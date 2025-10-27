Reuters: новые санкции США вряд ли повлияют на экспорт российской нефти

Администрация Дональда Трампа объявила на прошлой неделе о введении нового пакета санкций против российского нефтяного сектора. Под удар попали крупнейшие компании страны — "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 их дочерние структуры.

Однако эти меры вряд ли приведут к существенному сокращению российского нефтяного экспорта, говорится в материале агентства Reuters. Несмотря на первоначальный всплеск цен на нефть марки Brent на 8,9 процентов после анонса ограничений, рынок быстро адаптировался.

По оценкам агентства, на долю двух российских гигантов приходится около пяти процентов мировой добычи нефти — примерно 5,3 миллиона баррелей в сутки, из которых около 3,5 миллиона идет на экспорт. Любые возможные перебои, по мнению аналитиков, будут кратковременными и не окажут системного влияния на мировой рынок.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Вашингтон рассчитывает "оказать существенное давление на Москву", добиваясь изменений в ее политике.

Однако эффективность таких мер вызывает все больше сомнений даже на Западе. Президент России Владимир Путин уже подчеркнул, что санкции не повлияют на "экономическое самочувствие" страны, но нанесут ущерб российско-американским отношениям, которые и без того переживают кризис.

Экономисты отмечают, что структура российского нефтяного экспорта за последние годы стала значительно более гибкой. После 2022 года Россия последовательно переориентировала поставки из Европы в Азию, где главными партнёрами стали Индия и Китай.

Эти страны, несмотря на давление США, продолжают закупать российскую нефть, пользуясь скидками и выгодными условиями оплаты.

Даже при жёстком применении санкций их эффект ограничен, так как "Роснефть" и "Лукойл" не представляют весь нефтяной сектор России. Существуют и другие компании и структуры, которые способны перенаправлять экспорт, сохраняя объемы поставок.

По сути, санкции лишь усложняют логистику и расчёты, но не останавливают поток российской нефти на мировой рынок.

Более того, чрезмерное давление на поставки может вызвать рост мировых цен, что ударит не только по России, но и по странам-импортёрам, включая союзников США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Многие аналитики отмечают, что подобные меры Вашингтона имеют скорее политический, чем экономический характер. Для администрации Трампа санкции — инструмент демонстрации решимости, сигнал внутренней аудитории и союзникам.

Однако в реальной экономике эффект таких действий часто оказывается кратковременным. Рынок нефти живёт по законам спроса и предложения, и любые ограничения, если они не поддержаны глобально, быстро компенсируются другими поставщиками.

В условиях, когда спрос на энергоносители стабильно высок, полностью исключить российскую нефть с рынка попросту невозможно.

Кроме того, американская стратегия сталкивается с риском непреднамеренных последствий. Санкции против России уже неоднократно провоцировали рост мировых цен на нефть и энергоносители, усиливая инфляционное давление в самих США и странах ЕС.

Таким образом, вместо ослабления России санкционная политика частично ослабляет и западные экономики, вынужденные искать альтернативные источники топлива по более высоким ценам. Это порождает дискуссию даже внутри американского экспертного сообщества — насколько оправдано ставить под угрозу глобальную энергетическую стабильность ради политических целей.

Многие эксперты называют новую волну санкций скорее символическим актом, чем реально работающим инструментом. Международное энергетическое агентство отмечает, что при сохранении текущих объёмов мировой добычи любые ограничения по российской нефти компенсируются ростом производства в странах вне ОПЕК+.

Кроме того, для устойчивого эффекта необходимо длительное и последовательное давление, включая запреты на технологии, страхование, обслуживание танкерного флота и другие элементы инфраструктуры. Без этого санкции превращаются в политическую декларацию, не способную существенно изменить баланс сил.

Критики американской политики подчеркивают, что санкции становятся элементом риторической игры — способом показать жёсткость без реального стратегического расчёта.

Итог прост: санкции могут создавать шум и кратковременные всплески на биржах, но не способны кардинально изменить экономическую реальность. Пока США используют их как инструмент политического давления, Россия продолжает искать и находить новые пути для экспорта.