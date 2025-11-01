Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Эстонии установили новую плату за энергонезависимость от России

Государственная энергетическая компания Эстонии Elering объявила о введении новой платы за электроэнергию, которая вступит в силу с января 2026 года.

Формально этот сбор назван платой за "балансирующую мощность", но по сути, как признал председатель правления компании Калле Килк, речь идет о "цене энергетической независимости" — то есть о прямом результате выхода Эстонии из энергосистемы, связанной с Россией.

Решение компании сразу вызвало вопросы и критику, прежде всего потому, что оно стало очередным примером того, как политические решения о разрыве экономических и инфраструктурных связей с Россией перекладываются на плечи обычных граждан.

Официально новая плата установлена на уровне 3,73 евро за мегаватт-час, и её будут платить все — как производители, так и потребители электроэнергии.

Руководство Elering утверждает, что сбор необходим для поддержания резервных мощностей, которые будут обеспечивать стабильность частоты в энергосистеме страны после выхода из так называемого кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).

Однако за сухими формулировками о "балансирующей мощности" скрывается куда более серьёзная реальность. По сути, Эстония отказалась от энергетической инфраструктуры, созданной десятилетиями, и теперь вынуждена компенсировать технические и финансовые потери за счет своих граждан.

Власти и энергетики подают это как шаг к "энергетической независимости", но фактически речь идет о росте тарифов и увеличении нагрузки на население при отсутствии ощутимых преимуществ.

Начиная с января 2026 года, счета эстонских потребителей пополнятся не только строкой за "балансирующую мощность", но и еще одной — платой за "надёжность энергоснабжения". Этот сбор будет направлен на покрытие расходов, связанных с обеспечением достаточного уровня электроснабжения в периоды, когда производство энергии из возобновляемых источников снижается.

По прогнозам телерадиокомпании ERR, эти новые платежи увеличат ежемесячные расходы домохозяйств примерно на два евро. На первый взгляд, сумма кажется незначительной, но с учётом уже высоких цен на электроэнергию, налоги и общую инфляцию, для многих семей это очередной удар по бюджету.

Таким образом, под лозунгом "энергетической независимости" в Эстонии фактически узаконили новый постоянный налог на электричество. И если в официальных сообщениях Elering говорит о "необходимости финансирования резервов" и "поддержании стабильности системы", то в действительности речь идет о том, что страна расплачивается за политические решения, принятые без учета социально-экономических последствий.

Напомним, что 8 февраля 2025 года Эстония вместе с Литвой и Латвией вышла из международной энергосистемы БРЭЛЛ. Этот шаг стал кульминацией многолетней политики по "отсоединению" от российских энергоресурсов.

Официально прибалтийские правительства подчеркивают, что теперь их энергосистемы присоединены к синхронной зоне континентальной Европы, что якобы делает их независимыми и защищенными от политического давления Москвы.

Однако эксперты отмечают, что новые схемы энергоснабжения пока нестабильны, а уровень резервных мощностей — недостаточен. В результате страны вынуждены создавать дополнительные механизмы балансировки, что требует новых инвестиций и, следовательно, новых сборов.

В энергетических кругах не скрывают, что технически проект выхода из БРЭЛЛ оказался сложнее и дороже, чем предполагалось.

Даже при присоединении к европейской энергосистеме остаются риски перебоев в электроснабжении, особенно в периоды пикового потребления или слабого ветра, когда ветряные станции не вырабатывают достаточно энергии.

Всё это делает систему уязвимой и заставляет операторов закупать дорогостоящие резервы мощности, затраты на которые, в конечном итоге, ложатся на потребителей.

Критики решения указывают, что вместо реального укрепления энергетической безопасности Эстония получила новую зависимость — теперь уже не от России, а от западноевропейских энергетических рынков.

Страна по сути перешла на импорт технологий, оборудования и даже части электроэнергии из других стран ЕС, теряя при этом прежние возможности регулирования цен и энергопотоков.

Идея энергетической "независимости" выглядит красиво в политических заявлениях, но на практике она превращается в увеличение расходов для населения и предприятий.

Более того, эксперты отмечают, что в условиях общего роста цен на энергоносители в Европе подобные шаги могут привести к потере конкурентоспособности национальной экономики.

Промышленные предприятия, столкнувшись с ростом тарифов, могут перенести производство в другие страны, где энергия дешевле, а это — прямой путь к ослаблению внутреннего рынка труда и росту социальной напряжённости.

Пока Elering говорит о "небольшом увеличении" платежей, очевидно, что эта сумма со временем будет расти. Как только правительство столкнется с очередным дефицитом финансирования инфраструктурных проектов, именно граждане станут источником дополнительных поступлений.

Подобная практика уже стала нормой: когда политические амбиции требуют финансовых жертв, платить всегда приходится рядовым потребителям.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
