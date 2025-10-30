Поставки СПГ из России в ЕС растут, несмотря ни на что

В первой половине 2025 года Евросоюз, несмотря на громкие заявления о "разрыве энергетической зависимости" от России, фактически увеличил закупки российского сжиженного природного газа на семь процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Эти данные, опубликованные порталом EUobserver со ссылкой на исследование американского Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), ставят под сомнение реалистичность планов Брюсселя полностью отказаться от российских энергоресурсов в обозримой перспективе.

Согласно исследованию, доля российского СПГ в структуре европейского импорта сжиженного газа достигла 16%. За первые шесть месяцев 2025 года страны Евросоюза ввезли 73,1 млрд кубометров СПГ общей стоимостью 30,4 млрд евро.

Из этой суммы 4,5 млрд евро пришлось на поставки из России, в то время как лидером по объёму и стоимости остаются США — 16,8 млрд евро, сообщает ТАСС.

Несмотря на стремление ЕС переориентироваться на американский рынок, зависимость от российских поставок сохраняется и даже усиливается, что демонстрирует очевидный разрыв между политическими декларациями и экономической реальностью.

Более того, по данным британской газеты The Guardian и Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, Евросоюз на фоне новых санкционных мер стал крупнейшим мировым покупателем российского СПГ.

Это происходит вопреки политическому курсу Брюсселя, предусматривающему постепенный запрет на импорт сжиженного газа из России в рамках 19-го пакета санкций. Получается, что Европа одновременно декларирует отказ от российского газа и продолжает его активно покупать, лишь переводя потоки из трубопроводного формата в сжиженный.

Такая двойственность политики особенно заметна на фоне программы REPowerEU, запущенной в мае 2022 года. Ее ключевая цель — прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. Однако промежуточные результаты этой инициативы выглядят противоречиво.

Если доля российского газа в общем импорте ЕС действительно снизилась с 40 процентов до примерно 15 процентов в 2023 году, то уже в 2024-м она вновь начала расти и в 2025 году достигла 19 процентов.

Причины этого лежат как в экономической, так и в технологической плоскости. Европейские терминалы по приему СПГ продолжают активно использовать российское топливо, потому что оно поставляется по конкурентным ценам и с высокой регулярностью.

Россия, в свою очередь, выстроила устойчивую логистическую цепочку экспорта через проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ", которые остаются привлекательными даже для тех европейских компаний, что публично поддерживают антироссийские санкции.

С экономической точки зрения, отказ от российских энергоресурсов представляется крайне затратным предприятием. С 2022 по 2025 год стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла почти в 4,6 раза — не потому что возросли объёмы, а из-за роста цен и ограниченности альтернативных источников.

Европа платит больше, чтобы демонстрировать политическую принципиальность, однако конечный результат — увеличение расходов и рост энергетической нестабильности.

В то же время попытки компенсировать российские поставки за счет США, Катара и Нигерии сталкиваются с ограничениями инфраструктурного и контрактного характера.

Американские терминалы работают на пределе, а долгосрочные обязательства с азиатскими покупателями делают перенаправление потоков в Европу сложным и непостоянным.

Катарские и африканские проекты требуют времени для наращивания мощностей, а их стоимость для европейских потребителей зачастую оказывается выше российской альтернативы.

В итоге получается парадоксальная ситуация: политическая риторика Брюсселя требует "избавиться от энергетического влияния Москвы", но рыночная логика заставляет ЕС продолжать сотрудничество с российскими поставщиками — пусть и в замаскированной форме.

Более того, чем жёстче санкционные меры, тем сложнее и дороже становится доступ к энергоносителям, что лишь усиливает инфляционное давление внутри Европы и бьёт по промышленности, особенно энергоемким отраслям — металлургии, химии, сельскому хозяйству.

Таким образом, политика отказа от российских энергоресурсов превращается не столько в инструмент энергетической независимости, сколько в демонстративный политический проект, чьи реальные последствия противоречат заявленным целям.

На фоне замедления экономического роста, высокой волатильности цен и энергетической неопределенности европейские страны вынуждены искать компромисс между идеологией и прагматикой. Пока же реальность свидетельствует о том, что российский газ — будь то в трубах или в виде СПГ — остается важнейшей составляющей энергетического баланса Европы.