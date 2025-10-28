Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад

Индия объявила о производстве самолёта Sukhoi Superjet-100 по лицензии ОАК. Это событие позорит западных аналитиков и даёт шанс России выйти на глобальный рынок авиастроения.

Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Sukhoi Superjet 100, совершающий полёт у берегов Италии недалеко от Турина

Посрамлённые западные аналитики: SJ-100 будет локализован в Индии

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) России и индийский государственный производитель военных самолётов Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали в Москве соглашение о производстве в Индии самолёта Sukhoi Superjet 100 (SJ-100).

Это знаменательный для Индии шаг по локализации пассажирского самолёта, однако событие грозит обострением отношений с западными странами, считает Reuters. Агентство село в лужу, предсказав резкое сокращение закупок российской нефти индийскими НПЗ, поскольку "Нью-Дели стремится наладить отношения с Вашингтоном и убедить его отказаться от высоких импортных пошлин, введённых на индийские товары".

Но суть в том, что ОАК также находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании и описывается министерством финансов США как ключевое предприятие в российском военно-промышленном комплексе. Поэтому если бы Индия действительно мотивировалась нормализацией отношений с Вашингтоном, как описывает Reuters, то договора с ОАК не было бы. Это также ставит под сомнение предыдущее заявление агентства о снижении закупок нефти.

Индия празднует начало производства собственного самолёта

HAL давно сотрудничает с ОАК в лицензионном производстве истребителя Су-30МКИ для ВВС Индии. Теперь она будет производить и гражданский самолёт для внутренних заказчиков, вмещающий до 100 пассажиров.

"Это сотрудничество между HAL и UAC является результатом взаимного доверия между организациями. Это шаг к воплощению мечты о самостоятельной Индии в секторе гражданской авиации", — говорится в заявлении HAL.

По её оценкам, индийским авиаперевозчикам в течение следующих десяти лет потребуется более 200 самолётов для регионального сообщения и ещё 350 для обслуживания близлежащих международных туристических направлений. HAL рассматривает этот самолёт как "революционное событие" для индийской программы UDAN, направленной на обеспечение региональной стыковки авиалиний. Местное производство также создаст прямые и косвенные рабочие места в авиационной отрасли.

Глава департамента информационных технологий в правящей партии "Бхаратия Джаната Парти" Амит Малвия заявил, что это соглашение поддержит амбиции Индии стать мировым производственным центром.

"Благодаря этому Индия выходит на мировой рынок гражданской авиации, на котором долгое время доминировали Airbus (Европа) и Boeing (США)", — написал Малвия в своём посте на X*.

Россия получила возможность развивать авиастроение

Со своей стороны, российские авиастроители также получают уникальный шанс найти и других клиентов на свой самолёт на рынке с миллиардным потенциалом, минуя санкционные ограничения.

В настоящее время около 200 самолётов SJ-100 эксплуатируются 16 авиакомпаниями по всему миру.

*- соцсеть, запрещённая и заблокированная в России.