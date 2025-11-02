В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики

5:37 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки Валютный

В Вашингтоне активно обсуждают новые способы продвижения доллара как основной мировой валюты, стремясь укрепить его позиции на фоне усиливающихся попыток других государств снизить глобальную зависимость от американской валюты, говорится в материале Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

Эти дискуссии отражают растущее беспокойство американской администрации по поводу того, что многолетняя доминация доллара, обеспечивавшая США исключительные экономические и политические преимущества, постепенно подвергается системному вызову со стороны формирующихся центров силы.

По данным издания, в августе представители Белого дома и министерства финансов США провели ряд встреч с профессором Университета Джона Хопкинса Стивом Ханке, одним из ведущих мировых специалистов по долларизации экономик. Стороны обсуждали перспективы применения долларизации как инструмента внешнеэкономического и геополитического влияния.

Сам Ханке отметил, что в американском руководстве этот вопрос воспринимается "очень серьёзно", хотя конкретных решений пока не принято.

По словам экономиста, вторая встреча прошла с участием политического деятеля, связанного с Белым домом, который прямо выразил обеспокоенность усилением антикризисных инициатив Китая и его призывами к развивающимся странам сокращать использование доллара в международных расчётах.

Интерес Вашингтона к долларизации, как отмечает Ханке, связан также с планами более широкого внедрения долларовых стейблкоинов — цифровых активов, обеспеченных реальными долларовыми резервами. Эта стратегия может стать новым инструментом в борьбе за сохранение финансового доминирования США, особенно в странах с нестабильными валютами.

По сути, использование стейблкоинов в развивающихся экономиках позволяет Вашингтону укреплять долларовое влияние без прямого вмешательства в национальную денежную политику, что выглядит менее агрессивно, чем классическая долларизация, но не менее эффективно с точки зрения укрепления глобальной зависимости от доллара.

Представитель Белого дома Куш Десаи подтвердил факт встреч с Ханке, подчеркнув, что пока официального решения по продвижению долларизации не принято. При этом он напомнил, что президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей приверженности укреплению силы и престижа американской валюты.

В администрации утверждают, что подобные консультации с внешними экспертами являются частью постоянного процесса анализа экономических угроз и возможностей, а не отражением уже принятой политики. Тем не менее, даже отсутствие официальных решений не исключает того, что США формируют стратегическую базу для будущих шагов в направлении "новой волны долларизации".

В международном контексте интерес Вашингтона к укреплению доллара напрямую связан с геополитическим противостоянием. Россия и Китай активно продвигают идеи дедолларизации — сокращения зависимости мировой экономики от американской валюты.

Москва ведёт переговоры о переходе на национальные валюты в торговых операциях с рядом стран Латинской Америки и членами объединения БРИКС. В рамках самого блока уже обсуждается возможность создания собственной резервной валюты, которая могла бы стать альтернативой доллару в международных расчётах.

Для США это представляет прямую угрозу стратегическому преимуществу, ведь доллар остаётся основой глобальных резервов, ключевой валютой для нефтяных контрактов и главным инструментом санкционной политики.

Реакция Вашингтона на эти процессы становится всё жёстче. В начале своего второго срока Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных тарифов, если они пойдут по пути дедолларизации.

Потеря статуса доллара как мировой резервной валюты означала бы для США подрыв механизма дешёвого кредитования и ослабление санкционного давления, которое является одним из ключевых инструментов внешней политики страны.

Экономисты отмечают, что долларизация для стран с хроническими валютными кризисами может стать инструментом стабилизации. Однако для США это не только вопрос помощи партнёрам, но и способ закрепить своё влияние в стратегически важных регионах.

Ханке назвал среди возможных кандидатов на долларизацию Ливан, Пакистан, Гану, Турцию, Египет, Венесуэлу, Зимбабве и Аргентину. Эти страны характеризуются высокой инфляцией, дефицитом бюджета и нестабильными валютными системами, что делает их уязвимыми для валютных кризисов.

Аргентина уже столкнулась в сентябре с обвалом курса песо, после чего США выделили ей 20 миллиардов долларов для стабилизации экономики. Такой шаг можно рассматривать как часть более широкой стратегии по закреплению долларового контроля над экономиками, находящимися в состоянии хронической зависимости от внешнего финансирования.

Впрочем, американская политика "новой долларизации" вызывает скепсис. В условиях цифровизации финансовых потоков и роста интереса к децентрализованным валютам, навязывание доллара как универсального средства расчётов может восприниматься как форма неоколониализма.