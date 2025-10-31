Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

5:09
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

Металлы
Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Металлы

Речь идёт о предложении обязать ряд китайских поставщиков направлять в европейские резервы часть критически важного сырья при импорте в ЕС определённых категорий продукции, сообщает агентство Bloomberg.

Хотя конкретные товары пока не уточняются, сам принцип уже вызвал широкий резонанс среди аналитиков и представителей промышленного сектора.

Эта инициатива получила неофициальное название "натуральный тариф". По сути, речь идёт о своеобразной бартерной форме регулирования: при ввозе готовой продукции поставщик должен компенсировать это поставкой сырья, необходимого для промышленного обеспечения Европы.

Формально мера ещё находится на стадии обсуждения, и ни один нормативный документ пока не принят. Однако сам факт появления подобной идеи отражает растущую обеспокоенность Брюсселя уязвимостью поставок из Китая.

Проблема обострилась весной, когда Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов и магнитов на их основе. Эти материалы играют ключевую роль в высокотехнологичных секторах — от производства электромобилей и ветровых турбин до оборонных систем.

Ограничения Китая поставили под угрозу целые цепочки поставок в Европе и обнажили зависимость ЕС от азиатского рынка. Несмотря на предпринимаемые попытки диверсифицировать источники поставок, реальные успехи остаются ограниченными. Брюссель активно ищет новые партнёрства в Африке, Латинской Америке и Австралии, но построение альтернативных цепочек требует времени и значительных инвестиций.

Планы по созданию "натурального тарифа" демонстрируют стремление Евросоюза превратить зависимость в инструмент давления. Такая мера, если будет реализована, фактически станет аналогом встречных обязательств, характерных для сырьевых соглашений времён холодной войны.

В условиях растущей геоэкономической конкуренции подобные подходы можно рассматривать как элемент стратегической автономии ЕС. Евросоюз стремится уменьшить риски, связанные с возможным прекращением поставок, и сформировать минимально необходимый объём запасов критически важных ресурсов.

Внутри самого блока инициатива вызывает противоречивые оценки. Одни эксперты считают, что новый механизм способен укрепить позиции Европы и заставить Пекин учитывать интересы европейского рынка.

Другие предупреждают, что он может привести к дальнейшему обострению торговых отношений и вызвать ответные меры со стороны Китая. Учитывая, что торговый оборот между ЕС и КНР превышает 850 миллиардов евро в год, любое ужесточение правил может ударить по обеим сторонам.

Контекст обсуждения также связан с подготовкой к предстоящей встрече делегаций ЕС и Китая в Брюсселе. Ожидается, что вопрос стратегических поставок и экспортных ограничений станет одним из центральных.

Параллельно ЕС активно участвует в работе Группы семи над формированием альянса по критически важным минералам. Цель этого объединения — создать глобальную систему кооперации в области поставок, распределения и хранения ресурсов, от которых зависят энергетический переход и технологическое развитие ведущих экономик.

Экономисты отмечают, что идея "натурального тарифа" вписывается в новую реальность, где торговая политика перестаёт быть исключительно экономическим инструментом и превращается в инструмент геополитического влияния.

Защита интересов промышленности и стратегических секторов становится вопросом национальной безопасности. После пандемии и геополитических потрясений Европа стремится к "экономическому суверенитету" — способности поддерживать производство и развитие технологий без внешней зависимости.

Тем не менее, реализация подобной меры потребует сложных юридических и политических решений. Правовые нормы Всемирной торговой организации не предусматривают обязательных встречных поставок как форму тарифного регулирования, а попытка их внедрения может вызвать споры на международном уровне.

Кроме того, внутри самого ЕС существуют различия во взглядах: для одних стран приоритетом остаётся сохранение стабильных экономических связей с Китаем, для других — усиление контроля над стратегическими ресурсами.

Таким образом, "натуральный тариф" отражает не только реакцию на конкретные действия Китая, но и более глубокую трансформацию экономического мышления в Европе. Контроль над сырьевыми потоками становится элементом политической независимости, а торговая политика — инструментом стратегического баланса.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
