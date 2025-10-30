Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Ставка сыграла: отношения с Россией помогли Си в переговорах с Трампом

3:48
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Си Цзиньпин навсегда отбил охоту у Дональда Трампа быть "непредсказуемым" в отношении Китая. И в этом ему помогли отношения с Россией.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

Трамп выдал желаемое за действительное

Встреча председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пусане длилась один час сорок минут. Как сообщает Fox News, Трамп ожидал, что это будет три-четыре часа, о чём он сказал за ужином с корейским лидером, полагая, что микрофон выключен. Совместного заявления по итогам саммита не было.

Трамп не остался на саммит АСЕАН в Южной Корее в отличие от Си, а вылетел домой. Эти подробности говорят о его скромных успехах. На борту самолёта Трамп заявил журналистам, что достигнуто следующее...

  1. Пошлины "на фентанил" снижены до 10% и вступили в силу немедленно, таким образом общие пошлины на импорт из Китая снижены с 57 до 47%.
  2. Закупка сои в США китайцами начнётся "немедленно".
  3. Китай "обсудит" ограничения на чипы с Nvidia, то есть это не проблема администрации Трампа и завуалированное разрешение на их экспорт в Китай, вероятно, взамен на размораживание закупок сои и экспорта редкоземельных металлов.
  4. Но "соглашение" по последним заключено на год и должно продлеваться.
  5. Китай и США "будут сотрудничать" по вопросу Украины. "Украина была очень настойчива. Мы долго говорили об этом, и мы собираемся работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли мы чего-то добиться", — сказал Трамп. Это ни о чём.

Ни о Тайване, ни о сокращении поставок нефти из России в Китай Трамп не упомянул. Торговое соглашение с Китаем по тарифам не подписано. Это фиаско главных целей.

Быстро не будет, а будет, как хочет Китай

Си перед встречей сказал в присутствии журналистов, что "разногласия нормальны, необходимо поддерживать курс сотрудничества", а также, что Китай и Соединённые Штаты "сосредоточатся на долгосрочных выгодах, которые приносит сотрудничество". То есть быстро, как хочет Трамп, не будет.

В китайских СМИ встреча Си и Трампа освещается с акцентом на стратегическую выдержку Пекина. Подчёркивается, что Китай вёл переговоры с позиции силы и принципиальной позиции, действуя в рамках права и используя свои экономические преимущества, чем заставил Вашингтон пойти на уступки. Например, экспортные ограничения на редкоземельные металлы рассматриваются как законный и нормальный шаг по укреплению собственной системы контроля, что одновременно дало Пекину сильные позиции на переговорах, поскольку США зависят от этих поставок.

Обращается также внимание на модель поведения Трампа, которую западные обозреватели иронично называют TACO ("Trump Always Caving In" — "Трамп всегда уступает"). Китайские аналитики расценили его резкие угрозы о дополнительных тарифах и последующий отказ от них как признак слабости и непоследовательности, которые негативно сказались на американском рынке.

Китай сделал правильный выбор союзника, как и Россия

Россию можно поздравить с правильно выбранным союзником в лице председателя Си. Продажи нефти на экспорт приносят около 22% доходов в бюджет РФ и будут оставаться на должном уровне. Но и Китай сделал правильный выбор, поставив на Россию как надёжного поставщика, что нельзя сказать о США.

Подписывайтесь на Telegram-канал автора

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы китай саммит си цзиньпин дональд трамп соединённые штаты америки
Новости Все >
Не каждый внедорожник спасёт в путешествии: что нужно знать перед арендой авто
Танцевал и шутил: какой была последняя встреча Кристины Асмус с Романом Поповым
Не тратьте деньги зря — эффективная маска для молодой и упругой кожи из кухонных средств
Пусанский прорыв: как одна встреча изменила сценарий противостояния США и Китая
Солнце в горшке: как заставить лимон цвести, когда за окном метель — приручаем тропики в квартире
Не море, а врата: что прячется под гладью бухты, где гибнут корабли и ломается техника
Простота, спрятанная под золотистой корочкой: куриная котлета с ресторанным вкусом дома
Свадьба с Лепсом откладывается? Аврора Киба намекнула на неожиданный поворот
Природа открывает операционную: муравьи доказали, что медицина началась не с людей
Где время останавливается, начинается жизнь: цивилизация у Черной дыры возможна — у самой бездны
Сейчас читают
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Наука и техника
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Ставка сыграла: отношения с Россией помогли Си в переговорах с Трампом Любовь Степушова Трамп приказал, Кремль ответит: США и РФ услышат ядерные взрывы на полигонах? Олег Володин Тысячи лет назад люди пережили инфекцию, о которой никто не знал — учёные нашли её отпечаток в ДНК Игорь Буккер
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Последние материалы
Не тратьте деньги зря — эффективная маска для молодой и упругой кожи из кухонных средств
Пусанский прорыв: как одна встреча изменила сценарий противостояния США и Китая
Поставки СПГ из России в ЕС растут, несмотря ни на что
Солнце в горшке: как заставить лимон цвести, когда за окном метель — приручаем тропики в квартире
Россия на колёсах: как автопутешествия превращаются в новую национальную идею
За рулём по России: как автотуризм меняет восприятие регионов и открывает новые маршруты
Не море, а врата: что прячется под гладью бухты, где гибнут корабли и ломается техника
Простота, спрятанная под золотистой корочкой: куриная котлета с ресторанным вкусом дома
Свадьба с Лепсом откладывается? Аврора Киба намекнула на неожиданный поворот
Природа открывает операционную: муравьи доказали, что медицина началась не с людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.