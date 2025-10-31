Максим Мудров: Технологии не отнимают работу, они меняют подход к ней

Экономика

Основатель и CEO креативно-маркетингового агентства Shadow рассказал, как искусственный интеллект трансформирует контент-маркетинг, таргетинг и креатив — и почему технологии нужно не бояться, а осваивать.

Фото: Фото из личного архива Максима Мудрова Максим Мудров, основатель и CEO креативно-маркетингового агентства Shadow

По данным исследований Ассоциации маркетинга и рекламы (ADMA), более 60% маркетологов уже используют AI-инструменты в работе. Нейросети создают тексты, генерируют визуалы, анализируют поведение аудитории и оптимизируют рекламные кампании. При этом появление нейросетей разделило маркетинговое сообщество на два лагеря: одни специалисты воспринимают AI как угрозу профессии, опасаясь потерять работу из-за автоматизации рутинных задач, а другие видят в технологиях "волшебную кнопку", которая якобы решит все проблемы бизнеса без участия человека. Обе крайности ошибочны, считает Максим Мудров, основатель и CEO креативно-маркетингового агентства Shadow. По его мнению, нейросети не делают работу за человека, а кратно повышают его эффективность, если грамотно их применять.

Сам Максим использует и возможности нейросетей, и глубокий анализ рынка и аудитории в своих проектах. Когда он только начинал свою карьеру в маркетинге и креативе, таких удобных инструментов еще не было. В 2020 году Максим Мудров пришел к созданию собственной компании. Под его руководством агентство Shadow выросло в одно из ключевых агентств на рынке digital-маркетинга страны, работая с крупными брендами и громкими проектами. Так, в 2020 году агентство сопровождало digital-рекламу Humo School Academy, разработав SMM- стратегию и повысив вовлеченность аудитории. Грамотно построенная таргетированная реклама и позиционирование помогли учебному заведению получить стабильный поток заявок и сформировать устойчивое комьюнити родителей. В 2023 году Максим взял на себя задачи по организации и финансированию команды для проекта общественного фонда "ONA", оказывающего поддержку женщинам и детям в сложных жизненных ситуациях в Узбекистане, и выпустил документальный видеоролик для фонда, который помог привлечь инвестиции в программы помощи женщинам. Еще один кейс — разработка сценария видеоролика к масштабной рекламной кампании для Central Asian University. Благодаря идеям и работе Максима университет обеспечил привлечение абитуриентов на 2025-2026 учебный год.

"Нейросети — это инструмент, как калькулятор для бухгалтера или Photoshop для дизайнера, - комментирует Максим Мудров. - А проблема в том, что многие либо игнорируют технологии из страха, либо используют их бездумно — и получают посредственный результат".

Политика Максима Мудрова в Shadow такова: нейросети плюс классические маркетинговые инструменты. Такой подход уже позволил его клиентам увеличить конверсию рекламных кампаний практически вдвое и повысить вовлеченность аудитории в соцсетях. Кроме того, агентству удалось сократить расходы на привлечение лида на 20-35%, по словам Максима. Те, кто не адаптируется к новым реалиям, говорит эксперт, теряют клиентов в пользу более технологичных конкурентов, которые предлагают быстрые и экономичные решения.

Успех предпринимателя был оценен профессиональным сообществом: Максим получил серебро в номинации "сезонная рекламная кампания" престижного конкурса TAF! 2022, а с 2023 году входит в состав жюри конкурса TAF! и премии "Бренд года”. Как активный деятель комитетов по digital и креативу Маркетинговой ассоциации Узбекистана, в которую он был приглашен в 2022 году, Максим регулярно выступает на профессиональных мероприятиях, консультирует бизнесменов и готовит образовательные программы для начинающих специалистов.

Максим Мудров предлагает системный подход к интеграции нейросетей в маркетинг на трех уровнях. Технологический уровень — использование AI для автоматизации рутины: генерация первичных вариантов текстов и визуалов, которые затем дорабатываются человеком, анализ больших объемов данных для выявления паттернов поведения аудитории, A/B-тестирование креативов с прогнозированием результатов и оптимизация таргетинга на основе машинного обучения.

"Технологии не отнимают работу, они меняют подход к ней, — подчеркивает эксперт. — Мы используем AI для ускорения процессов, но финальное решение всегда принимает человек с пониманием бренда, рынка и аудитории".

На методологическом уровне нейросети интегрируются в работу команды не только через обучение, но и через разработку внутренних стандартов качества AI-контента, создание библиотеки промптов для типовых задач. Например, в своем агентстве Shadow Максим внедрил практику обязательной проверки всего AI-контента на уникальность, соответствие tone of voice бренда и релевантность целевой аудитории. И третий уровень — стратегический: позиционирование AI как конкурентного преимущества, а не угрозы. Максим Мудров предлагает развивать компетенции команды, фокусироваться на задачах, где человек незаменим: стратегическое мышление, эмпатия к аудитории, нестандартные креативные решения.

"Мы сознательно развиваем в команде навыки, которые AI не может воспроизвести, - делится Максим. - Это глубокое понимание культурного контекста, способность работать с эмоциями, умение создавать истории, которые цепляют. Технологии помогают нам быть быстрее и точнее, но человек остается ядром креатива".

По мнению Максима Мудрова, попытки полностью заменить специалистов нейросетями или, наоборот, игнорировать технологии — тупиковые стратегии. Будущее за гибридным подходом, где AI берет на себя рутину и аналитику, а человек фокусируется на стратегии, креативе и эмоциональной связи с аудиторией. Опыт агентства Shadow показывает: интеграция нейросетей в маркетинговые процессы при сохранении человеческой экспертизы дает измеряемый рост эффективности кампаний, повышает скорость выхода на рынок и позволяет оптимизировать бюджеты без потери качества коммуникации. Ключевой фактор успеха — не слепое следование трендам, а осознанное внедрение технологий в проверенные маркетинговые методики.