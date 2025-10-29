Эстония стала лидером по росту цен на газ среди стран ЕС

Рост цен на природный газ в Европе вновь обострил дискуссию о последствиях энергетической политики Евросоюза.

Согласно данным Евростата, в первом полугодии текущего года Эстония стала лидером по темпам роста стоимости газа для домохозяйств среди всех стран ЕС. За год тарифы на голубое топливо в республике выросли почти на 24 процента.

Существенное подорожание зафиксировано и в Болгарии (23,6%), а также в Швеции (20,9%). При этом именно Швеция сохраняет за собой статус страны с самой высокой стоимостью газа в Европейском союзе: цена для потребителей достигла 21,3 евро за 100 кВт*ч при среднем показателе по ЕС 11,4 евро.

На первый взгляд, подобная динамика может показаться естественным следствием мировых рыночных колебаний. Однако в основе энергетических диспропорций внутри Евросоюза лежат не только объективные экономические факторы, но и политические решения, принятые в последние годы.

После начала масштабного пересмотра отношений с Россией и введения серии энергетических санкций, Брюссель взял курс на ускоренный отказ от российских энергоресурсов. Программа REPowerEU, запущенная в 2022 году, предполагает полное прекращение импорта российского газа к 2027 году.

Эстония, одна из наиболее лояльных к антироссийской линии стран, намерена опередить своих партнёров: с начала следующего года Таллин вводит полный запрет на закупку газа из России. Остальные члены сообщества, согласно новому санкционному пакету, должны отказаться от закупок российского сжиженного природного газа к этой же дате.

Однако парадокс заключается в том, что, несмотря на официальные заявления о "разрыве зависимости", фактический объем импорта российского СПГ в Евросоюзе не только не сократился, но и вырос.

За три года стоимость закупаемого государствами сообщества российского сжиженного газа увеличилась в 4,6 раза — в том числе из-за роста мировых цен, но и вследствие того, что страны ЕС продолжают закупать топливо через третьи рынки, сохраняя скрытую зависимость от поставок из России.

Эта двойственность — одно из наиболее уязвимых мест европейской энергетической политики. Формально ЕС демонстрирует решимость в отказе от "нежелательных" источников, но при этом экономическая реальность заставляет правительства идти на компромиссы.

Альтернативные источники энергии — в частности, СПГ из США, Катара или Норвегии — оказываются значительно дороже. Инфраструктурные затраты на их транспортировку и переработку ложатся на плечи потребителей. В результате жители Эстонии, Швеции, Болгарии и других стран фактически оплачивают издержки геополитического выбора.

Болгария, которая ещё до 2022 года почти полностью зависела от поставок "Газпрома", отказалась от российского топлива, не приняв схему оплаты в рублях, предложенную Москвой после введения финансовых санкций.

Однако и эта демонстрация политической солидарности оказалась дорогостоящей. Болгария вынуждена закупать газ у Греции и Турции, по сути, переплачивая за тот же самый ресурс, лишь проходящий через иные маршруты.

Восточноевропейские страны, включая Эстонию, оказались в наиболее сложном положении: их энергетическая инфраструктура исторически ориентирована на поставки из России, а возможности для диверсификации ограничены.

В то время как крупнейшие экономики ЕС, такие как Германия и Франция, располагают более широкими инструментами компенсации — от субсидий до контрактов с глобальными поставщиками, — малые государства несут непропорционально большие издержки.

Политика Брюсселя в энергетической сфере часто выглядит как попытка совместить несовместимое: стремление к экологической трансформации, независимости от российских ресурсов и сдерживанию роста цен.

Однако эти цели вступают в противоречие друг с другом. Попытки ускоренного отказа от российского газа без должной адаптации рынка привели к тому, что потребители в Европе платят больше, а энергетическая безопасность региона остается под вопросом.

Фактически Евросоюз создал систему, при которой энергетическая лояльность становится дороже экономической рациональности. Призывы к "солидарности" и "устойчивости" не компенсируют объективных потерь для населения и промышленности.

Если рост цен в Эстонии и Болгарии отражает последствия политических решений, то пример Швеции демонстрирует внутренние противоречия самой модели европейского рынка: страна, продвигающая зелёную энергетику и энергосбережение, столкнулась с самыми высокими тарифами в регионе.

Энергетическая стратегия ЕС, призванная укрепить независимость от России, на практике усугубила неравенство между членами союза и увеличила нагрузку на домохозяйства.

Отказ от прямых поставок российского газа не решил проблему зависимости — он лишь изменил её форму, превратив экономические трудности в инструмент политической демонстрации.

И если нынешние тенденции сохранятся, Европа рискует не только столкнуться с дальнейшим ростом цен, но и утратить конкурентоспособность своей экономики на фоне США и Азии, где энергетическая политика строится на прагматизме, а не на идеологических лозунгах.