Зависть: ещё одна причина, по которой США пытаются подорвать экономический рост Китая

"Это происходит из-за зависти, а не по какой-либо глубокой и законной причине, другими словами, США отказались от открытой торговли по бессмысленным политическим причинам", — заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в видеообращении на Международном экономическом форуме "Хунцяо".

Известный экономист и один из самых влиятельных критиков американской внешнеэкономической политики, прямо обвинил США в том, что они используют экономические ограничения против Китая не ради справедливой конкуренции или защиты национальной безопасности, а ради сохранения глобального превосходства, которое они теряют.

Экономист подчеркнул, что суть действий Вашингтона — вовсе не в защите свободной торговли, а в сознательном разрушении принципов, на которых эта торговля строилась.

В качестве примера Сакс привёл статью американского Совета по международным отношениям от 2015 года, где чёрным по белому сказано: "Сохранение американского первенства в мировой системе должно оставаться центральной целью большой стратегии США в XXI веке".

Там же утверждается, что для поддержания этого статуса в условиях растущей мощи Китая необходимо воссоздать режим технологического контроля с участием союзников США, который будет препятствовать укреплению военного и стратегического потенциала Пекина, сообщает ТАСС.

Таким образом, американская политика в отношении Китая с самого начала строилась на установке не допустить технологического и экономического равенства, превратив конкуренцию в инструмент давления.

Сакс отметил, что за последние десять лет США ввели целый ряд односторонних санкций, тарифов и технологических ограничений против Китая. Под предлогом защиты национальных интересов Вашингтон фактически разрушает систему международного разделения труда, в которой сам играл ведущую роль.

"Такой подход не работает, он имеет эффект бумеранга. Это изолирует экономику США", — отметил Сакс.

Технологические ограничения, запреты на экспорт чипов, пошлины на китайские товары — всё это бьёт не только по Китаю, но и по американским компаниям, зависящим от дешёвых комплектующих и огромного китайского рынка. Пытаясь ограничить развитие конкурента, США создают проблемы для собственного бизнеса и подрывают доверие к себе как к партнёру.

Фактически Соединённые Штаты, много лет проповедовавшая открытый рынок и глобализацию, теперь сами разрушают эти принципы, когда они перестают работать в её пользу. Лозунги о свободной торговле оказались инструментом доминирования, а не сотрудничества.

Когда другие страны начали использовать те же рыночные механизмы для собственного роста, Вашингтон сменил риторику: вместо свободы торговли пришли санкции, вместо конкуренции — ограничение доступа к технологиям, вместо партнёрства — политическое давление на союзников.

Этим США демонстрируют, что для них "правила" действуют только до тех пор, пока они выгодны самим американцам.

Сакс прямо говорит: в основе нынешней политики лежит зависть и страх перед потерей лидерства. Китай, по его словам, стал слишком успешным, слишком самостоятельным, чтобы укладываться в рамки, удобные Вашингтону. Вместо того чтобы искать пути сотрудничества, Америка выбрала путь конфронтации.

В уверенности в своей исключительности США оказались не готовы к миру, где успех определяется не военной мощью, а технологическим и экономическим развитием. Попытки искусственно остановить Китай лишь ускоряют процессы, которые ведут к ослаблению американского влияния.

"К сожалению, это увеличивает число врагов у США, поскольку торговая политика Дональда Трампа агрессивна и противоречит интересам всеобщего процветания", — добавил Сакс. Эти слова справедливы не только в отношении администрации Трампа, но и в отношении всей американской политической элиты, которая по существу продолжает ту же линию.

Независимо от того, кто находится в Белом доме, курс остаётся неизменным: сохранить американское доминирование любой ценой. Такая политика может приносить временные выгоды внутри США, но на международной арене она подрывает доверие к американской экономике и стимулирует поиск альтернативных центров силы.

Сегодня мир видит, что санкции и пошлины больше не являются инструментом справедливой торговли, а служат средством политического принуждения. США угрожают вторичными санкциями тем, кто отказывается следовать их линии, и в то же время обвиняют других в "экономическом принуждении".

Такое поведение выглядит как двойные стандарты, подрывающие авторитет Вашингтона. Даже в Европе всё чаще звучат голоса, призывающие к большей независимости от американской внешнеэкономической политики.