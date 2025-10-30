Ставка сыграла: отношения с Россией помогли Си в переговорах с Трампом

Си Цзиньпин навсегда отбил охоту у Дональда Трампа быть "непредсказуемым" в отношении Китая. И в этом ему помогли отношения с Россией.

Трамп выдал желаемое за действительное

Встреча председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пусане длилась один час сорок минут. Как сообщает Fox News, Трамп ожидал, что это будет три-четыре часа, о чём он сказал за ужином с корейским лидером, полагая, что микрофон выключен. Совместного заявления по итогам саммита не было.

Трамп не остался на саммит АСЕАН в Южной Корее в отличие от Си, а вылетел домой. Эти подробности говорят о его скромных успехах. На борту самолёта Трамп заявил журналистам, что достигнуто следующее...

Пошлины "на фентанил" снижены до 10% и вступили в силу немедленно, таким образом общие пошлины на импорт из Китая снижены с 57 до 47%. Закупка сои в США китайцами начнётся "немедленно". Китай "обсудит" ограничения на чипы с Nvidia, то есть это не проблема администрации Трампа и завуалированное разрешение на их экспорт в Китай, вероятно, взамен на размораживание закупок сои и экспорта редкоземельных металлов. Но "соглашение" по последним заключено на год и должно продлеваться. Китай и США "будут сотрудничать" по вопросу Украины. "Украина была очень настойчива. Мы долго говорили об этом, и мы собираемся работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли мы чего-то добиться", — сказал Трамп. Это ни о чём.

Ни о Тайване, ни о сокращении поставок нефти из России в Китай Трамп не упомянул. Торговое соглашение с Китаем по тарифам не подписано. Это фиаско главных целей.

Быстро не будет, а будет, как хочет Китай

Си перед встречей сказал в присутствии журналистов, что "разногласия нормальны, необходимо поддерживать курс сотрудничества", а также, что Китай и Соединённые Штаты "сосредоточатся на долгосрочных выгодах, которые приносит сотрудничество". То есть быстро, как хочет Трамп, не будет.

В китайских СМИ встреча Си и Трампа освещается с акцентом на стратегическую выдержку Пекина. Подчёркивается, что Китай вёл переговоры с позиции силы и принципиальной позиции, действуя в рамках права и используя свои экономические преимущества, чем заставил Вашингтон пойти на уступки. Например, экспортные ограничения на редкоземельные металлы рассматриваются как законный и нормальный шаг по укреплению собственной системы контроля, что одновременно дало Пекину сильные позиции на переговорах, поскольку США зависят от этих поставок.

Обращается также внимание на модель поведения Трампа, которую западные обозреватели иронично называют TACO ("Trump Always Caving In" — "Трамп всегда уступает"). Китайские аналитики расценили его резкие угрозы о дополнительных тарифах и последующий отказ от них как признак слабости и непоследовательности, которые негативно сказались на американском рынке.

Китай сделал правильный выбор союзника, как и Россия

Россию можно поздравить с правильно выбранным союзником в лице председателя Си. Продажи нефти на экспорт приносят около 22% доходов в бюджет РФ и будут оставаться на должном уровне. Но и Китай сделал правильный выбор, поставив на Россию как надёжного поставщика, что нельзя сказать о США.

