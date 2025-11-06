Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Британии рассказали о ядовитых пилюлях в торговых соглашениях с США

Экономика » Правила игры » Лоббисты

Администрация президента США Дональда Трампа вновь продемонстрировала, что экономическая политика Вашингтона в Азии всё чаще становится инструментом геополитического давления.

порт Циндао, Китай
Фото: ru.wikipedia.org by qingdao is licensed under free for commercial use
порт Циндао, Китай

В недавно заключенные торговые соглашения США с Малайзией и Камбоджей были заложены "ядовитые пилюли", говорится в материале британского издания Financial Times.

Это особые положения, которые позволяют американской стороне в одностороннем порядке расторгнуть договор, если партнер заключит сделку с третьей страной, угрожающую "значительным интересам США" или их национальной безопасности.

Эти пункты, по сути, превращают двусторонние торговые отношения в инструмент контроля и демонстрируют стремление Вашингтона удержать влияние в регионе, где Китай продолжает усиливать экономическое и политическое присутствие.

По данным Financial Times, Белый дом рассматривает подобные условия не просто как механизм защиты собственных интересов, но и как часть более широкой стратегии по сдерживанию Пекина.

Включение "положений о расторжении" в торговые соглашения с государствами — членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — фактически создает новую форму дипломатического давления. Эти положения вынуждают небольшие экономики региона выбирать между американским и китайским рынками, превращая экономическое сотрудничество в проверку политической лояльности.

Эксперты отмечают, что подобная практика является беспрецедентной для торговой политики США. Как заявил профессор геополитики и стратегии бизнес-школы IMD в Лозанне Саймон Эвенетт, такие шаги можно рассматривать как попытку "перестроить фабричную Азию", то есть изменить сложившуюся за десятилетия систему региональных производственных цепочек, в которых ключевую роль играет Китай.

По словам Эвенетта, "в конечном счете, положения с "ядовитыми пилюлями” превращают торговые соглашения из чисто коммерческих инструментов в орудие управления более широкой внешнеэкономической ориентацией стран-партнёров".

США, таким образом, стремятся не просто заключать выгодные сделки, а формировать зависимость экономик Юго-Восточной Азии от американского рынка. Это делает Вашингтон важнейшим узлом региональной инфраструктуры торговли и инвестиций, но одновременно ограничивает возможности стран АСЕАН для гибкого маневрирования между двумя глобальными центрами силы — США и Китаем.

Для таких стран, как Малайзия и Камбоджа, которые традиционно опираются на китайские инвестиции, экспортные заказы и участие в проектах "Пояса и пути", новые условия американских соглашений становятся источником потенциальных рисков.

Глава брюссельского центра экономической стратегии аналитического центра Conference Board Мария Демерцис подчеркнула, что "ядовитые пилюли" отражают растущую обеспокоенность Вашингтона усилиями Китая закрепиться в региональных производственных цепочках.

По её словам, цель таких мер — "предотвратить проникновение КНР в США через эти страны АСЕАН". Речь идет не только о защите от китайских товаров, но и о попытке заблокировать возможные обходные пути для китайских технологий, инвестиций и финансовых потоков.

Фактически, Белый дом стремится исключить Китай из любой схемы, где его влияние может косвенно достигнуть американской экономики.

Подобная стратегия демонстрирует, насколько тесно в современной международной политике переплетаются экономика и безопасность. Для администрации Дональда Трампа экономические соглашения становятся продолжением внешней политики другими средствами.

При этом, как отмечают аналитики, "ядовитые пилюли" в договорах с Малайзией и Камбоджей могут стать прецедентом для будущих соглашений США с другими странами региона.

Такая практика формирует новый стандарт международных торговых отношений, где ключевым критерием становится не взаимная выгода, а соответствие интересам американской внешней политики.

Однако у подобной линии есть и обратная сторона. Принуждая страны ЮВА к выбору между США и Китаем, Вашингтон рискует подорвать доверие к себе как к надёжному экономическому партнёру. Для многих стран региона, которые стараются выстраивать баланс между двумя державами, подобные условия выглядят как попытка ограничить их суверенитет и самостоятельность.

В долгосрочной перспективе это может привести к тому, что АСЕАН будет искать пути большей автономии, развивая собственные интеграционные механизмы без доминирования внешних сил.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы азия китай экономика
Новости Все >
Провал сериала с Кардашьян: почему критики объявили его преступлением против телевидения
Пахло международным скандалом: как Анджелина Джоли оказалась в центре курьёзного инцидента в Херсоне
Идеальный нюд прячется в тени кожи: 7 бьюти-хитростей, о которых молчат консультанты
Виновник плаксивых обедов найден: учёные объяснили, что именно заставляет нас реветь над луком
Путешествия на запад станут другими: как Европа меняет правила игры для туристов
Новая жизнь сестры Тодоренко: почему она начала продавать откровенные снимки на Украине
Ледяная броня планеты тает снизу: и если процесс не остановить, мегаполисы уйдут под воду
На Западе предупредили Британию и Европу: ваши экономики движутся к краху
В Госдуме предупредили о рисках эксперимента по изменению порядка начисления детских пособий
Уборка не поможет: 7 источников визуального шума, которые есть в каждой квартире
Сейчас читают
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Последние материалы
Уборка не поможет: 7 источников визуального шума, которые есть в каждой квартире
Когда чистота калечит кузов: простая привычка, из-за которой страдает лак
Одно неверное движение — и минус пять лет молодости: как мы сами старим кожу вокруг глаз
Сбережения тают на глазах? Венедиктов* сделал откровенное заявление о своих финансах
Разрушители почвы: что на самом деле стоит за плохим урожаем картошки
Аромат, от которого соседи теряют терпение: генеральское сало выходит идеальным каждый раз
Виктор Гор: Искусственный интеллект не ворует время — он освобождает мысли
Актёрская карьера под вопросом: звезда российских сериалов нашёл себя в неожиданном деле
До боя курантов ещё месяц, а список покупок уже готов: что можно взять без риска испортить праздник
Мать и дочь снова конфликтуют: почему дочь Даны Борисовой ушла к 35-летнему возлюбленному
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.