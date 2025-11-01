Еврокомиссия может отложить решение о краже российских активов

План Еврокомиссии изъять (точнее сказать, украсть) российские активы под видом "репарационного кредита" для Украины рискует застопориться из-за сопротивления Бельгии и ряда других стран ЕС.

Брюссель хотел оформить это решение к декабрю, раз не получилось в октябре. Но теперь и эти сроки рушатся. Бельгия требует больше времени для обсуждения, а значит, никакого единого мнения к декабрю, скорее всего, не будет.

Замороженные средства России, по задумке Еврокомиссии, должны были пойти на помощь Киеву. Формально — не конфискация, а временное использование доходов от активов. На деле же — попытка обойти международное право и узаконить то, что Москва прямо называет воровством.

Главный камень преткновения — Бельгия. Именно в её клиринговом центре Euroclear хранится около 210 миллиардов евро российских суверенных активов.

Брюссель прекрасно понимает, чем может закончиться это решение. Власти страны уже заявили: никаких шагов без гарантий со стороны партнёров. Если Россия подаст в суд или примет ответные меры, убытки должен будет покрыть весь Евросоюз, а не только Бельгия.

Речь идёт не просто о политике, а о фундаментальных принципах мировой экономики. Замороженные активы — это не брошенные деньги. Они принадлежат России и защищены международными нормами.

Попытка присвоить их без судебного решения или санкции Совета безопасности ООН будет прямым нарушением права собственности. Если Европа решит пойти на это, она рискует подорвать доверие ко всей своей финансовой системе.

Российские власти не раз предупреждали: любое изъятие средств будет считаться воровством. И трудно спорить с такой оценкой. Если сегодня ЕС позволяет себе конфисковать российские активы, завтра под удар могут попасть средства любой другой страны.

Инвесторы из Азии, Ближнего Востока и даже союзные государства начнут задумываться: безопасно ли вообще хранить деньги в Европе?

Для Еврокомиссии ситуация становится всё более неприятной. Многие правительства уже устали от бесконечных пакетов помощи Украине и ищут выход, не задевая собственные интересы. План с активами России выглядел заманчиво: вроде бы и помощь, и расходы минимальные. Но теперь становится ясно, что цена такого решения может быть слишком высокой.

Бельгийский Euroclear — один из крупнейших финансовых хабов мира. Малейшее пятно на его репутации способно вызвать эффект домино. Если доверие к нему пошатнётся, под угрозой окажется не только Бельгия, но и вся финансовая стабильность Европы.

По сути, спор вокруг российских активов стал зеркалом внутреннего кризиса европейского сообщества.

Союз, который всегда гордился принципами верховенства закона, теперь готов ими пожертвовать ради сиюминутной выгоды. Еврокомиссия пытается превратить финансовую инфраструктуру в инструмент политического давления, не задумываясь о последствиях.

Но даже внутри ЕС звучат голоса, напоминающие очевидное: нельзя заменять закон политической целесообразностью. Если Еврокомиссия продолжит давить, она рискует не только сорвать собственный план, но и нанести удар по репутации Европы как надёжного партнёра.