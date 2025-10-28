Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Использование доллара и евро в экономике России предложили полностью запретить

3:58
Экономика » Рынки » Валютный

Гонку вооружений можно прервать, если отказаться от использования валют стран НАТО, прежде всего доллара, евро и фунта стерлингов, в странах Евразии, и особенно в экономиках России и Белоруссии, заявил в ходе третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.

Доллар Евро
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Доллар Евро

По его словам, пока эти валюты циркулируют и удерживаются в резервах, страны НАТО финансируют через них собственные военные расходы.

По подсчётам Глазьева, государства альянса в настоящее время тратят около полутора триллиона долларов на оборону, и намерены удвоить эту сумму, что осуществляется через наращивание государственного долга и эмиссию резервных валют.

В этой логике прекращение хождения валют НАТО выглядит способом ослабить финансовую основу как гонки вооружений, так и "гибридной войны", которую госсекретарь Союзного государства считает вызванной накоплением военной мощи Запада.

Предложение конкретно формулируется так: перестать котировать и использовать доллар, евро и фунт стерлингов в расчётах, торгах и резервных записях, отказаться от их обращения в экономике Союзного государства.

Это, по словам Глазьева, навредит финансовому потенциалу Запада и ослабит его способность вести гибридные и вооружённые конфликты.

При этом он отмечает, что через эмиссию мировых резервных валют и удержание этих валют в резервах евразийскими государствами, страны НАТО получают скрытое финансирование своих оборонных расходов — поскольку держатели доллара, евро и фунта "отдают" их Западу "по любому поводу".

Согласно его словам, в прошлом году денежная эмиссия составила порядка пяти триллионов долларов, из которых примерно 2,5 триллиона пришлись на государства Евразии. Отказ от западных валют, таким образом, должен уменьшить финансовый потенциал военной эскалации почти вдвое.

То есть речь идёт о взаимосвязи между глобальной монетарной системой — и прежде всего ролью доллара США, евро и фунта стерлингов как резервных валют — и военно-политической активностью западных государств.

Это утверждение опирается на идею о том, что эмиссия резервной валюты, которую контролируют страны Запада, и её распространение по всему миру создают финансовую основу, из которой западные государства черпают средства для военных нужд. В таком ракурсе предложение отказаться от этих валют предстаёт как инструмент сокращения ресурсной базы вооружённой мощи Запада.

Интеграция России и Белоруссии под единым экономическим пространством требует и валютной независимости от Запада, что рассматривается как элемент стратегической автономии.

Предложение Сергея Глазьева можно рассматривать в рамках идей по финансовой и валютной диверсификации, укрепления регионального суверенитета. На ней лежит значительный символизм: отказ от доминирующей роли западных резервных валют может быть проявлением стремления к многополярному мироустройству, где финансовые инструменты не служат исключительно интересам ведущих держав Запада.

Понятно, что на практическом уровне её реализация сталкивается с серьёзными препятствиями: экономическими, институциональными и геополитическими.

Западные страны продолжают вести политику, в которой валютная система используется ими как инструмент глобального влияния.

Отказ от этой системы — не просто технический шаг, а политический манифест, требующий перестройки связей, институтов и правил.

И это вопрос не столько экономический и технический, сколько политический и стратегический.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы евразия экономика сергей глазьев финансирование
Новости Все >
Камеры видят даже сквозь ночь: как ГАИ наказывает за невидимый ремень безопасности
План Джигана по спасению семьи: почему рэпер попросил суд о паузе
Наши ангелы-хранители: кто из знаменитостей поддержал Романа Попова в борьбе с раком мозга
Россияне пересели с самолётов на машины — короткие путешествия превращаются в новое золото отдыха
Осень оставила свои крылья в саду: тыква, которая превращает грядку в арт-объект
Природа сообразила на троих: какомицли выглядит как шутка, но живёт по своим правилам
МС-21 с пермским сердцем: дерзкий вызов санкциям — первый полёт состоялся
Палеолит ожил под водой: учёные нашли рисунки людей и зверей возрастом 12 тысяч лет
Капля геля — и дом блестит: неожиданные способы использовать средство для стирки не по назначению
Образы Ольги Бузовой шокируют публику: как на это реагирует стилист звезды
Сейчас читают
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Путин утрёт нос Трампу, примирив КНДР и Южную Корею Любовь Степушова Редкий ген позволяет спать всего 4 часа и чувствовать себя отдохнувшим — его тайна раскрыта Игорь Буккер Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Последние материалы
Россияне пересели с самолётов на машины — короткие путешествия превращаются в новое золото отдыха
Осень оставила свои крылья в саду: тыква, которая превращает грядку в арт-объект
Природа сообразила на троих: какомицли выглядит как шутка, но живёт по своим правилам
МС-21 с пермским сердцем: дерзкий вызов санкциям — первый полёт состоялся
Палеолит ожил под водой: учёные нашли рисунки людей и зверей возрастом 12 тысяч лет
Капля геля — и дом блестит: неожиданные способы использовать средство для стирки не по назначению
Образы Ольги Бузовой шокируют публику: как на это реагирует стилист звезды
Каждый вдох — как испытание: 10 привычек, которые помогают лёгким дышать свободно
Закуска, после которой майонез перестаёт быть банальностью: что такое маныль ттокк-кочхи
Эффект пышности без укладки: как работают уплотняющие формулы для волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.