Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Американские пошлины научили Китай не полагаться на рынок США

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

В отношениях между США и Китаем наметилось потепление, что вызвало умеренный оптимизм среди китайских экспортёров.

Порт Циндао, Китай
Фото: ru.wikipedia.org by qingdao is licensed under free for commercial use
Порт Циндао, Китай

Многие производители из КНР связывают улучшение политического климата между двумя крупнейшими экономиками мира с возможным увеличением числа заказов и ростом прибыли, сообщает Bloomberg News.

Однако этот оптимизм носит сдержанный характер: опыт предыдущих лет показал, что устойчивость бизнеса не может зависеть исключительно от состояния отношений с американским рынком.

После периода торговых противостояний, начавшихся при президентстве Дональда Трампа, китайские компании стали осторожнее оценивать свои перспективы в США. Введение масштабных тарифов, в отдельных случаях превышающих 50 процентов, существенно ударило по рентабельности экспортёров.

Несмотря на то что теперь возможности заключать более выгодные контракты с американскими клиентами выглядят реальнее, деловая среда остается непредсказуемой.

Главный вывод, который сделали китайские экспортёры за последние годы, заключается в необходимости стратегической диверсификации. Они больше не рассматривают США как единственный или даже главный рынок, от которого зависит их выживание.

Этот сдвиг в мышлении уже находит отражение в статистике внешней торговли КНР. Китай движется к рекордному торговому профициту в размере около 1,2 трлн долларов в текущем году.

Такой результат стал возможен благодаря активному расширению поставок в Европу, Африку и другие азиатские страны, что частично компенсировало сокращение экспорта в США.

Для китайского бизнеса 2020-е годы стали периодом перестройки. Прежняя модель, основанная на массовом производстве внутри страны с ориентацией на экспорт в США, теперь дополняется новой стратегией географического распределения рисков.

Компании создают производственные мощности не только на материковом Китае, но и в соседних государствах, таких как Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Камбоджа. Это позволяет снижать зависимость от тарифной политики Вашингтона и одновременно пользоваться преимуществами более дешёвой рабочей силы и гибких условий ведения бизнеса.

Примером подобной стратегии служит деятельность предпринимателя Барри Шаня, чья компания выпускает рождественские украшения для крупной американской сети Walmart Inc. На его предприятии в провинции Чжэцзян давно налажено производство праздничной продукции, но теперь бизнесмен активно развивает новое производство в Камбодже.

Этот шаг стал не просто ответом на тарифное давление, но и частью долгосрочной стратегии, направленной на сохранение конкурентоспособности на глобальном уровне. По его оценке, наличие распределённых производственных баз делает компанию менее уязвимой к политическим колебаниям и позволяет более гибко реагировать на изменения спроса.

Аналитики отмечают, что подобная модель поведения постепенно становится нормой для китайского экспортного сектора. Крупные и средние предприятия инвестируют в создание международных цепочек поставок, развивая логистические и торговые каналы в развивающихся странах.

Для них ключевым фактором успеха становится способность адаптироваться к изменениям мировой экономической конъюнктуры и политических условий. В этом смысле Китай демонстрирует зрелость как индустриальная держава, готовая к многоцентровому миру, где влияние США уже не является абсолютным.

Несмотря на временные улучшения в торговом диалоге между Пекином и Вашингтоном, сохраняются системные противоречия, связанные с вопросами технологий, интеллектуальной собственности и национальной безопасности.

Эти темы, вероятно, будут периодически вызывать новые волны напряжённости, а значит, китайские компании не могут позволить себе возвращение к прежней зависимости от американского рынка. Вместо этого они стремятся строить устойчивые модели бизнеса, основанные на многосторонних связях и гибких производственных схемах.

Экономисты отмечают, что растущий профицит Китая при одновременном снижении экспорта в США демонстрирует способность китайской промышленности к структурной адаптации. Переориентация на новые регионы не только компенсирует потери, но и способствует укреплению экономического влияния Китая на глобальном уровне.

Особенно заметен рост поставок в страны Юго-Восточной Азии, где развивается инфраструктура, связанная с инициативой "Один пояс, один путь". Эти процессы формируют новую архитектуру международной торговли, в которой Китай играет центральную роль как поставщик промышленных товаров, технологий и инвестиций.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай экспорт торговля экономика
Новости Все >
Растения против тараканов: зелёная армия, которая очищает дом и защищает лучше любой ловушки
Яркий кузов — не каприз, а защита: как цвет снижает риск аварий и скрывает грязь
Одиссея станет самым личным проектом Кристофера Нолана: почему эпос идеально подходит режиссёру
Лечение не помогло: почему Алана Мамаева винит Кержакова в зависимости дочери
Роскошные требования Лепса: почему алкоголь остался в райдере после отравления
Тонкие волосы не приговор — секреты причесок, которые придадут объем и стиль
Морское дно заговорило: археологи нашли доказательства забытой цивилизации торговли
Этот полосатый бунтарь не ждёт жары: арбуз, который победил климат и стал символом лета
Холодный душ для ритейла: потребители затягивают пояса — чего ждать от цен
Ночные откровения: из-за чего на самом деле люди разговаривают во сне
Сейчас читают
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Красота и стиль
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
Растения против тараканов: зелёная армия, которая очищает дом и защищает лучше любой ловушки
Американские пошлины научили Китай не полагаться на рынок США
Яркий кузов — не каприз, а защита: как цвет снижает риск аварий и скрывает грязь
Одиссея станет самым личным проектом Кристофера Нолана: почему эпос идеально подходит режиссёру
Лечение не помогло: почему Алана Мамаева винит Кержакова в зависимости дочери
Роскошные требования Лепса: почему алкоголь остался в райдере после отравления
Тонкие волосы не приговор — секреты причесок, которые придадут объем и стиль
Морское дно заговорило: археологи нашли доказательства забытой цивилизации торговли
Этот полосатый бунтарь не ждёт жары: арбуз, который победил климат и стал символом лета
Холодный душ для ритейла: потребители затягивают пояса — чего ждать от цен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.