Александр Приходько

Системный подход к данным как ключ к успешной карьере в любой точке мира: опыт Александра Малека

4:58
Экономика

Почему аналитика становится профессией будущего и как известный эксперт в бизнес-аналитике из России Александр Малека сумел применить её инструменты для своих успехов на родине и за границей.

Фото: Фото из личного архива Александра Малеки
Компании завалены цифрами, но далеко не все умеют превращать их в реальные управленческие решения. Если в одних организациях отчёты становятся основой для роста, в других — пылятся в папках. Как отмечают эксперты, именно умение интегрировать аналитику в ежедневные процессы определяет, кто добивается успеха на рынке, а кто теряет позиции. Сегодня аналитика перестаёт быть вспомогательной функцией и становится сердцем управления бизнесом. Для многих компаний это пока лишь тренд, но для Александра Малека, эксперта в бизнес-аналитике, он уже стал частью личной практики. В России он впервые попробовал применить принципы бизнес-анализа там, где этого меньше всего ожидали — на складе и в логистике. Вместо привычной "ручной" работы он начал выстраивать систему показателей и контроля, чтобы процессы не зависели от догадок и настроений сотрудников. Эти шаги помогли увидеть реальные узкие места и заложили основу для дальнейшего интереса к аналитике.

Желая расширить возможности бизнеса глобально Александр поступил на программу "Бизнес-аналитика и менеджмент" в Университете Южной Флориды — одном из крупнейших государственных вузов штата, известном своими сильными школами бизнеса и технологий. Студентов учили, что аналитика может быть не теорией из учебников, а практическим инструментом, определяющим эффективность работы компании. Однако в отличие от многих однокурсников, Александр это понял раньше, еще во время работы в России. Придя на должность Управляющего менеджера складского хозяйства в крупную обувную компанию, он столкнулся с тем, что управление этих направлений проводилось "вручную", и начал переводить хаотичные процессы в системные решения.

Александр внедрил показатели эффективности, разделив их по зонам ответственности: для логистов — своевременность отгрузок, для кладовщиков — точность приёмки, для менеджеров — корректность планирования. До этого результат измерялся субъективно, на уровне "нравится — не нравится", что порождало конфликты и ошибки. После внедрения базовых KPI работа стала прозрачной, а текучка снизилась: сотрудники понимали, за что они отвечают и как их труд влияет на общий результат.

"Когда человек понимает, что цифры показывают не формальную отчётность, а его собственный результат, меняется отношение к работе. Метрики становятся инструментом внутренней мотивации", — отмечает Александр Малека.

Следующим шагом стали инструменты для руководителей. Александр предложил внедрить автоматизированные отчёты и управленческие KPI — показатели по продажам, остаткам и закупкам. Это позволило отслеживать эффективность в целом, видеть лишние расходы и оперативно корректировать стратегию. Эти инструменты позволили руководителям оперативно отслеживать продажи и корректировать планы. Раньше закупки нередко делались "вслепую", и на складах задерживались товары, которые не находили спроса. После анализа остатков руководство пересмотрело стратегию: бизнес избежал лишних закупок и одновременно вышел в новые товарные категории, что дало рост выручки и уменьшило затраты.

Подобные шаги обычно ассоциируются с опытными консультантами, однако здесь их предложил специалист, который только начинал свой путь в аналитике. Практика Александра Малека показала, что даже небольшие системные изменения могут значительно повлиять на эффективность бизнеса.

"Любая система должна отвечать на конкретный запрос. Если страдают сроки, нужно работать с маршрутами и отгрузками. Если теряются клиенты — с CRM. Главное не гнаться за модными названиями, а решать реальные задачи".

Сегодня его планы связаны со стажировкой в американской инвестиционной компании Vera Fund LLC и последующей работой в Vera Manage. Для самого Александра это возможность проверить свои навыки в среде, где решения принимаются на основе больших данных и где цена ошибки особенно высока. Этот пример важен не тем, что специалист продолжает карьеру за рубежом, а тем, что он показывает: аналитическое мышление, обкатанное на российских кейсах, может быть востребовано и в международной практике. Такой переход говорит о таланте видеть универсальные закономерности в бизнесе — и именно это качество делает его опыт значимым и в российском контексте.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
