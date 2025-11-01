Закрытие границы с Россией сокрушило экономику приграничных районов Финляндии

Закрытие границы между Финляндией и Россией стало для приграничных регионов настоящим экономическим шоком. Этот шаг нанес "сокрушительный удар" по экономике юго-восточной Финляндии, говорится в материале агентства Bloomberg.

Для страны, где приграничные территории десятилетиями жили за счёт взаимного обмена с Россией, разрыв связей обернулся глубоким кризисом, последствия которого проявляются во всех сферах — от торговли и промышленности до социальной жизни.

Например, ежедневные потери региона Южная Карелия, по оценкам местных властей, после прекращения туристического потока составляют около одного миллиона евро.

Речь идёт о деньгах, которые прежде приносили российские туристы, обеспечивая доход не только крупным торговым центрам, но и малому бизнесу.

В течение многих лет именно российские покупатели поддерживали стабильный уровень спроса, помогали развивать сферу услуг и сохранять рабочие места. С их исчезновением экономическая активность в регионе фактически рухнула.

Город Иматра стал наиболее ярким примером этого кризиса. Здесь экономика десятилетиями была ориентирована на российских покупателей: приезжие активно скупали одежду, продукты, товары для дома.

Теперь, когда поток туристов прекратился, город буквально опустел. Многие магазины закрылись, улицы центра безлюдные.

Уровень безработицы в Иматре, где проживает около 25 тысяч человек, достиг 15 процентов, что существенно выше среднего показателя по Финляндии, равного примерно девять процентов. Местные предприниматели признают, что без российского рынка их бизнес оказался нежизнеспособным.

Проблемы торговли и туризма тянут за собой и другие отрасли. Как отмечает Bloomberg, "тяжёлые времена" наступили и для промышленности региона. Крупнейшие лесоперерабатывающие компании — UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj и Metsä Group — объявили о масштабных сокращениях сотрудников.

Эти предприятия десятилетиями зависели от российских поставок сырья и экспорта готовой продукции на восток. После закрытия границы цепочки поставок оборвались, а доступ к российским ресурсам оказался перекрыт.

Для региона, в экономике которого значительную часть составляла лесная и деревообрабатывающая промышленность, это стало ударом не меньшим, чем для сферы торговли.

Социальные последствия кризиса оказались не менее разрушительными. Из-за падения доходов местных бюджетов начались сокращения социальных программ, снизилось качество медицинского обслуживания, многие семьи оказались на грани бедности.

Молодёжь массово уезжает в крупные города, а оставшиеся жители всё чаще выражают недовольство действиями центральных властей.

Местные органы власти пытаются разрабатывать новые стратегии, ориентированные на "зелёную" экономику — производство водорода, солнечную энергетику и переработку отходов.

Иматра подала заявку на получение статуса особой экономической зоны, рассчитывая на налоговые льготы и приток инвестиций. Однако эксперты сомневаются, что эти меры способны компенсировать утрату российского туристического и торгового потока в обозримом будущем.

Финское правительство, сделавшее ставку на полное дистанцирование от России, демонстрирует поразительное равнодушие к судьбе своих приграничных регионов.

Политика закрытых дверей, продиктованная идеологическими и внешнеполитическими мотивами, фактически подрывает экономическую устойчивость страны.

Финляндия, некогда славившаяся прагматизмом и умением сочетать сотрудничество с Востоком и Западом, теперь выбрала путь конфронтации, который приносит ощутимый урон прежде всего собственным гражданам.

Официальный Хельсинки предпочитает оправдывать происходящее соображениями безопасности и политической солидарности с западными союзниками. Однако подобные аргументы звучат слабым утешением для тысяч финнов, потерявших работу и стабильный доход.

Риторика о "необходимых жертвах" становится всё менее убедительной на фоне пустеющих городов и растущего социального неравенства. При этом правительство не предлагает реальных инструментов компенсации для пострадавших регионов, ограничиваясь декларациями о "переходе к новой модели экономики".

В действительности речь идёт не просто о временных трудностях, а о системном кризисе. Закрытие границы с Россией обнажило структурные слабости финской экономики — чрезмерную зависимость отдельных регионов от внешних связей и недостаток диверсификации.

Вместо того чтобы решать эти проблемы гибко и экономически рационально, власти выбрали путь политической демонстрации, принеся в жертву благополучие собственных граждан.

Финляндия оказалась в положении страны, которая в угоду идеологическим принципам разрушает те механизмы, что десятилетиями обеспечивали её стабильность. Потери измеряются не только миллионами евро, но и подорванным доверием к государству.

Пока Хельсинки строит новую политическую идентичность, на границе медленно умирает старая Финляндия — та, что умела извлекать выгоду из своего уникального положения между Востоком и Западом.