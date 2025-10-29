Как технологии формируют будущее России на глобальной арене

Экономика Правила игры Бизнес

На площадке Московской школы управления Сколково 27 октября прошёл стратегический форсайт "Технологический суверенитет российского бизнеса как стратегия лидерства на глобальном рынке", организованный Стратегическим клубом выпускников Сколково.

Фото: Правда.Ру Стратегический форсайт в Сколково

В мероприятии участвовали представители ведущих российских компаний, обсуждавшие возможности и вызовы, которые новые технологии создают для экономики и государства.

В современном мире, где ценность определяется алгоритмами, платформенными экосистемами и данными, вопрос технологического суверенитета приобретает особую значимость.

Президент Клуба, генеральный директор "Кеплер-магистраль" и разработчик ПО "К-ит" Наталья Едалова отметила, что стратегия без учета технологий превращается в утопию, поскольку алгоритмы управляют рынком, а нейросети обучаются на данных компаний, формируя реальность независимо от обсуждаемых ценностей и целей.

На форсайте присутствовали представители крупных компаний, включая ПАО "КАМАЗ", БГ "Уралсиб", VK, ПАО "Газпром нефть", АНО "РВИ" и "Азбука вкуса". Первым этапом работы стало знакомство с моделью технологического суверенитета России, разработанной совместно Агентством стратегических инициатив, Платформой НТИ, Фондом НТИ и Университетом 2035.

Заместитель генерального директора АСИ по продвижению новых проектов Андрей Силинг обратил внимание на глобальные изменения, характеризующиеся масштабной реконструкцией систем и институтов.

Он подчеркнул, что технологические тренды последнего десятилетия радикально отличаются от прежних, а когнитивный суверенитет представляет собой способность самостоятельно мыслить и ориентироваться в быстро меняющемся мире. По его мнению, технологии определяют будущее, и участие в их формировании становится ключевым.

Кроме того, Силинг отметил, что государству необходимы системные форсайты, а компании способны создавать консорциумы и продвигать решения, перспективные для технологического экспорта. Он подчеркнул, что суверенитет в первую очередь относится к государству, а бизнес, игнорирующий интересы государства, не имеет долгосрочных перспектив.

Панельные дискуссии модерировал телеведущий и бизнес-тренер Роман Герасимов, а подготовкой программы занимались эксперты Стратегического клуба выпускников Сколково.

Участники обсуждали широкий спектр технологий — от искусственного интеллекта, нейросетей и роботов до аддитивного производства, цифровых валют и финансовых технологий.

Член Совета ТПП РФ Станислав Акулинкин обратил внимание на роль финансовых технологий как сквозных инструментов, влияющих на распространение других технологий. Китай рассматривает возможность использования стейблкоинов, привязанных к юаню, что усиливает международное присутствие национальной валюты, и ожидается, что Россия примет аналогичные решения по рублю.

Представители крупного бизнеса подчёркивали, что технологическая самостоятельность — это не просто импортозамещение, а создание уникальных решений, ориентированных на мировой рынок. Важное значение придавалось кадрам и собственной производственной базе.

Основатель "ПГ ВЕКПРОМ" Вадим Фролов указал, что технологический суверенитет невозможен без квалифицированных специалистов и продукции, произведённой из отечественных комплектующих.

Руководитель подразделения по безопасности ИИ в VK Алина Князева отметила, что только объединение людей, процессов и технологий позволяет строить крупные платформы и продукты.

Особое внимание уделялось игровой индустрии, где создание национальной консоли рассматривается не столько как бизнес-проект, сколько как инфраструктура для множества других продуктов, демонстрируя потенциал сектора в формировании технологического будущего страны, по мнению гендиректора холдинга ИФСИ Василия Овчинникова.

После двух пленарных дискуссий участники работали в группах, формируя предложения, которые лягут в основу итогового документа по результатам встречи.

Руководитель информационного направления Стратегического клуба выпускников Сколково Ксения Самоцветова отметила, что аудитория составила около 90 человек, а уровень экспертизы был сопоставим с ведущими международными бизнес-площадками.

Мероприятие стало второй крупной стратегической сессией Клуба. В октябре прошлого года команда провела сессию "Дети — наша стратегия. Правопреемство страны", результаты которой легли в основу гражданской инициативы правительства РФ.

Эксперты отмечают, что форсайты такого уровня создают платформу для обсуждения актуальных вопросов технологического развития страны, объединяя интересы бизнеса и государства в условиях глобальной трансформации.