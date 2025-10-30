В странах АТЭС уже работают альтернативы платёжной системе SWIFT

В последние годы финансовая архитектура Азиатско-Тихоокеанского региона переживает существенные изменения. На фоне геополитической турбулентности, санкционного давления и фрагментации мировой экономики на "финансовые блоки" формируется новая инфраструктура международных расчётов.

Наблюдается отчётливый сдвиг в понимании того, что сегодня означает "связанность" экономик, отметил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Если ещё несколько лет назад под этим термином подразумевались в первую очередь транспортные и логистические связи, то теперь этот подход существенно расширился. В зону внимания попали также финансовые и расчётные механизмы, без которых невозможно обеспечить полноценное движение товаров и капиталов.

Оверчук подчеркнул, что в рамках дискуссий на площадках АТЭС всё чаще обсуждаются новые формы систем расчётов, построенные на современных технологиях и интегрированные в общие цепочки поставок, сообщает агентство "Прайм".

Таким образом, финансовая инфраструктура региона становится всё более самодостаточной, способной работать в условиях ограничений и политических барьеров.

Особое внимание заслуживает тот факт, что разговор о создании альтернатив традиционным международным системам перевода данных, таким как SWIFT, звучит не только со стороны стран, которые подверглись санкционному давлению.

По словам российского вице-премьера, инициативу проявляют даже государства, которые официально считаются недружественными по отношению к России. Это свидетельствует о том, что тенденция к диверсификации расчётных механизмов приобретает глобальный характер и уже не зависит от политических симпатий или антипатий.

Как отметил Оверчук, частный бизнес, по сути, перестал ждать политических решений и самостоятельно адаптируется к новым реалиям.

В условиях неопределённости компании ищут пути, которые позволят им обеспечить непрерывность внешнеэкономической деятельности, не завися от решений отдельных международных организаций.

"Усталость" частного сектора от ожидания прежнего порядка стала мощным стимулом для технологического и организационного обновления финансовой системы региона.

Эксперты отмечают, что в последние два года заметно активизировались процессы по созданию национальных и региональных систем межбанковских расчётов, основанных на блокчейн-технологиях и цифровых валютах центральных банков.

Китай развивает систему CIPS — альтернативу SWIFT, предназначенную для трансграничных расчетов в юанях. Россия продвигает собственную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой уже подключаются банки из стран СНГ, Азии и Ближнего Востока.

В Индонезии, Таиланде и Малайзии тестируются проекты взаимного использования национальных платежных систем и цифровых валют.

То есть речь идёт об общей тенденции по формированию многополярного финансового мира. На смену монополии нескольких западных центров приходит распределённая сеть, где каждая страна или группа стран стремится создать свои устойчивые механизмы расчётов.

Интересно, что этот процесс развивается не столько по линии государственных инициатив, сколько по линии частного бизнеса, который быстрее реагирует на потребности рынка.

Международные компании, занятые в торговле, логистике и энергетике, нуждаются в надёжных инструментах для проведения сделок — независимо от того, какие политические решения принимаются на глобальном уровне. Поэтому именно бизнес сегодня становится главным драйвером появления альтернативных платёжных систем.

Создание новых механизмов расчетов в регионе АТЭС — это не только экономический, но и технологический процесс. Использование цифровых платформ, искусственного интеллекта и блокчейн-сетей позволяет обеспечить прозрачность, безопасность и скорость транзакций.

Одновременно это формирует почву для интеграции финансовых систем с транспортной и логистической инфраструктурой. Такая интеграция превращает финансовые расчёты из самостоятельного элемента в органическую часть единого экономического пространства региона.

Стоит отметить, что процесс формирования альтернатив SWIFT идёт уже не в теоретической плоскости. Как подчеркнул российский вице-премьер, многие такие системы фактически функционируют: торговля ведётся, расчёты осуществляются, и бизнес продолжает развиваться в новых условиях.

Это означает, что финансовая многополярность перестала быть гипотезой и постепенно становится реальностью.