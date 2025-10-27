Великобритания хочет создать стальной альянс Запада

Великобритания хочет сотрудничества с Евросоюзом под предлогом растущего влияния Китая на мировом рынке стали. Хотя на самом деле есть ещё причины, куда более прозаичные.
Лондон инициировал создание так называемого "западного стального альянса", к которому может присоединиться и Вашингтон, говорится в материале издания Politico. Идея заключается в формировании единого подхода к тарифной политике и защите национальных производителей от китайского доминирования.
Хотя на самом деле в основе инициативы лежит стремление Великобритании избежать введения высоких тарифов, которые Евросоюз планирует распространить на поставки стали из стран, не входящих в сообщество.
Речь идет о возможных пошлинах в размере до 50 процентов, призванных поддержать европейских производителей. В Лондоне опасаются, что эти меры ударят по британским металлургическим предприятиям, экспортирующим почти половину своей продукции в ЕС, и усугубят и без того непростые отношения между сторонами после Brexit.
По данным европейских источников, обсуждения ведутся в контексте общей задачи западных экономик — ограничить зависимость от Китая, который за последние два десятилетия стал безусловным лидером мировой металлургии. Сегодня на китайские предприятия приходится более половины глобального производства стали.
При этом низкая себестоимость и масштабное государственное субсидирование делают китайскую продукцию практически недосягаемой по цене для европейских и британских производителей. В условиях роста цен на энергоносители и усиления экологических требований европейская промышленность оказывается в заведомо проигрышном положении.
Брюссель подчеркивает, что у него нет иного выбора, кроме как защищать собственную индустрию. Проблема избыточных мощностей, характерная для мировой сталелитейной отрасли, усиливается, и европейские заводы теряют конкурентоспособность.
При этом Евросоюз не исключает возможности переговоров с Лондоном, стремясь найти компромисс до введения тарифов.
Несмотря на политические разногласия последних лет, Великобритания и ЕС пытаются демонстрировать готовность к сотрудничеству. В частности, стороны достигли договоренности о согласовании будущих налогов на выбросы углерода при импорте стали и других энергоемких товаров. Этот шаг отражает стремление синхронизировать климатическую и промышленную политику, чтобы не допустить новых экономических барьеров.
Для Лондона это вопрос не только экологии, но и конкурентоспособности: в условиях действия европейского углеродного пограничного механизма британская продукция должна соответствовать тем же стандартам, что и товары из стран ЕС, иначе она окажется под угрозой обложения дополнительными пошлинами.
Возможное участие США в формирующемся альянсе придаст инициативе дополнительный вес. Американская администрация также обеспокоена растущим влиянием Китая в металлургическом секторе.
Представители торгового ведомства США подчеркивают, что существующие международные нормы не позволяют эффективно противодействовать китайским компаниям. Поэтому Вашингтон заинтересован в выработке единого западного подхода, который мог бы обеспечить справедливые условия торговли и защиту национальных производителей.
Для Великобритании вопрос носит стратегический характер. Её сталелитейная отрасль уже многие годы сталкивается с системными трудностями — от устаревших технологий до высокой зависимости от внешних рынков. Если Евросоюз реализует планы по введению новых ограничений, британские предприятия рискуют потерять один из ключевых экспортных каналов.
В этом контексте создание альянса рассматривается как попытка предотвратить потенциальный кризис и сохранить позиции страны в европейской промышленной цепочке. Представители отрасли предупреждают, что введение 50-процентных тарифов может привести к закрытию заводов, потере рабочих мест и подрыву доверия между Брюсселем и Лондоном.
В то же время внутри самого Евросоюза решение о сокращении квот на импорт стали из третьих стран получило широкую поддержку. В июле за эту инициативу проголосовали 11 государств-членов, включая Францию, Испанию и Италию.
Предложение предполагает уменьшение квот на 40-50 процентов, а превышение установленных объёмов будет облагаться 50-процентной пошлиной. Таким образом, ЕС стремится стабилизировать внутренние цены и защитить производителей от притока дешевой продукции.
Эксперты отмечают, что создание "западного стального альянса" выходит за рамки узкоторговой политики. Оно отражает более масштабную тенденцию — переход западных экономик к стратегии "декуплинга", то есть постепенного экономического разъединения с Китаем.
С другой стороны, подобные меры могут привести к росту торговых напряжений и перестройке всей системы международных отношений в сфере промышленности.
Китай, вероятно, воспримет создание альянса как попытку изоляции, что может спровоцировать ответные шаги, включая переориентацию экспорта на другие рынки и активизацию политического влияния в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
