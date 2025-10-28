Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад

3:36
Экономика » Производство » Авиация

Индия объявила о производстве самолёта Sukhoi Superjet-100 по лицензии ОАК. Это событие позорит западных аналитиков и даёт шанс России выйти на глобальный рынок авиастроения.

Sukhoi Superjet 100, совершающий полёт у берегов Италии недалеко от Турина
Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Sukhoi Superjet 100, совершающий полёт у берегов Италии недалеко от Турина

Посрамлённые западные аналитики: SJ-100 будет локализован в Индии

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) России и индийский государственный производитель военных самолётов Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали в Москве соглашение о производстве в Индии самолёта Sukhoi Superjet 100 (SJ-100).

Это знаменательный для Индии шаг по локализации пассажирского самолёта, однако событие грозит обострением отношений с западными странами, считает Reuters. Агентство село в лужу, предсказав резкое сокращение закупок российской нефти индийскими НПЗ, поскольку "Нью-Дели стремится наладить отношения с Вашингтоном и убедить его отказаться от высоких импортных пошлин, введённых на индийские товары".

Но суть в том, что ОАК также находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании и описывается министерством финансов США как ключевое предприятие в российском военно-промышленном комплексе. Поэтому если бы Индия действительно мотивировалась нормализацией отношений с Вашингтоном, как описывает Reuters, то договора с ОАК не было бы. Это также ставит под сомнение предыдущее заявление агентства о снижении закупок нефти.

Индия празднует начало производства собственного самолёта

HAL давно сотрудничает с ОАК в лицензионном производстве истребителя Су-30МКИ для ВВС Индии. Теперь она будет производить и гражданский самолёт для внутренних заказчиков, вмещающий до 100 пассажиров.

"Это сотрудничество между HAL и UAC является результатом взаимного доверия между организациями. Это шаг к воплощению мечты о самостоятельной Индии в секторе гражданской авиации", — говорится в заявлении HAL.

По её оценкам, индийским авиаперевозчикам в течение следующих десяти лет потребуется более 200 самолётов для регионального сообщения и ещё 350 для обслуживания близлежащих международных туристических направлений. HAL рассматривает этот самолёт как "революционное событие" для индийской программы UDAN, направленной на обеспечение региональной стыковки авиалиний. Местное производство также создаст прямые и косвенные рабочие места в авиационной отрасли.

Глава департамента информационных технологий в правящей партии "Бхаратия Джаната Парти" Амит Малвия заявил, что это соглашение поддержит амбиции Индии стать мировым производственным центром.

"Благодаря этому Индия выходит на мировой рынок гражданской авиации, на котором долгое время доминировали Airbus (Европа) и Boeing (США)", — написал Малвия в своём посте на X*.

Россия получила возможность развивать авиастроение

Со своей стороны, российские авиастроители также получают уникальный шанс найти и других клиентов на свой самолёт на рынке с миллиардным потенциалом, минуя санкционные ограничения.

В настоящее время около 200 самолётов SJ-100 эксплуатируются 16 авиакомпаниями по всему миру.

Подписывайтесь на Telegram-канал автора

*- соцсеть, запрещённая и заблокированная в России.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы индия санкции
Новости Все >
Страсти накаляются: Самойлова хладнокровно отказала Джигану в последней надежде
Блеск, будто из магазина: секрет чистого экрана, который спасет даже старый телевизор
История о настоящем упорстве: что Гарик Харламов сказал о Романе Попове после кончины актёра
Румяна, которые ложатся как влитые: шаги к безупречному макияжу на весь день
Гробница Тутанхамона трещит по швам: ученые бьют тревогу — великая реликвия под угрозой
Живая вода весны: как берёзовый сок очищает организм, восполняет минералы и заряжает тело энергией
Пока соседи копаются в грядках, вас уже ждёт жареная картошка на столе — секрет в осенней подготовке
Думаете, масло под контролем? Эти мелочи убивают двигатель быстрее, чем успеете заметить
Мирный великан или скрытый убийца: зачем природе понадобился зверь без зубов
Лев Лещенко на коне: что певец рассказал о своём здоровье и желании петь до последнего вздоха
Сейчас читают
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Туризм
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Последние материалы
Страсти накаляются: Самойлова хладнокровно отказала Джигану в последней надежде
Блеск, будто из магазина: секрет чистого экрана, который спасет даже старый телевизор
История о настоящем упорстве: что Гарик Харламов сказал о Романе Попове после кончины актёра
Румяна, которые ложатся как влитые: шаги к безупречному макияжу на весь день
Гробница Тутанхамона трещит по швам: ученые бьют тревогу — великая реликвия под угрозой
Живая вода весны: как берёзовый сок очищает организм, восполняет минералы и заряжает тело энергией
Думаете, масло под контролем? Эти мелочи убивают двигатель быстрее, чем успеете заметить
Пока соседи копаются в грядках, вас уже ждёт жареная картошка на столе — секрет в осенней подготовке
Мирный великан или скрытый убийца: зачем природе понадобился зверь без зубов
Лев Лещенко на коне: что певец рассказал о своём здоровье и желании петь до последнего вздоха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.