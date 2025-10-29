Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Япония не сможет отказаться от поставок СПГ из России

4:41
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявила о невозможности отказа от поставок сжиженного природного газа из России.

Невозможность полного и немедленного отказа Японии от поставок СПГ из России стала следствием сложного переплетения геополитических, экономических и внутриполитических факторов.

Решение премьер-министра отражает глубокую зависимость японской экономики от импортируемых энергоресурсов и стратегическую важность российских поставок.

Этот шаг был сделан после тщательной оценки последствий, которые эмбарго на российские энергоносители нанесло бы по экономической стабильности страны, говорится в материале делового издания Nikkei.

Ключевым элементом в этом процессе стал проект "Сахалин-2", имеющий критическое значение для энергетической безопасности Японии. Доля СПГ из России, составляющая около девяти процентов от общего объёма японского импорта этого энергоносителя, может показаться незначительной на первый взгляд, однако её важность определяется не только объёмом, но и условиями поставок.

Японские компании являются акционерами проекта и заключили долгосрочные контракты, обеспечивающие стабильные поставки по ценам, которые считаются привлекательными. Отказ от этих контрактов и поиск альтернативных поставщиков повлекли бы за собой не только финансовые потери, но и серьёзные риски для энергоснабжения, поскольку замена таких объёмов на мировом рынке в сжатые сроки представляет собой непростую задачу.

Помимо экономических причин, решение Такаити имеет и важную геополитическую подоплеку. Как следует из анализа Nikkei, японское руководство осзнаёт, что уход из "Сахалина-2" мог бы усилить позиции других игроков, в первую очередь Китая.

В контексте возрастающей конкуренции за энергетические ресурсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сохранение участия в ключевых проектах обеспечивает Японии стратегический рычаг.

Давление со стороны США, направленное на полный отказ от российских энергоресурсов, является ещё одним важным аспектом этой ситуации. Требования Вашингтона, озвученные, в частности, главой Минфина США Скоттом Бессентом, сталкиваются с прагматичными расчетами японских властей.

В ходе переговоров в Токио новый министр финансов Японии Сацуки Катаяма обсуждала этот вопрос с американским коллегой, но, судя по отсутствию публичных деталей, стороны не пришли к единому знаменателю.

Примечательно, что предшествующая администрация Сигэру Исибы занимала более осторожную позицию, не давая прямого ответа на призывы США, но при этом декларируя готовность "изучить" возможности.

Такая риторика позволяла лавировать между давлением Вашингтона и необходимостью обеспечения энергетической безопасности, но не решала проблему по существу. С приходом Такаити позиция стала более определённой и прагматичной, что отражает изменение приоритетов в условиях усиления геополитической турбулентности.

Контекст санкционной политики стран G7, в которой Япония является активным участником, также требует внимательного рассмотрения. Введение потолка цен на российскую нефть в 2024 финансовом году, от которой Япония отказалась, за исключением поставок с "Сахалина-2", является ярким примером избирательного подхода Токио.

Это решение подчеркивает, что даже в рамках коллективных санкций Япония сохраняет за собой право делать исключения, когда речь идет о её национальных интересах в сфере энергетической безопасности. Исключение для нефти с "Сахалина-2" было обусловлено взаимосвязанностью поставок нефти и СПГ с этого проекта, что делает невозможным отказ от одного без ущерба для другого.

Отказ от российских энергоресурсов нанёс бы серьезный ущерб японской экономике, нарушил бы энергетическую стабильность и, возможно, ослабил бы геополитические позиции страны в регионе.

В этой ситуации Токио выбирает прагматичный подход, сохраняя критически важные для своей экономики поставки, несмотря на давление со стороны союзников, и доказывая, что энергетическая безопасность является для Японии одним из главных приоритетов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
