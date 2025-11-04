Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российский вызов гегемону: сможет ли Москва догнать Китай в гонке за РЗМ?

Экономика » Производство » Металлургия

Россия бросилась догонять Китай в производстве РЗМ, как догоняла когда-то американцев в обладании ядерной бомбой, то есть с огромным отставанием. Но ситуация критическая. 

Россия включилась в гонку редкоземов

Не нефть и не газ будут определять технологический прогресс, а обладание материалами, из которых изготавливают компоненты для ИИ — это редкоземельные металлы (РЗМ) и магниты, а также литий, никель, кобальт. Кто контролирует их потоки, тот управляет темпом и направлением развития цивилизации.

Сейчас этим субъектом является Китай, который за десять лет создал полный цикл от добычи РМЗ до производства магнитов и монополизирует более 80% рынка. Именно благодаря этому Пекин выиграл у США тарифную войну, а президент США Дональд Трамп, обеспокоенный потерей суверенитета, ездит по миру и заключает договора о предоставлении доступа к разработкам РЗМ.

Москва также решила включиться в "гонку редкоземов". 4 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить "дорожную карту" по развитию добычи и производства РЗМ. Срок выполнения этого поручения — 1 декабря 2025 года. По оценкам экспертов, Россия обладает запасами в 29 млн тонн РМЗ. Это второе место в мире после Китая (44 млн тонн) и составляет более 20% мировых запасов. Несмотря на огромные запасы, на долю России в 2025 году приходилось лишь около 1% глобального производства.

Пока похвастаться нечем

Реально работающее месторождение в РФ только одно — Ловозерское под контролем "Росатома" в Мурманской области. Там добывается эвдиалит, который является источником циркония, гафния и редкоземельных элементов (конкретно не указывается). Есть месторождения числятся как разрабатываемые, но реально не работают. Например, Томторское месторождение (Якутия) с ниобием и цериевой группой РЗМ, которое считается одним из самых богатых в мире. В 2025 году права на его разработку перешли к "Роснефти".

Чуктуконское месторождение (Красноярский край) с иттрием, ниобием, скандием описывается как приоритетный объект для модернизации всей промышленности РМЗ России.

Зашихинское месторождение (Иркутская область) перспективно для разработки тантала, ниобия, циркония и РЗМ. Его запуск также неоднократно переносился.

Заметим, что Китай добился доминирования в отрасли благодаря продуманной государственной политике и значительным инвестициям в технологии. С 1990-х годов редкоземельные металлы объявлены стратегическим ресурсом. Государство консолидировало отрасль в крупные холдинги и создало вертикально интегрированную отрасль: от добычи руды и переработки (80% мировых мощностей) до производства готовых магнитов (90% мирового производства). 

В России есть потенциал для создания новой мягкой силы

Технологии есть и в России, в стратегии "Росатома" по созданию полной производственной цепочки упоминаются научные работы, направленные, в том числе, на разработку технологии переработки отходов от производства магнитных материалов. Посмотрим, что даст подключение "Роснефти". Москва, возможно, сможет купить технологии и в Китае.

Отрасль потребует миллиардных инвестиций, в том числе в экологию.  Но если за 10 лет получится создать внутреннюю переработку, выстроить технологическую вертикаль и интегрироваться в цепочки поставок в качестве индустриального партнера, то Россия получит новый тип "мягкой силы" — долговременный и структурный.

Редкоземельные элементы используются в самых разных видах высокотехнологичного оборудования, включая чипы, компьютеры, мобильные телефоны, волоконную оптику, а также военную технику, такую ​​как реактивные двигатели, системы наведения ракет, спутники и противоракетную оборону.

Редкоземельные элементы (РЗЭ) включают 17 металлических элементов, в состав которых входят 15 лантаноидов периодической таблицы, среди них
церий, самарий, тербий, скандий, иттрий и другие.

Темы китай владимир путин правительство рф
