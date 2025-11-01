Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР

4:05
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Китай выигрывает у США в конкуренции за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и войну за Тайвань без единого выстрела.

АСЕАН
Фото: commons.wikimedia.org by Gunawan Kartapranata, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АСЕАН

США не вписались в дружный коллектив АТР

В Малайзии 25-26 октября прошёл саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а в Южной Корее 31 октября — 1 ноября — саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (AТЭС).

Регион АТР включает страны с самым быстрым экономическим ростом в мире, на них приходится 61% мирового ВВП. США объявили его приоритетным в своей внешней политике, а Китай — стратегическим конкурентом.

Тем не менее президент США Дональд Трамп ограничился на саммитах двусторонними встречами и пропустил саммит АТЭС в Кёнджу, не получив от председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина хороших новостей на встрече в Пусане, оттуда Трамп улетел в США.

В своём выступлении в Куалу-Лумпуре он много уделил внимания тому, как хорошо идут дела у США в экономике, и хвалил свои миротворческие способности в посредничестве для прекращения конфликта между Таиландом и Камбоджей.

Многовекторным азиатским странам придётся выбирать между США и Китаем

По итогам двух саммитов США подписали торговые соглашения с Малайзией, Таиландом, Камбоджей и Вьетнамом. В договорах с Вьетнамом, Камбоджей и Малайзией оговаривается, что если они углубят отношения с государством, "угрожающим интересам США", а также не присоединятся к санкциям США против него, то им грозит повышение тарифов. У Вьетнама на кону соглашение с РФ о поставках оружия, а также параллельный экспорт из Китая в США. Для Малайзии подобные требования означают отказ от нейтралитета, а также от вступления в БРИКС. При этом заявка страны уже одобрена.

"То, что описывается как "взаимное партнёрство", на самом деле является потерей нашего экономического суверенитета и политического пространства", — сказал бывший министр торговли и промышленности Мохамед Азмин Али.

Китай перетягивает на свою сторону союзников США в АТР

Коллективный подход Китая резко контрастирует с диктаторским подходом США. В отсутствие Трампа на саммите АСЕАН состоялась первая в истории встреча лидеров Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (РВЭП), в которое входят также Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Кроме того, подписано обновлённое соглашение о свободной торговле между Китаем и АСЕАН с нулевыми пошлинами.

Пекин позиционирует себя как предсказуемый защитник свободной и открытой торговли. Народный банк Китая объявил о полной интеграции своей цифровой системы трансграничных расчётов в юанях с 11 странами AСЕАН. В результате скоро страны региона обнаружат, что настолько плотно завязаны на экономику Китая, что и воевать с ним, поддерживая американскую идею о "свободе мореплавания", смысла нет. Китай подождёт и выиграет войну за Тайвань, даже не начав её.

Группа из 11 стран Юго-Восточной Азии является главным торговым партнёром Китая с двусторонней торговлей, которая в 2024 году достигла общей стоимости в 771 млрд долларов, согласно статистике АСЕАН.

В сентябре, по таможенным данным КНР, экспорт Китая вырос на 8,3%, при том что поставки в США упали на 27%. Экспорт в ЕС вырос более чем на 14%, экспорт в страны АСЕАН увеличился почти на 16%, а экспорт в Африку вырос на 56%. Прямые поставки в США теперь составляют едва ли 10% от общего экспорта Китая.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы китай тайвань вьетнам малайзия южная корея си цзиньпин дональд трамп азиатско-тихоокеанский регион
