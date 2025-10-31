Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Индия продолжает закупку нефти у России

5:49
Экономика » Сырье » Нефть

Индия продолжает закупку российской нефти. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны — Indian Oil Corp (IOC) — приобрел пять партий нефти с поставкой в декабре.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Руководство компании заявило, что намерено продолжать закупки российского сырья, если бъёмы добычи и поставки не противоречат формальным ограничениям, установленным санкционными режимами. Это заявление выглядит скорее как дипломатическая формулировка, чем как готовность отказаться от российских поставок.

Ранее IOC отменил несколько партий — порядка семи-восьми — после объявления новых санкций США против дочерних структур "Роснефти" и "Лукойла". Однако уже сейчас индийские компании демонстрируют, что отказ от российского сырья был временной мерой.

Одновременно другая индийская компания — Nayara Energy, находящаяся под санкциями Евросоюза, — нарастила объём переработки нефти на своем заводе в Вадинаре до 90-93 процентов мощности. До введения санкций НПЗ работал на 104 процента, но после рестрикций уровень загрузки снизился до 75 процентов.

В последние месяцы компания адаптировалась к новым условиям, переориентировав поставки нефтепродуктов на внутренний рынок Индии, в том числе государственным предприятиям. Среди покупателей упоминается Hindustan Petroleum — госкомпания, использующая продукцию Nayara для обеспечения внутреннего спроса.

Согласно данным о движении судов, Nayara использует исключительно российскую нефть, так как альтернативные поставщики временно недоступны по тем же причинам, связанным с санкциями.

Эти факты отражают устойчивую тенденцию: Индия, несмотря на давление со стороны Запада, придерживается линии на энергетическую независимость и продолжает выстраивать собственную стратегию обеспечения топливной безопасности.

В отличие от стран Евросоюза, которые напрямую вовлечены в санкционную политику, Нью-Дели демонстрирует, что в вопросах энергетики руководствуется прежде всего национальными интересами.

Для Индии, которая импортирует около 85 процентов нефти и сталкивается с постоянным ростом внутреннего спроса, российская нефть остается важнейшим элементом энергетического баланса.

Россия предлагает конкурентные цены и гибкие условия поставок, что делает сделки экономически выгодными. По данным отраслевых аналитиков, в 2024 году доля российской нефти в индийском импорте достигала почти 40 процентов, что делает Москву одним из крупнейших поставщиков сырья для Индии.

Западные санкции против России направлены на сокращение доходов Москвы от экспорта нефти и газа, однако их действие во многом носит избирательный характер.

Индийская сторона неоднократно подчеркивала, что эти меры подрывают принципы свободной торговли и создают опасный прецедент, когда третьи страны оказываются втянутыми в политические конфликты, не имея к ним прямого отношения.

Индия рассматривает санкции как инструмент давления, нарушающий право суверенных государств самостоятельно выстраивать экономическую политику.

При этом сами западные государства нередко демонстрируют двойные стандарты: несмотря на публичные заявления о прекращении энергетического сотрудничества с Россией, часть стран ЕС продолжает закупать российское топливо в обход формальных ограничений, а США поддерживают торговлю с государствами, где такие поставки лишь переупаковываются.

В этом контексте поведение Индии выглядит прагматичным и рациональным. Её экономика быстро растёт, промышленность требует стабильных поставок энергоносителей, а население нуждается в доступных ценах на топливо. Отказ от российской нефти в угоду политическим требованиям означал бы повышение внутренних цен и угрозу энергетической безопасности.

Закупки российской нефти — это не просто коммерческий шаг, а политический сигнал. Индия показывает, что не готова подчиняться санкционным диктатам и будет защищать свои национальные интересы, особенно в сфере, критически важной для экономики.

Западные санкции уже не воспринимаются многими странами как универсальный инструмент воздействия: чем шире их применение, тем активнее государства ищут пути их обхода, формируя альтернативные финансовые и логистические системы. Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока постепенно создают многополярную модель мировой торговли, где влияние США и Европы снижается.

Нефтяная политика Индии отражает новую глобальную реальность: экономический прагматизм берет верх над идеологическими установками. Запад может пытаться изолировать Россию, но такие меры всё чаще наталкиваются на сопротивление крупных развивающихся экономик, для которых приоритетом остается развитие, а не санкционная солидарность.

Индия продолжит покупать российскую нефть, пока это выгодно и безопасно для её экономики, а любые внешние попытки вмешательства лишь укрепляют ее решимость действовать самостоятельно. Именно поэтому даже временные перерывы в закупках, вызванные санкционными рисками, не означают стратегического отказа от российской нефти.

Напротив, они служат подтверждением того, что Индия готова адаптироваться к новым условиям, но не изменять свою политику в угоду внешнему давлению.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть индия санкции энергетика
Новости Все >
Боль расставания не вечна: эти шаги помогут отпустить прошлое и начать новую жизнь
Возвращение Никиты Преснякова в Россию: что мешает внуку Пугачёвой попрощаться с США
Два колеса — как два крыла: почему в детстве именно велосипед учит свободе, смелости и уверенности
Значок потускнел, а с ним и статус владельца: простое средство возвращает блеск за минуты
Кухня будет выглядеть дёшево: роковая ошибка при выборе высоты плиты, которую уже не исправить
Ночная тоска накрывает? Узнайте, как гормоны диктуют ваше настроение после заката
Восходящая звезда мирового экспорта: индийский рис готовится к триумфальному шествию по миру
Имя, которое снова отправится в тур: вдова Шатунова готовит путешествие его бренда
Стиль и безопасность в одном: как найти идеальный ошейник для четвероногого друга
Привет из Европы: Мария Погребняк объяснила, почему любит праздник Хэллоуин
Сейчас читают
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Авто
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
Ночная тоска накрывает? Узнайте, как гормоны диктуют ваше настроение после заката
Восходящая звезда мирового экспорта: индийский рис готовится к триумфальному шествию по миру
Имя, которое снова отправится в тур: вдова Шатунова готовит путешествие его бренда
Стиль и безопасность в одном: как найти идеальный ошейник для четвероногого друга
Привет из Европы: Мария Погребняк объяснила, почему любит праздник Хэллоуин
Планета теряет свой холодильник: Арктика вступила в состояние, которого никогда не было
Массаж губ после увеличения: секрет идеальной формы без отеков и неровностей
Вы щадите колени — а они отвечают болью: парадокс, о котором никто не говорит
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом
Лепс требует особого: инсайдеры раскрыли детали райдера певца — несколько литров элитного алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.