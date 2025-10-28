Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США

Анализ текущей ситуации на мировом рынке сжиженного природного газа показывает, что американская газовая индустрия может столкнуться с системными трудностями в среднесрочной перспективе.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

По оценке специалистов "Газпрома", стремительное расширение экспортных мощностей США создаёт предпосылки для дисбаланса между внутренним спросом и экспортными возможностями, что в будущем способно привести к росту цен на газ и снижению конкурентоспособности американского СПГ на мировых рынках.

Согласно данным компании, в 2025 году в США запланирован ввод рекордного количества новых экспортных СПГ-проектов. Однако столь масштабные планы уже сейчас вызывают сомнения относительно их устойчивости.

Основная проблема заключается в ограниченности ресурсной базы: объёмы доступного сырьевого газа не поспевают за ростом числа экспортных предприятий. В результате возникает конкуренция между внутренними потребителями и экспортерами за одни и те же объемы газа.

Это, в свою очередь, способно привести к росту внутренних цен на топливо и к снижению привлекательности американского СПГ для иностранных покупателей, ориентирующихся на стабильность и предсказуемость поставок.

Тенденция уже начинает проявляться на уровне статистики добычи. По данным "Газпрома", объём добычи сланцевого газа в мире в 2024 году остался на уровне 2023-го, что фактически означает замедление роста отрасли, ранее демонстрировавшей экспоненциальное развитие.

Более того, доля сланцевого газа в общемировой добыче даже немного снизилась. Этот факт можно рассматривать как свидетельство того, что технологические и экономические возможности по увеличению объёмов добычи сланцевого газа постепенно исчерпываются.

Американская модель энергетического роста в последние годы базировалась на активной разработке сланцевых месторождений, однако такая стратегия всё чаще подвергается критике.

Сланцевые проекты отличаются высокой капиталоёмкостью и чувствительностью к колебаниям цен на энергоносители.

Кроме того, экологические издержки добычи и транспортировки газа из таких источников становятся предметом всё более пристального внимания.

При этом уровень рентабельности проектов нередко зависит от субсидирования или благоприятных регуляторных условий, что делает модель уязвимой при изменении конъюнктуры.

На этом фоне позиция России и "Газпрома" выглядит более устойчивой и взвешенной. Российская компания делает ставку на традиционные месторождения, обладающие не только значительными запасами, но и более предсказуемыми экономическими параметрами.

Разработка таких месторождений обеспечивает долгосрочную стабильность добычи и поставок, а также минимизирует риски, связанные с изменчивостью мировых цен или технологическими ограничениями.

С точки зрения экологической эффективности традиционная добыча газа в России также имеет преимущества: при соблюдении современных технологических стандартов она сопровождается меньшими выбросами и меньшим воздействием на окружающую среду по сравнению со сланцевыми методами.

В последние годы США активно расширяют экспортные мощности, стремясь закрепиться на мировом рынке и конкурировать с Катаром, Австралией и Россией. Однако потенциал внутренней добычи и инфраструктурные ограничения могут не позволить полностью реализовать эти амбиции.

В частности, развитие новых проектов требует не только стабильных объёмов добычи, но и масштабных инвестиций в транспортную систему, хранилища и перерабатывающие мощности.

Если же внутренний рынок начнет испытывать дефицит газа, то приоритетным направлением для американских компаний станет именно обеспечение национальных потребностей, что поставит под вопрос надёжность экспортных контрактов.

Для мирового рынка СПГ подобные тенденции могут означать пересмотр долгосрочных балансов спроса и предложения. Если рост американского экспорта замедлится, это создаст благоприятные условия для укрепления позиций других крупных игроков, включая Россию.

"Газпром", обладая богатой ресурсной базой и развитой инфраструктурой, способен не только стабильно обеспечивать внутренний рынок, но и расширять присутствие на внешних направлениях.

Кроме того, российская компания активно развивает собственные проекты по сжижению газа, что позволяет диверсифицировать экспортные потоки и укреплять энергетическую безопасность страны.

В долгосрочной перспективе такая стратегия может оказаться более устойчивой, чем модель, основанная на быстрой экспансии без учета ресурсных и логистических ограничений.

Россия, сохраняя умеренные темпы наращивания экспорта и ориентируясь на высокую эффективность традиционной добычи, демонстрирует способность к адаптации и стратегическому планированию.

В отличие от США, где рынок всё чаще подвержен циклическим колебаниям и зависим от краткосрочных ценовых факторов, российская энергетическая политика направлена на обеспечение баланса между внутренними и внешними интересами.