Си Цзиньпин навсегда отбил охоту у Дональда Трампа быть "непредсказуемым" в отношении Китая. И в этом ему помогли отношения с Россией.
Встреча председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пусане длилась один час сорок минут. Как сообщает Fox News, Трамп ожидал, что это будет три-четыре часа, о чём он сказал за ужином с корейским лидером, полагая, что микрофон выключен. Совместного заявления по итогам саммита не было.
Трамп не остался на саммит АСЕАН в Южной Корее в отличие от Си, а вылетел домой. Эти подробности говорят о его скромных успехах. На борту самолёта Трамп заявил журналистам, что достигнуто следующее...
Ни о Тайване, ни о сокращении поставок нефти из России в Китай Трамп не упомянул. Торговое соглашение с Китаем по тарифам не подписано. Это фиаско главных целей.
Си перед встречей сказал в присутствии журналистов, что "разногласия нормальны, необходимо поддерживать курс сотрудничества", а также, что Китай и Соединённые Штаты "сосредоточатся на долгосрочных выгодах, которые приносит сотрудничество". То есть быстро, как хочет Трамп, не будет.
В китайских СМИ встреча Си и Трампа освещается с акцентом на стратегическую выдержку Пекина. Подчёркивается, что Китай вёл переговоры с позиции силы и принципиальной позиции, действуя в рамках права и используя свои экономические преимущества, чем заставил Вашингтон пойти на уступки. Например, экспортные ограничения на редкоземельные металлы рассматриваются как законный и нормальный шаг по укреплению собственной системы контроля, что одновременно дало Пекину сильные позиции на переговорах, поскольку США зависят от этих поставок.
Обращается также внимание на модель поведения Трампа, которую западные обозреватели иронично называют TACO ("Trump Always Caving In" — "Трамп всегда уступает"). Китайские аналитики расценили его резкие угрозы о дополнительных тарифах и последующий отказ от них как признак слабости и непоследовательности, которые негативно сказались на американском рынке.
Россию можно поздравить с правильно выбранным союзником в лице председателя Си. Продажи нефти на экспорт приносят около 22% доходов в бюджет РФ и будут оставаться на должном уровне. Но и Китай сделал правильный выбор, поставив на Россию как надёжного поставщика, что нельзя сказать о США.
