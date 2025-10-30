Глава Центробанка объяснила, почему кредиты остаются дорогими

Политика Центробанка России направлена на обеспечение макроэкономической стабильности и предотвращение сценариев, которые могут повторить опыт 1990-х годов.

Об этом вновь напомнила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы, подчеркнув, что меры денежно-кредитной политики направлены на долгосрочную устойчивость экономики, а не на краткосрочные эффекты.

В своей речи Набиуллина отметила, что гиперинфляция 90-х годов оставила глубокий след в сознании общества и бизнес-сообщества. Тогдашняя экономическая ситуация характеризовалась резким падением реальных доходов, коллапсом рублевой кредитной системы и дефицитом долгосрочного финансирования.

"То, что было, — это тотальная колонизация экономики, финансовой системы, вы помните условные единицы магазинах и так далее", — напомнила глава ЦБ. По её словам, меры регулятора направлены на то, чтобы предотвратить повторение подобных кризисных сценариев.

Одним из ключевых инструментов Банка России остаётся ключевая ставка. В условиях временного перегрева спроса и дисбаланса между спросом и предложением ЦБ сохраняет умеренно высокие ставки, что отражается на стоимости кредитов.

Набиуллина подчеркнула, что дорогие кредиты — явление временное: "Без этого не получится вернуть низкую инфляцию". Регулятор делает ставку на постепенное сближение производственных возможностей экономики с уровнем спроса, чтобы создать условия для стабильного снижения инфляции.

При этом глава Центробанка отметила, что снижение ключевой ставки при высокой инфляции может иметь обратный эффект. По её словам, резкое удешевление кредита при высоких темпах роста цен приведёт к "двойному удару" для экономики: сначала ускорение инфляции, а затем рост ставок, необходимый для стабилизации ситуации.

Отдельно в выступлении Набиуллина прозвучала оценка состояния российской экономики в целом. По её словам, признаки рецессии в стране отсутствуют: нет резкого роста безработицы и снижения реальных доходов, которые являются характерными маркерами экономического спада.

Более того, регулятор отмечает, что низкая и стабильная инфляция оказывает положительное влияние на курс рубля и укрепляет доверие к национальной валюте. По мнению главы ЦБ, повышение привлекательности рубля как средства сбережений для населения и бизнеса является одним из побочных эффектов высокой ключевой ставки.

Набиуллина также подчеркнула, что инфляция в начале 2026 года может ненадолго ускориться, однако это не меняет планов ЦБ по постепенному снижению ключевой ставки.

Важным аспектом современной денежно-кредитной политики является её ориентированность на долгосрочную макроэкономическую стабильность. Сохранение умеренно высокой ключевой ставки позволяет сдерживать инфляцию, поддерживать доверие к рублю и предотвращать перегрев экономики.

В то же время регулятор демонстрирует готовность постепенно снижать ставки, когда это станет возможным без риска ускорения инфляции.

Таким образом, политика Центрального банка в 2025–2026 годах строится на принципах осторожного регулирования: ограничение краткосрочного кредитного спроса через умеренные ставки, стимулирование долгосрочной устойчивости рубля и экономики в целом, а также минимизация рисков повторения кризисных сценариев прошлого.

Экономические показатели, на которые ориентируется регулятор, включают уровень инфляции, баланс спроса и предложения, а также состояние трудового рынка и доходов населения.