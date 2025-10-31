Дмитрий Уханов: Аналитика — это умение видеть за данными смысл

Эксперт в области бизнес-аналитики и оптимизации бизнес-процессов одного из крупнейших банков России — о том, как данные и технологии меняют банковскую систему и делают сервис для клиентов надежнее и предсказуемее.

Эксперт в области бизнес-аналитики и оптимизации бизнес-процессов в банковском секторе Дмитрий Уханов

С 8 по 10 октября в Сочи прошел форум "Финополис 2025", посвященный развитию финансовых технологий: внедрению искусственного интеллекта, цифровых активов, биометрии, информационной безопасности и устойчивости банковских процессов. Эти направления формируют новую цифровую инфраструктуру, которая генерирует огромные массивы данных. Это меняет подход к аналитике и делает данные ключевым инструментом управленческих решений.

Но вместе с возможностями приходят и новые вызовы, отмечает руководитель команды Группы отчетности Управления финансовой портфельной аналитики Финансового департамента и эксперт в области бизнес-аналитики и оптимизации бизнес-процессов в банковском секторе Дмитрий Уханов. Банковские данные сегодня разбросаны по десяткам систем, и их сложно использовать для стратегических решений. Это означает, что от качества аналитики зависит не только эффективность бизнеса, но и такие повседневные вещи, как одобрение кредита, скорость перевода или точность персональных предложений, подчеркивает Дмитрий Уханов.

За восемь лет работы в этой сфере эксперт прошел путь от аналитика до эксперта, реализовал десятки проектов, а теперь развивает собственный консалтинговый проект ImpalaJump, где помогает специалистам менять профессию и развиваться в аналитике данных — BI. О том, как технологии меняют банковскую систему, какие риски и выгоды несет цифровизация, мы поговорили с Дмитрием Ухановым.

— Дмитрий, одной из ключевых тем на "Финополисе" в этом году стали информационные технологии. Вы в том числе курируете развитие StatRep — ключевого управленческого отчета компании. Как подобные инструменты влияют на жизнь обычных людей и реально ли меняют подход к управлению?

— Благодаря таким решениям, как StatRep, руководители получают доступ к данным в режиме реального времени и могут принимать решения на основе фактов, а не интуиции. Это ускоряет процессы и повышает прозрачность. Клиент получает более точный и надежный сервис.

Информационные технологии и аналитика вообще меняют не только бизнес, но и мышление: компании начинают воспринимать цифры не как отчетность, а как источник истины. И именно это я считаю главным достижением цифровой трансформации — когда управление становится действительно умным и осознанным.

— Технологии все чаще решают, кому дать кредит, а кому отказать. Насколько это справедливо? И повлияло ли участие в международном конкурсе CASES&FACES, где вы оценивали инновационные проекты, на ваше отношение к этичности таких решений?

— Искусственный интеллект делает банковские решения быстрее и точнее — при условии если данные чистые, а модели прозрачны. Алгоритмы анализируют миллионы показателей, которые человек не успеет обработать вручную, и помогают увидеть полную картину.

На конкурсе CASES&FACES Awards 2025 в Чикаго, где я входил в жюри, особенно ясно видно: успех технологий зависит не столько от мощности моделей, сколько от ответственности их создателей. Технологии должны служить человеку, а не наоборот — и именно это сегодня главный критерий эффективности и справедливости.

— Компании часто внедряют технологии, но решения по-прежнему принимают интуитивно. Вы подробно разбираете эту проблему в своей научной статье "Автоматизация управленческой отчетности как фактор повышения конкурентоспособности бизнеса". Как, по вашему опыту, данные действительно помогают управленцам принимать более точные решения?

— Данные делают управление осознанным. Когда руководитель видит реальную картину в цифрах, он перестает полагаться на догадки — и начинает действовать стратегически, прогнозировать последствия и вовремя скорректировать курс.

В статье я показываю, как автоматизация отчетности превращает управление в адаптивную систему, где решения принимаются не реактивно, а на шаг вперед. Это повышает прозрачность процессов, ускоряет реакции на изменения и напрямую влияет на качество сервиса для клиентов.

— Можно сказать, что ваша аналитика позволяет банку видеть экономические тенденции раньше официальной статистики?

— Можно сказать и так. Когда ежедневно анализируются миллионы транзакций, мы фактически наблюдаем экономику в реальном времени. Эти данные помогают не только оперативно реагировать на изменения, но и предугадывать их — видеть сигналы замедления или роста еще до того, как они становятся заметны на макроуровне. Это и есть сила аналитики данных или BI — превращать данные в ранние индикаторы для управленческих решений, которые в итоге делают продукты и сервисы для клиентов надежнее и точнее.

— Вся эта система требует высококлассных специалистов. В консалтинговом проекте ImpalaJump вы помогаете расти в профессии. Какие качества сегодня важнее всего для тех, кто хочет сделать карьеру в аналитике?

— Аналитика — это умение видеть за данными смысл и влияние решений на бизнес и людей. Я всегда говорю своим клиентам: аналитиком по сути может стать каждый. Главное — определить точку А, где ты сейчас, точку Б, куда хочешь прийти, и выстроить понятную дорожную карту развития. И, конечно, сегодня невозможно быть сильным аналитиком без искусственного интеллекта. К нему стоит относиться не как к инструменту, а как к полноправному партнеру, который помогает видеть больше, точнее и быстрее.

— Что бы вы посоветовали людям, которые хотят быть востребованными и конкурентоспособными в меняющемся мире, где все решают данные и технологии?

— Я советую меняться вместе с миром. Сегодня тот, кто стоит на месте, уже отстает. Мир развивается стремительно — технологии и данные меняют все вокруг. Важно не бояться этого, не закрываться в "коробочку", а наоборот — открыться новому, научиться использовать эти инструменты и применять их во благо: себе, своим клиентам и миру. Те, кто адаптируются, кто учатся понимать данные и дружить с технологиями, не просто выживают в новой реальности — они становятся ее создателями.