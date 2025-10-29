Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как технологии формируют будущее России на глобальной арене

5:16
Экономика » Правила игры » Бизнес

На площадке Московской школы управления Сколково 27 октября прошёл стратегический форсайт "Технологический суверенитет российского бизнеса как стратегия лидерства на глобальном рынке", организованный Стратегическим клубом выпускников Сколково.

Стратегический форсайт в Сколково
Фото: Правда.Ру
Стратегический форсайт в Сколково

В мероприятии участвовали представители ведущих российских компаний, обсуждавшие возможности и вызовы, которые новые технологии создают для экономики и государства.

В современном мире, где ценность определяется алгоритмами, платформенными экосистемами и данными, вопрос технологического суверенитета приобретает особую значимость.

Президент Клуба, генеральный директор "Кеплер-магистраль" и разработчик ПО "К-ит" Наталья Едалова отметила, что стратегия без учета технологий превращается в утопию, поскольку алгоритмы управляют рынком, а нейросети обучаются на данных компаний, формируя реальность независимо от обсуждаемых ценностей и целей.

На форсайте присутствовали представители крупных компаний, включая ПАО "КАМАЗ", БГ "Уралсиб", VK, ПАО "Газпром нефть", АНО "РВИ" и "Азбука вкуса". Первым этапом работы стало знакомство с моделью технологического суверенитета России, разработанной совместно Агентством стратегических инициатив, Платформой НТИ, Фондом НТИ и Университетом 2035.

Заместитель генерального директора АСИ по продвижению новых проектов Андрей Силинг обратил внимание на глобальные изменения, характеризующиеся масштабной реконструкцией систем и институтов.

Он подчеркнул, что технологические тренды последнего десятилетия радикально отличаются от прежних, а когнитивный суверенитет представляет собой способность самостоятельно мыслить и ориентироваться в быстро меняющемся мире. По его мнению, технологии определяют будущее, и участие в их формировании становится ключевым.

Кроме того, Силинг отметил, что государству необходимы системные форсайты, а компании способны создавать консорциумы и продвигать решения, перспективные для технологического экспорта. Он подчеркнул, что суверенитет в первую очередь относится к государству, а бизнес, игнорирующий интересы государства, не имеет долгосрочных перспектив.

Панельные дискуссии модерировал телеведущий и бизнес-тренер Роман Герасимов, а подготовкой программы занимались эксперты Стратегического клуба выпускников Сколково.

Участники обсуждали широкий спектр технологий — от искусственного интеллекта, нейросетей и роботов до аддитивного производства, цифровых валют и финансовых технологий.

Член Совета ТПП РФ Станислав Акулинкин обратил внимание на роль финансовых технологий как сквозных инструментов, влияющих на распространение других технологий. Китай рассматривает возможность использования стейблкоинов, привязанных к юаню, что усиливает международное присутствие национальной валюты, и ожидается, что Россия примет аналогичные решения по рублю.

Представители крупного бизнеса подчёркивали, что технологическая самостоятельность — это не просто импортозамещение, а создание уникальных решений, ориентированных на мировой рынок. Важное значение придавалось кадрам и собственной производственной базе.

Основатель "ПГ ВЕКПРОМ" Вадим Фролов указал, что технологический суверенитет невозможен без квалифицированных специалистов и продукции, произведённой из отечественных комплектующих.

Руководитель подразделения по безопасности ИИ в VK Алина Князева отметила, что только объединение людей, процессов и технологий позволяет строить крупные платформы и продукты.

Особое внимание уделялось игровой индустрии, где создание национальной консоли рассматривается не столько как бизнес-проект, сколько как инфраструктура для множества других продуктов, демонстрируя потенциал сектора в формировании технологического будущего страны, по мнению гендиректора холдинга ИФСИ Василия Овчинникова.

После двух пленарных дискуссий участники работали в группах, формируя предложения, которые лягут в основу итогового документа по результатам встречи.

Руководитель информационного направления Стратегического клуба выпускников Сколково Ксения Самоцветова отметила, что аудитория составила около 90 человек, а уровень экспертизы был сопоставим с ведущими международными бизнес-площадками.

Мероприятие стало второй крупной стратегической сессией Клуба. В октябре прошлого года команда провела сессию "Дети — наша стратегия. Правопреемство страны", результаты которой легли в основу гражданской инициативы правительства РФ.

Эксперты отмечают, что форсайты такого уровня создают платформу для обсуждения актуальных вопросов технологического развития страны, объединяя интересы бизнеса и государства в условиях глобальной трансформации.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
