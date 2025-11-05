Посол России: Индия продолжает закупать российскую нефть в значительных объёмах

Закупки российской нефти Индией уже давно стали ключевым элементом глобального энергетического баланса, демонстрируя устойчивость двусторонних экономических отношений и ограниченность эффективности западных санкций против Москвы.

Фото: forbesindia.com by Reliance Industries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Индийский НПЗ

По словам посла России в Индии Дениса Алипова, объём поставок российского сырья в эту страну сохраняется на уровне около 1,75 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

Этот показатель остается стабильным на протяжении последних месяцев, несмотря на попытки Запада перекроить энергетическую карту мира и заставить развивающиеся экономики отказаться от сотрудничества с Россией.

Фактически, стабильность индийских закупок отражает не только прагматизм Дели, но и структурные изменения на мировом рынке нефти. После введения западными странами ценового потолка и эмбарго на морские поставки российской нефти в декабре 2022 года, Россия перенаправила свои потоки на восток, прежде всего в Индию и Китай.

Однако если Китай воспринимается скорее как традиционный партнёр, то Индия стала главным новым драйвером российской нефтяной торговли. За последние два года объем закупок увеличился более чем в десять раз — с менее чем двух процентов в 2021 году до более 35 процентов всего российского экспорта нефти по состоянию на 2024 год.

Экономическая логика индийского подхода проста: даже с учётом затрат на транспортировку и страхование, российское сырьё остается для индийских НПЗ одним из самых выгодных вариантов. Это позволило Индии не только укрепить собственную энергетическую безопасность, но и существенно повысить маржинальность нефтеперерабатывающих предприятий.

Значительная часть переработанной российской нефти затем экспортируется в Европу в виде нефтепродуктов — дизельного топлива и бензина, что подчёркивает внутренние противоречия западной санкционной политики.

Формально европейские компании не покупают российскую нефть, но фактически продолжают использовать энергоносители, произведённые из неё.

Такое положение вещей свидетельствует о том, что санкционная стратегия Запада оказалась во многом неэффективной. Попытка изолировать Россию от мировых рынков ресурсов натолкнулась на реальность глобализированной экономики, где энергия остается универсальным и стратегически необходимым товаром.

Введение потолка цен и ограничений на страхование танкеров не привело к коллапсу российской нефтяной отрасли. Напротив, Москва быстро перестроила логистику, развила собственный флот и создала альтернативные финансовые каналы расчетов, в том числе в рупиях, юанях и дирхамах.

Для Индии сотрудничество с Россией в нефтяной сфере — не просто вопрос экономической выгоды, но и проявление стратегической автономии. Дели традиционно отстаивает независимую внешнюю политику и не склонно следовать западным установкам, если они противоречат национальным интересам.

Покупая российскую нефть, Индия не нарушает международного права и действует в рамках собственных энергетических потребностей, которые растут из-за быстрого промышленного развития и увеличения населения.

Позиция индийских властей в этом вопросе неизменна: они будут приобретать сырьё у тех, кто предлагает наилучшие условия, независимо от политических мотивов других стран.

Критики западных санкций указывают, что попытка экономического давления на Россию лишь ускорила формирование новой многополярной архитектуры мировой торговли. Россия, Индия, Китай и страны Ближнего Востока выстраивают альтернативные маршруты поставок, создают независимую инфраструктуру расчетов и логистики, тем самым снижая зависимость от доллара и западных финансовых институтов.

Для США и ЕС это стало неожиданным эффектом: санкции, призванные ослабить Россию, в итоге способствовали усилению ее связей с крупнейшими экономиками Глобального Юга.