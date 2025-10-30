США пообещали заменить Россию в поставках энергоресурсов Китаю

Министр энергетики США Крис Райт в интервью агентству Bloomberg сообщил, что Соединённые Штаты способны полностью заменить Россию на китайском рынке нефти и газа, если Пекин решит сократить импорт из РФ.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

"Абсолютно. Сегодня США производят на 50 процентов больше нефти, чем Россия или Саудовская Аравия. И это ставит не только США, но и весь мир в более выгодную позицию", — заявил Райт.

По его словам, даже если российские поставки на мировой рынок сократятся наполовину, баланс можно будет сохранить за счёт американского экспорта.

Он подчеркнул, что Китай, являясь крупнейшим импортёром нефти и газа, мог бы найти в США надёжного поставщика, а Вашингтон, в свою очередь, получил бы экономическую и геополитическую выгоду.

Действительно, добыча нефти в США находится на рекордных уровнях — около 13,3 миллиона баррелей в сутки. Но за громкими заявлениями кроется целый ряд факторов, ставящих под сомнение реальность подобного сценария.

Во-первых, структура американского экспорта углеводородов сильно отличается от российской. США ориентированы прежде всего на поставки сжиженного природного газа, тогда как Китай традиционно делает ставку на трубопроводный газ и долгосрочные контракты по стабильным ценам.

Переход с одного типа поставок на другой потребует масштабных инвестиций в инфраструктуру — от строительства СПГ-терминалов до транспортных коридоров и перерабатывающих мощностей.

Во-вторых, американские компании далеко не всегда готовы продавать сырьё по ценам, выгодным Пекину. Основной объём американского экспорта идет в Европу и страны Латинской Америки, где энергетическая логистика проще, а цена выше.

Перенаправление больших потоков нефти и газа в Азию неизбежно вызовет рост транспортных издержек, что сделает американскую нефть менее конкурентоспособной по сравнению с российской или ближневосточной.

Заявления Райта трудно рассматривать вне контекста политической конъюнктуры. Администрация США традиционно стремится ослабить позиции России на энергетическом рынке. Любая возможность потеснить Россию воспринимается в Вашингтоне не просто как экономический успех, но и как инструмент геополитического давления.

Однако вопрос в том, насколько Китаю нужен такой партнёр, как США. Пекин, несмотря на декларации об "энергетическом разнообразии", предпочитает выстраивать отношения с поставщиками, которые не используют энергетику в качестве рычага политического влияния. Россия, напротив, предлагает Китаю долгосрочные контракты с гибкой ценовой политикой и политической предсказуемостью.

США же, даже при желании, не могут дать такого уровня стабильности. Любая смена администрации в Вашингтоне — будь то республиканцы или демократы — способна изменить энергетический курс страны.

Более того, американская энергетика подвержена влиянию внутренней политики: экологические ограничения, колебания налоговой политики и давление "зелёного" лобби напрямую влияют на объёмы добычи и экспорта.

Особое внимание Крис Райт уделил Аляске, заявив, что регион обладает "огромным потенциалом" для увеличения добычи нефти. С ним согласен и президент Дональд Трамп, подчеркнувший, что китайская сторона якобы заинтересована в закупках сырья с Аляски.

Однако в действительности добыча в этом регионе сокращается уже не первый год. Главная причина — высокая себестоимость добычи и логистические сложности. Аляска — один из самых дорогих регионов для разработки, и в условиях мировой конкуренции за рынок нефти, где цены часто балансируют на грани рентабельности, рассчитывать на крупные поставки оттуда — скорее политический жест, чем экономический расчёт.

Китай в последние годы проводит прагматичную политику диверсификации поставок, не делая ставку на одного партнёра. Помимо России, крупными поставщиками для Пекина являются Саудовская Аравия, Иран и страны Африки. Но в отличие от американских партнеров, эти государства готовы идти на уступки в ценах и условиях контрактов, понимая стратегическую значимость китайского рынка.

Кроме того, энергетическое сотрудничество с Россией имеет для Китая не только экономическое, но и политическое измерение. Совместные инфраструктурные проекты, такие как газопровод "Сила Сибири", укрепляют долгосрочные связи и уменьшают зависимость обеих стран от западных рынков. Замена таких отношений на нестабильные американские поставки представляется маловероятной.

Таким образом, заявление министра Райта можно рассматривать скорее как элемент риторики — попытку продемонстрировать энергетическую мощь США и их готовность играть первую скрипку на мировом рынке углеводородов.

Но реальная картина куда сложнее: американская добыча подвержена внутренним ограничениям, логистика поставок в Азию затруднена, а политические риски велики. Вашингтон может сколько угодно говорить о готовности заменить Москву, но в энергетике одних слов недостаточно.

Китай, как крупнейший импортёр энергоресурсов, действует прагматично и не склонен к резким шагам. На данном этапе Пекин вряд ли откажется от выгодных российских поставок ради политически мотивированных и экономически спорных американских предложений.

Иными словами, американская самоуверенность на нефтяном фронте — это красивая декларация, но не экономическая реальность. Мир энергетики живёт по законам расчётов и логистики, а не по лозунгам о "лидерстве и замещении".