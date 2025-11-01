Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Болгария оказалась не готова к уходу Лукойла

5:46
Экономика » Сырье » Нефть

Болгария оказалась перед выбором — строго выполнять американские санкции против компании "Лукойл" или защищать собственные экономические интересы и энергетическую безопасность.

Флаг Болгарии
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Karaneschev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Болгарии

Согласно данным источников издания Politico, болгарское правительство уже обратилось к Вашингтону за разъяснениями о том, как поступать после 21 ноября, когда санкции против "Лукойла" вступят в полную силу.

Главный страх властей — остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Лукойл Нефтохим Бургас", крупнейшего в стране и обеспечивающего значительную часть внутреннего рынка.

Банки, опасаясь вторичных санкций, могут отказаться проводить финансовые операции с предприятием, что грозит не только срывом поставок топлива, но и социальным напряжением.

Бывший министр окружающей среды Болгарии Юлиан Попов заявил, что правительство "не имеет чёткого плана действий" в случае ухода "Лукойла" и что это может обернуться топливным кризисом.

Его оценка отражает растущее беспокойство не только экспертов, но и простых граждан: нефтепереработка в Бургасе обеспечивает более половины потребностей страны в бензине и дизеле. Любой сбой в её работе моментально приведёт к росту цен и возможным протестам, особенно в преддверии зимы, когда энергетические расходы традиционно возрастают.

Введение санкций против "Лукойла" стало очередным шагом США и Великобритании в рамках экономического давления на Россию. В американский санкционный список попали не только головная компания, но и её дочерние структуры, а британские власти почти синхронно добавили "Лукойл" в собственный перечень ограничений.

Однако даже в Вашингтоне проявили избирательность: из-под санкций были выведены транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и казахстанской компанией "Тенгизшевройл" — слишком велико значение этих проектов для глобального рынка.

Лондон пошёл ещё дальше, освободив от ограничений работы на месторождениях Карачаганак и Шах-Дениз.

Такой выборочностью санкций западные правительства фактически признают их двусмысленность. Когда экономические меры касаются интересов собственных компаний, в них сразу появляются лазейки.

Но для стран вроде Болгарии, где присутствие российских инвестиций исторически велико, санкционная политика превращается в инструмент давления и источник внутренней нестабильности.

"Лукойл" в ответ на расширение санкционного давления объявил о намерении продать международные активы. Среди них — два европейских НПЗ: Petrotel Lukoil в Румынии и "Лукойл Нефтохим Бургас" в Болгарии, а также 45% доли в НПЗ Zeeland в Нидерландах.

Компания активно ищет покупателей, но процесс этот не быстрый: продажа стратегических предприятий требует одобрения властей нескольких стран, а многие потенциальные инвесторы опасаются политических рисков.

Для Болгарии ситуация осложняется тем, что "Лукойл" является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в стране. Любая попытка заменить его иностранными поставщиками нефти или топлива приведёт к росту цен и падению доходов бюджета.

В то же время полное игнорирование санкций чревато ухудшением отношений с США и ЕС, от поддержки которых зависит значительная часть болгарской экономики, включая европейские субсидии.

Парадокс положения Софии заключается в том, что, находясь в составе Евросоюза, страна вынуждена соблюдать санкционную дисциплину, но в энергетическом плане остаётся уязвимой.

Болгария до сих пор не смогла диверсифицировать источники сырья и инфраструктуру поставок в той мере, чтобы спокойно отказаться от российских углеводородов. Альтернативные маршруты и поставщики либо дороже, либо логистически сложнее.

Так что возможное обращение Болгарии за исключением из санкций против "Лукойла" следует рассматривать не как политический демарш, а как попытку защитить национальные интересы и социальную стабильность.

Этот случай демонстрирует более широкий феномен — санкции, задумывавшиеся как инструмент давления на Россию, всё чаще бьют по экономикам союзников Запада.

Волна энергетических кризисов, рост цен на топливо и инфляционное давление в Европе уже стали прямыми последствиями подобных решений. Болгария один из примеров того, как идеологические установки внешней политики могут вступать в конфликт с экономическим прагматизмом.

Если исключение для Софии всё же будет одобрено, это создаст прецедент: другие страны Евросоюза, где работают российские предприятия или присутствует российский капитал, тоже начнут требовать смягчения режима.

Если же Вашингтон и Брюссель откажут, Болгария рискует столкнуться с серьёзными внутренними потрясениями — от топливных перебоев до падения доверия к правительству.

Санкции, как показывает пример "Лукойла", становятся не столько инструментом геополитического давления, сколько фактором системной неопределённости для мирового рынка. Они подрывают предсказуемость и доверие — базовые принципы международной экономики.

В конечном счёте, история с "Лукойлом" — это симптом более глубокой болезни западной санкционной политики, где экономическая рациональность часто уступает место политической конъюнктуре.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы санкции болгария экономика энергетика
