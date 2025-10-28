Использование доллара и евро в экономике России предложили полностью запретить

Гонку вооружений можно прервать, если отказаться от использования валют стран НАТО, прежде всего доллара, евро и фунта стерлингов, в странах Евразии, и особенно в экономиках России и Белоруссии, заявил в ходе третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.

По его словам, пока эти валюты циркулируют и удерживаются в резервах, страны НАТО финансируют через них собственные военные расходы.

По подсчётам Глазьева, государства альянса в настоящее время тратят около полутора триллиона долларов на оборону, и намерены удвоить эту сумму, что осуществляется через наращивание государственного долга и эмиссию резервных валют.

В этой логике прекращение хождения валют НАТО выглядит способом ослабить финансовую основу как гонки вооружений, так и "гибридной войны", которую госсекретарь Союзного государства считает вызванной накоплением военной мощи Запада.

Предложение конкретно формулируется так: перестать котировать и использовать доллар, евро и фунт стерлингов в расчётах, торгах и резервных записях, отказаться от их обращения в экономике Союзного государства.

Это, по словам Глазьева, навредит финансовому потенциалу Запада и ослабит его способность вести гибридные и вооружённые конфликты.

При этом он отмечает, что через эмиссию мировых резервных валют и удержание этих валют в резервах евразийскими государствами, страны НАТО получают скрытое финансирование своих оборонных расходов — поскольку держатели доллара, евро и фунта "отдают" их Западу "по любому поводу".

Согласно его словам, в прошлом году денежная эмиссия составила порядка пяти триллионов долларов, из которых примерно 2,5 триллиона пришлись на государства Евразии. Отказ от западных валют, таким образом, должен уменьшить финансовый потенциал военной эскалации почти вдвое.

То есть речь идёт о взаимосвязи между глобальной монетарной системой — и прежде всего ролью доллара США, евро и фунта стерлингов как резервных валют — и военно-политической активностью западных государств.

Это утверждение опирается на идею о том, что эмиссия резервной валюты, которую контролируют страны Запада, и её распространение по всему миру создают финансовую основу, из которой западные государства черпают средства для военных нужд. В таком ракурсе предложение отказаться от этих валют предстаёт как инструмент сокращения ресурсной базы вооружённой мощи Запада.

Интеграция России и Белоруссии под единым экономическим пространством требует и валютной независимости от Запада, что рассматривается как элемент стратегической автономии.

Предложение Сергея Глазьева можно рассматривать в рамках идей по финансовой и валютной диверсификации, укрепления регионального суверенитета. На ней лежит значительный символизм: отказ от доминирующей роли западных резервных валют может быть проявлением стремления к многополярному мироустройству, где финансовые инструменты не служат исключительно интересам ведущих держав Запада.

Понятно, что на практическом уровне её реализация сталкивается с серьёзными препятствиями: экономическими, институциональными и геополитическими.

Западные страны продолжают вести политику, в которой валютная система используется ими как инструмент глобального влияния.

Отказ от этой системы — не просто технический шаг, а политический манифест, требующий перестройки связей, институтов и правил.

И это вопрос не столько экономический и технический, сколько политический и стратегический.