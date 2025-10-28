Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сплошные убытки: символ автопрома Германии Porsche остался без прибыли

В третьем квартале 2025 года концерн Porsche столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями, продемонстрировав результаты, которые оказались значительно хуже прогнозов аналитиков.

Porsche 911 Carrera
Фото: commons.wikimedia.org by Danny Galvez from Pinoso, España, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Porsche 911 Carrera

Компания зафиксировала операционный убыток почти в один миллиард евро, что стало одним из крупнейших провалов в ее новейшей истории. Несмотря на внешнюю неожиданность таких итогов, руководство объясняет происходящее "стратегической переориентацией" и считает текущие убытки неизбежной частью переходного периода.

С января по сентябрь операционная прибыль Porsche составила всего 40 миллионов евро против более чем четырёх миллиардов евро за тот же период предыдущего года. Таким образом, падение прибыли достигло рекордных 99 процентов.

Только за третий квартал убытки концерна составили 967 миллионов евро, тогда как рынок ожидал около 600 миллионов. Эти показатели отражают не только финансовые сложности, но и глубину пересмотра стратегии, в рамках которого компания учла реструктуризационные расходы на сумму порядка 1,8 миллиарда евро.

По словам финансового директора Йохена Брекнера, текущие показатели отражают затраты на "стратегическую перестройку". В центре этой перестройки — изменение курса развития бренда: Porsche пересматривает свою политику в отношении электромобилей и собственного производства аккумуляторов.

Изначально компания делала ставку на ускоренный переход к электрификации, однако теперь вынуждена корректировать эти планы, откладывая запуск новых моделей и ослабляя амбиции в сфере собственного производства батарей.

Фактически Porsche смещает акцент в сторону двигателей внутреннего сгорания, намереваясь сохранить их в производственной линейке как минимум до конца десятилетия. Такое решение объясняется изменением рыночных условий: темпы роста сегмента электромобилей замедляются, а интерес покупателей к традиционным моделям бренда остается стабильно высоким.

Смена стратегического курса сопровождается кадровыми перестановками. В 2026 году на пост генерального директора Porsche должен будет заступить бывший глава McLaren Михаэль Лайтерс, сменив Оливера Блюме, который сосредоточится на управлении материнским концерном Volkswagen. От этой смены руководства ожидают усиления технологического фокуса компании и более взвешенного подхода к инвестициям.

Брекнер подчеркнул, что с 2026 года Porsche планирует начать постепенное восстановление прибыльности, хотя 2025 год, по прогнозам, станет ещё одним тяжелым периодом с дополнительными единовременными расходами на реструктуризацию в размере около 3,1 миллиарда евро.

Второй год подряд Porsche демонстрирует снижение объёмов продаж. С января по сентябрь 2025 года компания поставила чуть более 215 500 автомобилей, что на шесть процентов меньше, чем годом ранее.

Особое беспокойство вызывает китайский рынок — традиционно один из крупнейших для бренда. За девять месяцев в Китае было реализовано около 32 200 машин, что на 26 процентов меньше, чем в 2024 году. Для сравнения, еще в 2022 году продажи в КНР превышали 68 000 автомобилей при общем объёме поставок в 221 500 машин. Таким образом, китайское направление фактически потеряло более половины своего потенциала за три года.

Причины падения можно объяснить комплексом факторов. Замедление темпов роста китайской экономики, усиление внутренней конкуренции со стороны национальных производителей электромобилей и рост протекционистских мер на мировом рынке создают неблагоприятную среду для премиальных иностранных брендов.

Кроме того, сказывается изменение предпочтений китайских покупателей, которые становятся более чувствительными к цене и всё чаще выбирают локальные технологичные аналоги вместо традиционных европейских моделей.

Помимо рыночных факторов, Porsche сталкивается с внутренними трудностями. В начале года компания объявила о сокращении 1 900 позиций, но на этом процесс оптимизации не остановился. Сейчас руководство и производственный совет обсуждают новую программу сокращений и реструктуризации штата.

По словам Брекнера, ожидать улучшения внешних условий в ближайшее время не приходится, поэтому рассматриваются "радикальные подходы" к вопросам занятости и повышения эффективности. В настоящее время в штате автопроизводителя насчитывается около 40 тысяч сотрудников, и неизбежно встает вопрос о дальнейшем сокращении издержек.

В совокупности происходящее с Porsche можно рассматривать как часть более широкого кризиса адаптации традиционных автопроизводителей к новой индустриальной реальности. После бурного старта электрификации, вызванного давлением экологических стандартов и инвестиционной моды, рынок вступает в фазу переоценки.

Электромобильный сегмент сталкивается с насыщением, ростом себестоимости и проблемами инфраструктуры. В этих условиях возвращение Porsche к ДВС выглядит не столько шагом назад, сколько попыткой сохранить гибкость и устойчивость бизнеса в период нестабильности.

Тем не менее, такая стратегия несет риски. Резкое сокращение инвестиций в электротехнологии может ослабить позиции компании в долгосрочной перспективе, особенно если мировые регуляторы продолжат ужесточать требования к выбросам.

С другой стороны, сохранение производства ДВС может позволить Porsche сохранить свою лояльную клиентскую базу и поддерживать прибыльность до момента, когда электромобильные технологии станут по-настоящему зрелыми и экономически оправданными.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
