Американские пошлины научили Китай не полагаться на рынок США

В отношениях между США и Китаем наметилось потепление, что вызвало умеренный оптимизм среди китайских экспортёров.

Фото: ru.wikipedia.org by qingdao is licensed under free for commercial use Порт Циндао, Китай

Многие производители из КНР связывают улучшение политического климата между двумя крупнейшими экономиками мира с возможным увеличением числа заказов и ростом прибыли, сообщает Bloomberg News.

Однако этот оптимизм носит сдержанный характер: опыт предыдущих лет показал, что устойчивость бизнеса не может зависеть исключительно от состояния отношений с американским рынком.

После периода торговых противостояний, начавшихся при президентстве Дональда Трампа, китайские компании стали осторожнее оценивать свои перспективы в США. Введение масштабных тарифов, в отдельных случаях превышающих 50 процентов, существенно ударило по рентабельности экспортёров.

Несмотря на то что теперь возможности заключать более выгодные контракты с американскими клиентами выглядят реальнее, деловая среда остается непредсказуемой.

Главный вывод, который сделали китайские экспортёры за последние годы, заключается в необходимости стратегической диверсификации. Они больше не рассматривают США как единственный или даже главный рынок, от которого зависит их выживание.

Этот сдвиг в мышлении уже находит отражение в статистике внешней торговли КНР. Китай движется к рекордному торговому профициту в размере около 1,2 трлн долларов в текущем году.

Такой результат стал возможен благодаря активному расширению поставок в Европу, Африку и другие азиатские страны, что частично компенсировало сокращение экспорта в США.

Для китайского бизнеса 2020-е годы стали периодом перестройки. Прежняя модель, основанная на массовом производстве внутри страны с ориентацией на экспорт в США, теперь дополняется новой стратегией географического распределения рисков.

Компании создают производственные мощности не только на материковом Китае, но и в соседних государствах, таких как Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Камбоджа. Это позволяет снижать зависимость от тарифной политики Вашингтона и одновременно пользоваться преимуществами более дешёвой рабочей силы и гибких условий ведения бизнеса.

Примером подобной стратегии служит деятельность предпринимателя Барри Шаня, чья компания выпускает рождественские украшения для крупной американской сети Walmart Inc. На его предприятии в провинции Чжэцзян давно налажено производство праздничной продукции, но теперь бизнесмен активно развивает новое производство в Камбодже.

Этот шаг стал не просто ответом на тарифное давление, но и частью долгосрочной стратегии, направленной на сохранение конкурентоспособности на глобальном уровне. По его оценке, наличие распределённых производственных баз делает компанию менее уязвимой к политическим колебаниям и позволяет более гибко реагировать на изменения спроса.

Аналитики отмечают, что подобная модель поведения постепенно становится нормой для китайского экспортного сектора. Крупные и средние предприятия инвестируют в создание международных цепочек поставок, развивая логистические и торговые каналы в развивающихся странах.

Для них ключевым фактором успеха становится способность адаптироваться к изменениям мировой экономической конъюнктуры и политических условий. В этом смысле Китай демонстрирует зрелость как индустриальная держава, готовая к многоцентровому миру, где влияние США уже не является абсолютным.

Несмотря на временные улучшения в торговом диалоге между Пекином и Вашингтоном, сохраняются системные противоречия, связанные с вопросами технологий, интеллектуальной собственности и национальной безопасности.

Эти темы, вероятно, будут периодически вызывать новые волны напряжённости, а значит, китайские компании не могут позволить себе возвращение к прежней зависимости от американского рынка. Вместо этого они стремятся строить устойчивые модели бизнеса, основанные на многосторонних связях и гибких производственных схемах.

Экономисты отмечают, что растущий профицит Китая при одновременном снижении экспорта в США демонстрирует способность китайской промышленности к структурной адаптации. Переориентация на новые регионы не только компенсирует потери, но и способствует укреплению экономического влияния Китая на глобальном уровне.

Особенно заметен рост поставок в страны Юго-Восточной Азии, где развивается инфраструктура, связанная с инициативой "Один пояс, один путь". Эти процессы формируют новую архитектуру международной торговли, в которой Китай играет центральную роль как поставщик промышленных товаров, технологий и инвестиций.