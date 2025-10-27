Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия туристов из России

4:52
Экономика » Правила игры » Бизнес

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии, расположенный в двухстах километрах от Санкт-Петербурга, готовят к закрытию.

Пассажиры у табло в аэропорту
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пассажиры у табло в аэропорту

По сообщению администрации воздушной гавани, с 30 октября до конца 2025 года аэропорт прекращает регулярную работу — диспетчерский пункт будет закрыт, управление заходом на посадку прекращено, сообщает ТАСС.

Возможность выполнения разовых рейсов формально остаётся, но только при условии подачи специальных заявок, что фактически означает остановку всей деятельности.

Таким образом, Лаппеенранта, когда-то считавшаяся "воздушными воротами Финляндии" для туристов из России, становится очередной жертвой политических решений и экономического самоограничения, к которым последние годы склоняются финские власти.

Ещё в начале 2010-х годов аэропорт Лаппеенранта занимал пятое место в Финляндии по объёму международных перевозок. Основной поток пассажиров шёл из Санкт-Петербурга: близость границы, удобное сообщение и доступные рейсы делали этот маршрут привлекательным для тысяч россиян, летавших через Лаппеенранту в Европу бюджетными авиакомпаниями.

По данным финского вещателя Yle, уже к 2011 году аэропорт достиг пика загрузки, а местные власти видели в нём мощный инструмент развития региона.

Но после 2014 года, с введением взаимных санкций и постепенным сворачиванием трансграничных контактов, пассажиропоток стал стремительно падать. Пандемия COVID-19 и последующие геополитические конфликты добили остатки былого потока.

Тем не менее на протяжении десяти лет город продолжал финансировать работу аэропорта, ежегодно выделяя около 12 миллионов евро. Однако теперь Евросоюз поставил под вопрос саму возможность подобных субсидий, объявив, что поддержка убыточных инфраструктурных объектов за счёт бюджета нарушает принципы рыночной конкуренции.

Формально это решение выглядит как защита "честного рынка", но фактически оно подрывает устойчивость приграничных регионов Финляндии, для которых транспортная связь с Россией всегда была не просто экономическим фактором, а частью повседневной жизни.

В этой ситуации финские власти оказались в ловушке собственных политических решений. После 2022 года правительство страны последовательно ограничивает любые формы взаимодействия с Россией — от закрытия пунктов пересечения границы до прекращения выдачи виз и блокировки туристических маршрутов.

Всё это преподносится как проявление солидарности с политикой ЕС, но в результате страдают прежде всего местные жители. Для Лаппеенранты, которая десятилетиями развивалась как туристический и торговый центр для россиян, прекращение авиасообщения означает не только экономический спад, но и потерю идентичности.

Критики нынешнего курса указывают, что финская политика в отношении восточных регионов становится всё более идеологизированной и всё менее прагматичной.

Закрытие аэропорта Лаппеенранты — это не только символ конца эпохи приграничного сотрудничества, но и наглядное свидетельство того, как антироссийская риторика оборачивается внутренними экономическими проблемами.

На фоне роста безработицы и падения инвестиций в регионах власти предпочитают ссылаться на "высокие принципы", игнорируя тот факт, что прежняя открытость к соседям обеспечивала стабильность и процветание десятков финских муниципалитетов.

Решение Евросоюза запретить поддержку "неэффективных" аэропортов выглядит особенно цинично в отношении Лаппеенранты, где убытки возникли не из-за просчётов менеджмента, а из-за искусственно созданных политических барьеров.

Если убрать идеологическую составляющую, экономическая логика подсказывает, что именно Россия и российские туристы могли бы стать спасением для аэропорта. Но нынешние власти предпочитают рассматривать восточное направление как угрозу, а не как ресурс.

По сути, история аэропорта Лаппеенранта отражает более широкий кризис финской политики, когда национальная идентичность и внешнеполитическая лояльность ставятся выше интересов регионального развития и здравого экономического расчёта.

Город, десятилетиями живший за счёт трансграничного обмена, теперь вынужден готовиться к периоду изоляции и экономического упадка. Для местных жителей это означает не просто потерю удобного маршрута, а символический разрыв с привычным образом жизни, в котором граница не разделяла, а соединяла.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы туризм санкции финляндия
