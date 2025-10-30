Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Поставки СПГ из России в ЕС растут, несмотря ни на что

5:41
Экономика » Сырье » Газ

В первой половине 2025 года Евросоюз, несмотря на громкие заявления о "разрыве энергетической зависимости" от России, фактически увеличил закупки российского сжиженного природного газа на семь процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

Эти данные, опубликованные порталом EUobserver со ссылкой на исследование американского Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), ставят под сомнение реалистичность планов Брюсселя полностью отказаться от российских энергоресурсов в обозримой перспективе.

Согласно исследованию, доля российского СПГ в структуре европейского импорта сжиженного газа достигла 16%. За первые шесть месяцев 2025 года страны Евросоюза ввезли 73,1 млрд кубометров СПГ общей стоимостью 30,4 млрд евро.

Из этой суммы 4,5 млрд евро пришлось на поставки из России, в то время как лидером по объёму и стоимости остаются США — 16,8 млрд евро, сообщает ТАСС.

Несмотря на стремление ЕС переориентироваться на американский рынок, зависимость от российских поставок сохраняется и даже усиливается, что демонстрирует очевидный разрыв между политическими декларациями и экономической реальностью.

Более того, по данным британской газеты The Guardian и Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, Евросоюз на фоне новых санкционных мер стал крупнейшим мировым покупателем российского СПГ.

Это происходит вопреки политическому курсу Брюсселя, предусматривающему постепенный запрет на импорт сжиженного газа из России в рамках 19-го пакета санкций. Получается, что Европа одновременно декларирует отказ от российского газа и продолжает его активно покупать, лишь переводя потоки из трубопроводного формата в сжиженный.

Такая двойственность политики особенно заметна на фоне программы REPowerEU, запущенной в мае 2022 года. Ее ключевая цель — прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. Однако промежуточные результаты этой инициативы выглядят противоречиво.

Если доля российского газа в общем импорте ЕС действительно снизилась с 40 процентов до примерно 15 процентов в 2023 году, то уже в 2024-м она вновь начала расти и в 2025 году достигла 19 процентов.

Причины этого лежат как в экономической, так и в технологической плоскости. Европейские терминалы по приему СПГ продолжают активно использовать российское топливо, потому что оно поставляется по конкурентным ценам и с высокой регулярностью.

Россия, в свою очередь, выстроила устойчивую логистическую цепочку экспорта через проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ", которые остаются привлекательными даже для тех европейских компаний, что публично поддерживают антироссийские санкции.

С экономической точки зрения, отказ от российских энергоресурсов представляется крайне затратным предприятием. С 2022 по 2025 год стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла почти в 4,6 раза — не потому что возросли объёмы, а из-за роста цен и ограниченности альтернативных источников.

Европа платит больше, чтобы демонстрировать политическую принципиальность, однако конечный результат — увеличение расходов и рост энергетической нестабильности.

В то же время попытки компенсировать российские поставки за счет США, Катара и Нигерии сталкиваются с ограничениями инфраструктурного и контрактного характера.

Американские терминалы работают на пределе, а долгосрочные обязательства с азиатскими покупателями делают перенаправление потоков в Европу сложным и непостоянным.

Катарские и африканские проекты требуют времени для наращивания мощностей, а их стоимость для европейских потребителей зачастую оказывается выше российской альтернативы.

В итоге получается парадоксальная ситуация: политическая риторика Брюсселя требует "избавиться от энергетического влияния Москвы", но рыночная логика заставляет ЕС продолжать сотрудничество с российскими поставщиками — пусть и в замаскированной форме.

Более того, чем жёстче санкционные меры, тем сложнее и дороже становится доступ к энергоносителям, что лишь усиливает инфляционное давление внутри Европы и бьёт по промышленности, особенно энергоемким отраслям — металлургии, химии, сельскому хозяйству.

Таким образом, политика отказа от российских энергоресурсов превращается не столько в инструмент энергетической независимости, сколько в демонстративный политический проект, чьи реальные последствия противоречат заявленным целям.

На фоне замедления экономического роста, высокой волатильности цен и энергетической неопределенности европейские страны вынуждены искать компромисс между идеологией и прагматикой. Пока же реальность свидетельствует о том, что российский газ — будь то в трубах или в виде СПГ — остается важнейшей составляющей энергетического баланса Европы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы спг экспорт евросоюз
Новости Все >
С виду полезный куст, а на деле беда для сада: боярышник скрывает неприятный сюрприз
Не каждый внедорожник спасёт в путешествии: что нужно знать перед арендой авто
Танцевал и шутил: какой была последняя встреча Кристины Асмус с Романом Поповым
Не тратьте деньги зря — эффективная маска для молодой и упругой кожи из кухонных средств
Пусанский прорыв: как одна встреча изменила сценарий противостояния США и Китая
Солнце в горшке: как заставить лимон цвести, когда за окном метель — приручаем тропики в квартире
Не море, а врата: что прячется под гладью бухты, где гибнут корабли и ломается техника
Простота, спрятанная под золотистой корочкой: куриная котлета с ресторанным вкусом дома
Свадьба с Лепсом откладывается? Аврора Киба намекнула на неожиданный поворот
Природа открывает операционную: муравьи доказали, что медицина началась не с людей
Сейчас читают
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Наука и техника
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Ставка сыграла: отношения с Россией помогли Си в переговорах с Трампом Любовь Степушова Трамп приказал, Кремль ответит: США и РФ услышат ядерные взрывы на полигонах? Олег Володин Тысячи лет назад люди пережили инфекцию, о которой никто не знал — учёные нашли её отпечаток в ДНК Игорь Буккер
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Последние материалы
Не тратьте деньги зря — эффективная маска для молодой и упругой кожи из кухонных средств
Пусанский прорыв: как одна встреча изменила сценарий противостояния США и Китая
Поставки СПГ из России в ЕС растут, несмотря ни на что
Солнце в горшке: как заставить лимон цвести, когда за окном метель — приручаем тропики в квартире
Россия на колёсах: как автопутешествия превращаются в новую национальную идею
За рулём по России: как автотуризм меняет восприятие регионов и открывает новые маршруты
Не море, а врата: что прячется под гладью бухты, где гибнут корабли и ломается техника
Простота, спрятанная под золотистой корочкой: куриная котлета с ресторанным вкусом дома
Свадьба с Лепсом откладывается? Аврора Киба намекнула на неожиданный поворот
Природа открывает операционную: муравьи доказали, что медицина началась не с людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.