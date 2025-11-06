В Британии рассказали о ядовитых пилюлях в торговых соглашениях с США

Администрация президента США Дональда Трампа вновь продемонстрировала, что экономическая политика Вашингтона в Азии всё чаще становится инструментом геополитического давления.

Фото: ru.wikipedia.org by qingdao is licensed under free for commercial use порт Циндао, Китай

В недавно заключенные торговые соглашения США с Малайзией и Камбоджей были заложены "ядовитые пилюли", говорится в материале британского издания Financial Times.

Это особые положения, которые позволяют американской стороне в одностороннем порядке расторгнуть договор, если партнер заключит сделку с третьей страной, угрожающую "значительным интересам США" или их национальной безопасности.

Эти пункты, по сути, превращают двусторонние торговые отношения в инструмент контроля и демонстрируют стремление Вашингтона удержать влияние в регионе, где Китай продолжает усиливать экономическое и политическое присутствие.

По данным Financial Times, Белый дом рассматривает подобные условия не просто как механизм защиты собственных интересов, но и как часть более широкой стратегии по сдерживанию Пекина.

Включение "положений о расторжении" в торговые соглашения с государствами — членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — фактически создает новую форму дипломатического давления. Эти положения вынуждают небольшие экономики региона выбирать между американским и китайским рынками, превращая экономическое сотрудничество в проверку политической лояльности.

Эксперты отмечают, что подобная практика является беспрецедентной для торговой политики США. Как заявил профессор геополитики и стратегии бизнес-школы IMD в Лозанне Саймон Эвенетт, такие шаги можно рассматривать как попытку "перестроить фабричную Азию", то есть изменить сложившуюся за десятилетия систему региональных производственных цепочек, в которых ключевую роль играет Китай.

По словам Эвенетта, "в конечном счете, положения с "ядовитыми пилюлями” превращают торговые соглашения из чисто коммерческих инструментов в орудие управления более широкой внешнеэкономической ориентацией стран-партнёров".

США, таким образом, стремятся не просто заключать выгодные сделки, а формировать зависимость экономик Юго-Восточной Азии от американского рынка. Это делает Вашингтон важнейшим узлом региональной инфраструктуры торговли и инвестиций, но одновременно ограничивает возможности стран АСЕАН для гибкого маневрирования между двумя глобальными центрами силы — США и Китаем.

Для таких стран, как Малайзия и Камбоджа, которые традиционно опираются на китайские инвестиции, экспортные заказы и участие в проектах "Пояса и пути", новые условия американских соглашений становятся источником потенциальных рисков.

Глава брюссельского центра экономической стратегии аналитического центра Conference Board Мария Демерцис подчеркнула, что "ядовитые пилюли" отражают растущую обеспокоенность Вашингтона усилиями Китая закрепиться в региональных производственных цепочках.

По её словам, цель таких мер — "предотвратить проникновение КНР в США через эти страны АСЕАН". Речь идет не только о защите от китайских товаров, но и о попытке заблокировать возможные обходные пути для китайских технологий, инвестиций и финансовых потоков.

Фактически, Белый дом стремится исключить Китай из любой схемы, где его влияние может косвенно достигнуть американской экономики.

Подобная стратегия демонстрирует, насколько тесно в современной международной политике переплетаются экономика и безопасность. Для администрации Дональда Трампа экономические соглашения становятся продолжением внешней политики другими средствами.

При этом, как отмечают аналитики, "ядовитые пилюли" в договорах с Малайзией и Камбоджей могут стать прецедентом для будущих соглашений США с другими странами региона.

Такая практика формирует новый стандарт международных торговых отношений, где ключевым критерием становится не взаимная выгода, а соответствие интересам американской внешней политики.

Однако у подобной линии есть и обратная сторона. Принуждая страны ЮВА к выбору между США и Китаем, Вашингтон рискует подорвать доверие к себе как к надёжному экономическому партнёру. Для многих стран региона, которые стараются выстраивать баланс между двумя державами, подобные условия выглядят как попытка ограничить их суверенитет и самостоятельность.

В долгосрочной перспективе это может привести к тому, что АСЕАН будет искать пути большей автономии, развивая собственные интеграционные механизмы без доминирования внешних сил.