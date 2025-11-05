Пекин ставит точку: как новые указания изменят лицо китайского ИИ

Экономика Правила игры Бизнес

Китай усиливает стратегический курс на технологическую независимость, предпринимая решительные шаги для ограничения присутствия иностранных компонентов в инфраструктуре, связанной с искусственным интеллектом.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чип

Правительство страны выпустило новые указания, в соответствии с которыми все проекты центров обработки данных, получающие государственное финансирование, обязаны использовать исключительно произведённые в Китае ИИ-чипы, говорится в материале Reuters.

Эта мера знаменует собой дальнейшее углубление политики импортозамещения в одном из самых чувствительных секторов — высокопроизводительных вычислениях и разработке искусственного интеллекта.

Новое распоряжение имеет широкий охват и потенциально затронет большинство строящихся центров обработки данных. Проекты, готовность которых составляет менее 30 процентов, должны демонтировать уже установленные иностранные чипы или отказаться от планов по их закупке.

В отношении объектов, находящихся на более поздних стадиях строительства, решения будут приниматься индивидуально. Такой подход указывает на постепенность внедрения ограничений, но при этом подчеркивает намерение властей Китая минимизировать присутствие зарубежных технологий в национальной инфраструктуре.

Инициатива рассматривается как один из наиболее решительных шагов Пекина в рамках долгосрочной стратегии по достижению технологического суверенитета. Китай последовательно выстраивает собственную экосистему в сфере полупроводников и стремится снизить зависимость от иностранных поставщиков.

На протяжении последних лет ограниченный доступ к современным ИИ-чипам стал одной из главных преград для китайских компаний, особенно после того как США усилили экспортный контроль в отношении поставок передовых процессоров.

Продукция компании Nvidia, являющейся мировым лидером в производстве графических ускорителей и чипов для ИИ-систем, оказалась под жёсткими экспортными ограничениями, что фактически отсекло китайские технологические корпорации от самых передовых решений.

Ответом Китая на эти вызовы стало ускоренное развитие внутренней индустрии микроэлектроники. Компании Huawei, Biren Technology и другие локальные производители активно продвигают собственные решения, стремясь восполнить дефицит производственных мощностей и технологических компетенций.

Новые указания правительства фактически закрепляют приоритет отечественных разработчиков, создавая им гарантированный рынок сбыта и стимулируя приток инвестиций в исследования и разработки.

Эксперты отмечают, что политика Пекина направлена не только на импортозамещение, но и на перераспределение технологических потоков в рамках национальной экономики. Отказ от использования иностранных чипов позволит снизить риски, связанные с возможными санкциями и ограничениями поставок.

В условиях глобальной технологической конфронтации между США и Китаем обеспечение внутренней автономии становится для Пекина вопросом национальной безопасности.

Источники Reuters отмечают, что пока неизвестно, распространяются ли новые требования на всю территорию страны или действуют лишь в отдельных провинциях, а также какие именно ведомства ответственны за их выполнение.

Для Nvidia новая политика Китая означает фактическое закрытие последнего крупного направления экспансии на китайском рынке. После введения американских экспортных ограничений компания пыталась адаптировать свои продукты, предлагая специально разработанные версии чипов, соответствующие требованиям экспортного контроля.

Однако теперь даже эти модифицированные решения, по-видимому, окажутся вне сферы государственного финансирования. Потеря китайского рынка может существенно повлиять на финансовые показатели Nvidia, для которой Китай долгое время оставался одним из крупнейших источников дохода.

Вместе с тем для таких компаний, как Huawei, открываются новые возможности. Государственная поддержка и приоритетный доступ к проектам центров обработки данных обеспечат им стратегические преимущества.

Huawei уже демонстрирует прогресс в создании собственных ИИ-чипов серии Ascend, которые становятся основой национальных вычислительных платформ. Переход на использование исключительно китайских технологий может ускорить консолидацию отрасли и стимулировать появление новых игроков, способных конкурировать с зарубежными гигантами.

Таким образом, новые указания правительства Китая отражают масштабный сдвиг в национальной технологической политике. Пекин делает ставку на внутренние ресурсы и собственные инновационные возможности, рассматривая технологическую независимость как ключевой элемент государственной безопасности и экономической устойчивости.

Несмотря на возможные краткосрочные трудности, этот курс может привести к формированию самодостаточной экосистемы производства чипов, способной обеспечить потребности крупнейшей экономики Азии в условиях нарастающего глобального противостояния.

Итогом становится укрепление тренда на фрагментацию мировой технологической сферы. Если в начале 2000-х годов глобальные цепочки поставок строились на принципе взаимной зависимости, то теперь ведущие державы движутся к созданию автономных технологических блоков.

Решение Китая ограничить использование иностранных чипов в стратегических проектах символизирует переход к новому этапу этой трансформации, в котором национальные интересы окончательно преобладают над принципами глобализации.