Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Глава Центробанка объяснила, почему кредиты остаются дорогими

3:58
Экономика » Правила игры » ЦБ

Политика Центробанка России направлена на обеспечение макроэкономической стабильности и предотвращение сценариев, которые могут повторить опыт 1990-х годов.

Банк России
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Об этом вновь напомнила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы, подчеркнув, что меры денежно-кредитной политики направлены на долгосрочную устойчивость экономики, а не на краткосрочные эффекты.

В своей речи Набиуллина отметила, что гиперинфляция 90-х годов оставила глубокий след в сознании общества и бизнес-сообщества. Тогдашняя экономическая ситуация характеризовалась резким падением реальных доходов, коллапсом рублевой кредитной системы и дефицитом долгосрочного финансирования.

"То, что было, — это тотальная колонизация экономики, финансовой системы, вы помните условные единицы магазинах и так далее", — напомнила глава ЦБ. По её словам, меры регулятора направлены на то, чтобы предотвратить повторение подобных кризисных сценариев.

Одним из ключевых инструментов Банка России остаётся ключевая ставка. В условиях временного перегрева спроса и дисбаланса между спросом и предложением ЦБ сохраняет умеренно высокие ставки, что отражается на стоимости кредитов.

Набиуллина подчеркнула, что дорогие кредиты — явление временное: "Без этого не получится вернуть низкую инфляцию". Регулятор делает ставку на постепенное сближение производственных возможностей экономики с уровнем спроса, чтобы создать условия для стабильного снижения инфляции.

При этом глава Центробанка отметила, что снижение ключевой ставки при высокой инфляции может иметь обратный эффект. По её словам, резкое удешевление кредита при высоких темпах роста цен приведёт к "двойному удару" для экономики: сначала ускорение инфляции, а затем рост ставок, необходимый для стабилизации ситуации.

Отдельно в выступлении Набиуллина прозвучала оценка состояния российской экономики в целом. По её словам, признаки рецессии в стране отсутствуют: нет резкого роста безработицы и снижения реальных доходов, которые являются характерными маркерами экономического спада.

Более того, регулятор отмечает, что низкая и стабильная инфляция оказывает положительное влияние на курс рубля и укрепляет доверие к национальной валюте. По мнению главы ЦБ, повышение привлекательности рубля как средства сбережений для населения и бизнеса является одним из побочных эффектов высокой ключевой ставки.

Набиуллина также подчеркнула, что инфляция в начале 2026 года может ненадолго ускориться, однако это не меняет планов ЦБ по постепенному снижению ключевой ставки.

Важным аспектом современной денежно-кредитной политики является её ориентированность на долгосрочную макроэкономическую стабильность. Сохранение умеренно высокой ключевой ставки позволяет сдерживать инфляцию, поддерживать доверие к рублю и предотвращать перегрев экономики.

В то же время регулятор демонстрирует готовность постепенно снижать ставки, когда это станет возможным без риска ускорения инфляции.

Таким образом, политика Центрального банка в 2025–2026 годах строится на принципах осторожного регулирования: ограничение краткосрочного кредитного спроса через умеренные ставки, стимулирование долгосрочной устойчивости рубля и экономики в целом, а также минимизация рисков повторения кризисных сценариев прошлого.

Экономические показатели, на которые ориентируется регулятор, включают уровень инфляции, баланс спроса и предложения, а также состояние трудового рынка и доходов населения.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы кредиты инфляция центробанк эльвира набиуллина
Новости Все >
Топ-5 профессий, которые будут на вес золота в России: где искать работу мечты
США снова готовят ядерный взрыв: что заставило Трампа нарушить молчание
Остров Пасхи и его тайны: что Екатерина Андреева ощутила, прогуливаясь вдоль истуканов
На грани выживания: внутри урагана, где каждый метр полёта может стать последним
Эти упражнения выглядят эффектно, но на деле вредят: как соцсети портят тело и здоровье
Главная ловушка диет: почему вес перестает снижаться и как снова запустить похудение
Связи решают всё? Кира Найтли откровенно о том, как родители открыли ей дверь в мир кино
Моль не устоит: простой способ защитить вашу одежду и текстиль на целый год
Машина времени ожила вновь, но потеряла путь: DeLorean из назад в будущее застрял между Россией и Европой
В Москве состоялась церемония награждения международного маркетингового конкурса PROбренд-2025
Сейчас читают
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Недвижимость
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Садоводство, цветоводство
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Ставка сыграла: отношения с Россией помогли Си в переговорах с Трампом Любовь Степушова Трамп приказал, Кремль ответит: США и РФ услышат ядерные взрывы на полигонах? Олег Володин Тысячи лет назад люди пережили инфекцию, о которой никто не знал — учёные нашли её отпечаток в ДНК Игорь Буккер
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Последние материалы
Связи решают всё? Кира Найтли откровенно о том, как родители открыли ей дверь в мир кино
Моль не устоит: простой способ защитить вашу одежду и текстиль на целый год
Машина времени ожила вновь, но потеряла путь: DeLorean из назад в будущее застрял между Россией и Европой
В Москве состоялась церемония награждения международного маркетингового конкурса PROбренд-2025
Паническая атака на съёмочной площадке: Ида Галич рассказала о случившемся
Из глубин прошлого: в египетской пустыне нашли первого морского крокодила Земли
Праздник в маске закона: где заканчивается веселье и начинается административка за Хэллоуин
Лукойл избавляется от балласта? Что стоит за продажей зарубежных активов
Пельмени по-новому: запеканка с грибным соусом, от которой никто не откажется
Любовь без слов: почему кошки доверяют мужчинам свои тайны, а коты берегут женщин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.