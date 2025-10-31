Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китай продолжает планомерно укреплять позиции в Африке

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Китай продолжает укреплять свои позиции в Африке, превращая экономическое сотрудничество с континентом в один из ключевых инструментов своей внешней политики.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На саммите АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности ввести нулевые пошлины на все товары из африканских стран, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения.

Это предложение стало продолжением курса Пекина на расширение влияния в развивающемся мире и укрепление статуса Китая как главного партнера стран Глобального Юга.

Речь идёт не просто о торговой уступке, а о продуманной стратегии, направленной на создание долгосрочных экономических связей, в которых африканские государства становятся всё более зависимыми от китайского капитала, технологий и инфраструктуры.

Ранее Пекин уже предоставил аналогичные преференции наименее развитым странам, а теперь планирует распространить их на весь африканский континент. Таким образом, Китай переходит от отдельных проектов экономического сотрудничества к масштабной системе взаимосвязей, в которой торговля, инвестиции и политическое партнёрство переплетаются в единый комплекс интересов.

За последние два десятилетия Африка превратилась для Китая из поставщика сырья в стратегического партнёра, на территории которого реализуются крупные инфраструктурные и энергетические проекты. Китайские компании строят дороги, железные дороги, порты, электростанции, создавая при этом рабочие места и укрепляя зависимость африканских экономик от китайских технологий и кредитов.

Новая инициатива по нулевым пошлинам может стать очередным стимулом для роста экспорта из Африки, однако за этим шагом скрывается более глубокий политико-экономический расчёт.

Для африканских стран открытие китайского рынка выглядит крайне привлекательно: это возможность сбыта продукции, которая ранее не имела конкурентных преимуществ на глобальном уровне.

Тем не менее структура африканского экспорта остается преимущественно сырьевой — нефть, медь, кобальт, редкоземельные металлы и сельхозсырьё составляют его основу.

Си Цзиньпин в своем выступлении сделал акцент на необходимости совместного, инклюзивного и устойчивого развития, подчеркивая, что Пекин стремится к процветанию всех стран.

Эта риторика укладывается в долгосрочную стратегию Китая по формированию альтернативной модели глобализации, в которой отсутствует навязывание политических условий и вмешательство во внутренние дела партнёров.

В отличие от западных стран, где предоставление помощи часто сопровождается требованиями реформ, Китай предлагает кредиты, инвестиции и торговые преференции без политических обязательств.

Именно этот подход делает китайское присутствие в Африке особенно привлекательным для правительств, стремящихся сохранить внутренний суверенитет и избежать внешнего давления.

Экономическая политика Китая в Африке сопровождается активным культурным и образовательным продвижением. В десятках стран континента открыты Институты Конфуция, создаются китайские культурные центры, растет количество африканских студентов, обучающихся в Китае.

Китайские медиа и информационные агентства активно присутствуют в африканском медиапространстве, формируя благоприятный образ страны как надежного и бескорыстного партнёра. В совокупности эти шаги формируют мощный комплекс мягкой силы, направленный на укрепление позитивного восприятия Китая и его политических инициатив.

На международной арене африканская поддержка имеет для Пекина особое значение. Континент насчитывает более 50 государств, голоса которых играют ключевую роль в структурах ООН и других международных организациях.

Китай, позиционирующий себя как лидер развивающегося мира, стремится консолидировать эту поддержку, противопоставляя ее западному влиянию. Африка становится важным элементом этой глобальной стратегии, где торговля и инвестиции используются как инструменты дипломатии и влияния.

В геополитическом контексте растущее влияние Китая в Африке становится вызовом для Запада. США и Евросоюз в последние годы активизировали собственные программы помощи и инфраструктурных инвестиций, однако по масштабам они пока не могут конкурировать с китайской инициативой "Один пояс, один путь".

Пекин действует быстрее, предлагает выгодные условия и избегает политических требований, что делает его партнёрство особенно привлекательным.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
