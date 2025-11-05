США хотят помешать Турции продлить контракт на поставки газа из России

Вашингтон стремится помешать продлению газовых контрактов между Россией и Турцией, сообщает агентство Bloomberg.

С января следующего года истекает срок действия соглашений между "Газпромом" и турецкой государственной компанией Botas, по которым Турция ежегодно получает 21,75 млрд кубометров топлива. Анкара заинтересована в сохранении объёмов импорта на уровне около 22 млрд кубометров, что соответствует нынешнему уровню поставок.

Однако Вашингтон хочет помешать этим планам и оказывает давление на Турцию, чтобы она отказалась от продления газовых соглашений с Россией.

На сегодняшний день Турция остаётся одним из крупнейших покупателей российского газа, получая топливо по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Первый обеспечивает поставки не только для внутреннего рынка, но и для стран Юго-Восточной Европы — Сербии, Венгрии и Словакии. Только в октябре его загрузка составила 96 процентов, что свидетельствует о стабильном спросе и высокой эффективности маршрута.

Кроме того, Турция закупает сжиженный природный газ из России, однако основная доля импорта — это именно трубопроводные поставки. В текущем году, по оценкам экспертов, страна импортирует около 60 млрд кубометров газа, из которых 41 процент приходится на Россию.

Именно эта зависимость и стала объектом критики со стороны США. Вашингтон заявляет, что Анкара должна "диверсифицировать" поставки, то есть сократить закупки у России, и вместо этого активнее покупать СПГ у западных поставщиков.

Подобная риторика давно знакома: американские чиновники прикрывают политические интересы лозунгами о "энергетической безопасности" и "снижении зависимости от Москвы".

На деле же речь идёт о грубом вмешательстве в экономические решения суверенного государства и о попытке навязать Турции невыгодные, но выгодные США энергетические схемы.

Американская стратегия в отношении энергетических потоков Евразии уже не раз показывала свой истинный смысл. После саботажа проектов "Северного потока" и давления на европейские компании, сотрудничавшие с Россией, США продолжают действовать теми же методами — угрозами, санкциями и закулисным давлением.

Цель — вытеснить российский газ с ключевых рынков и заменить его американским СПГ, который значительно дороже и менее стабилен в поставках.

Проблема, однако, в том, что Турция, как и многие другие страны, не может позволить себе следовать такому диктату: её промышленность и энергетика зависят от надёжных поставок, которые США обеспечить не способны.

Вашингтон пытается представить свои действия как заботу о союзниках по НАТО, но реальность куда проще: американская политика стремится удержать Турцию в орбите влияния, ограничивая её экономическую самостоятельность.

Однако Анкара давно демонстрирует готовность проводить независимый курс. Энергетическое партнёрство с Россией даёт Турции возможность не только получать топливо по выгодной цене, но и превращаться в региональный энергетический центр, через который проходят поставки в страны Южной и Центральной Европы.

Потеря этих позиций ради абстрактной "геополитической лояльности" была бы для Турции стратегической ошибкой.

Попытки США сорвать продление газовых контрактов идут вразрез с логикой энергетического рынка. Ни один другой поставщик не способен обеспечить Турцию нужными объёмами топлива с той же стабильностью и ценой, как Россия.

Американский СПГ в лучшем случае может покрыть малую часть потребностей, да и то по цене, которая ударит по внутреннему рынку и промышленным потребителям.

Таким образом, Вашингтон не предлагает Анкаре альтернативу — он лишь требует уступок, которые ослабляют турецкую экономику и увеличивают зависимость от США.

Давление США на Турцию в вопросе газа — это не изолированный случай, а часть более широкой стратегии энергетического контроля. Вашингтон последовательно пытается вытеснить Россию из энергетических цепочек, которые формируют основу стабильности Европы и Ближнего Востока.

Вмешательство в российско-турецкие отношения — очередное проявление этой политики, направленной на разрушение любой самостоятельной модели сотрудничества, выходящей за рамки американских интересов.

Однако Турция всё активнее выстраивает собственную линию поведения, исходя из национальных интересов, а не внешних указаний. Её позиция по газовому вопросу — показатель того, как региональные державы начинают осознавать реальную цену американских "рекомендаций".

Парадоксально, но чем больше Вашингтон пытается давить, тем быстрее страны региона укрепляют связи с Россией и другими независимыми игроками, способными предложить не лозунги, а конкретные и взаимовыгодные решения.