история с мостами становится символом более широкой тенденции — постепенного износа германской инфраструктуры при недостаточной скорости её модернизации. От автомагистралей до железнодорожных сетей, от портов до энергетических объектов — все эти системы требуют капитальных вложений и долгосрочного стратегического подхода.

Однако политическая нестабильность и бюджетные ограничения делают реализацию таких проектов крайне затруднительной.